Фенербахче - Андерлехт, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

К заключительному месяцу зимы гонка за золотом в чемпионате Турции свелась к противостоянию «Галатасарая» и «Фенербахче». Команда Моуринью упорно «сидит на хвосте» у лидера и за последние несколько туров сократила отставание от первого месте до трех очков. Победная серия «Фенера» в Суперлиге уже составляет шесть матчей. В Европе дела обстоят не столь радостно: всего две победы за восемь матчей. Каждая вторая игра турок в ЛЕ заканчивается вничью.

Самый титулованный клуб Бельгии в своей лиге идет пока только четвертым, но там еще будет чемпионский плей-офф. Сейчас главное для «Андерлехта» - не выпасть из топ-6 таблицы, но это ему, очевидно, и не грозит. Плюс брюссельцы продолжают борьбу сразу в двух турнирах на выбывание - Кубке страны и Лиге Европы. Надо полагать, на оба у команды есть планы. А у болельщиков есть надежда на яркий, зрелищный футбол в Стамбуле. Матчи этих клубов часто заканчиваются результативно, счета вроде 2:2 - в порядке вещей. Так что наш прогноз на игру - обе забьют.