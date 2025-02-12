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12 февраля 5:03ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Фенербахче - Андерлехт, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Моуринью нужны все трофеи
Валентин Васильев

В четверг, 13 февраля, пройдет восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы. В Стамбуле сразятся «Фенербахче» с «Андерлехтом». Изучаем линии букмекеров на игру на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

13.02.2025, Вс

20:45 МСК

«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

П1 - 1.50

Х - 4.40

П2 - 6.20

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу»  (Стамбул, Турция)

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фенербахче»3218-7
«Андерлехт»1237-8

Последние пять матчей «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Аланьяспор»

0:2

«Фенербахче»

Суперлига

02.02.2025

«Фенербахче»

3:2

«Ризеспор»

Суперлига

30.01.2025

«Мидтьюлланд»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

26.01.2025

«Фенербахче»

2:2

«Гезтепе»

Суперлига

23.01.2025

«Фенербахче»

0:0

«Лион»

Лига Европы

Последние пять матчей «Андерлехта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Андерлехт»

2:0

«Антверпен»

Лига Жюпиле

06.02.2025

«Антверпен»

2:2

«Андерлехт»

Кубок Бельгии

02.02.2025

«Гент»

1:0

«Андерлехт»

Лига Жюпиле

30.01.2025

«Андерлехт»

3:4

«Хоффенхайм»

Лига Европы

26.01.2025

«Андерлехт»

4:1

«Мехелен»

Лига Жюпиле

Календарь игр

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025.  20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия)
13.02.2025.  20:45. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания)
13.02.2025.  20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025.  20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025.  23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025.  23:00. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025.  23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025.  23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия)

Прогноз на матч

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К заключительному месяцу зимы гонка за золотом в чемпионате Турции свелась к противостоянию «Галатасарая» и «Фенербахче». Команда Моуринью упорно «сидит на хвосте» у лидера и за последние несколько туров сократила отставание от первого месте до трех очков. Победная серия «Фенера» в Суперлиге уже составляет шесть матчей. В Европе дела обстоят не столь радостно: всего две победы за восемь матчей. Каждая вторая игра турок в ЛЕ заканчивается вничью.

Самый титулованный клуб Бельгии в своей лиге идет пока только четвертым, но там еще будет чемпионский плей-офф. Сейчас главное для «Андерлехта» - не выпасть из топ-6 таблицы, но это ему, очевидно, и не грозит. Плюс брюссельцы продолжают борьбу сразу в двух турнирах на выбывание - Кубке страны и Лиге Европы. Надо полагать, на оба у команды есть планы. А у болельщиков есть надежда на яркий, зрелищный футбол в Стамбуле. Матчи этих клубов часто заканчиваются результативно, счета вроде 2:2 - в порядке вещей. Так что наш прогноз на игру - обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Трансляция из Стамбула входит в подписку онлайн-кинотеатра Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Фенербахче»: Азиз, Диего Карлос, Бурак, Меркан, Айдые, Мимович  (все - запрет на участие в играх), Ливакович, Джику, Чаглар, Исмаил, Остерволде, Бекао (все - травмы)

«Андерлехт»: Вертонген, Ашимеру, Эдозье (все - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Андерлехт»:

Позиция«Фенербахче»«Андерлехт»Позиция
Вратарь1. Ирфан26. КосемансВратарь
Защитник22. Мерджан34. АдриэлсонЗащитник
Защитник34. Амрабат6. АугустинсонЗащитник
Защитник37. Шкриньяр54. СарделлаЗащитник
Защитник18. Костич3. ХеюЗащитник
Полузащитник 13. Фред10. ВерсхаренПолузащитник
Полузащитник 53. Шиманьски32. ДендонкерПолузащитник 
Полузащитник94. Талиска29. СтруйкенсПолузащитник
Полузащитник70. Огуз21. УэртаНападающий
Нападающий10. Тадич11. АзарНападающий
Нападающий9. Джеко12. ДольбергНападающий
Главный тренерЖозе МоуриньюДавид ЮберГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI оценила вероятность победы команды Моуринью коэффициентом 1.50. Котировка на гостей более чем в четыре раза выше (6.20). Ничья идет в компании за 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Фенербахче» - «Андерлехт»?

В этом веке команды встречались четырежды, и ни разу бельгийцы не выиграли: одна ничья, три поражения. 

Где сейчас Жозе Моуринью?

26 января Особенный отпраздновал 62-й день рождения. Летом 2024-го Моуринью возглавил «Фенербахче». Это его первый опыт работы в Турции.

Когда финал Лиги Европы?

Розыгрыш ЛЕ сезона-2024/25 финиширует в Бильбао 21 мая.

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