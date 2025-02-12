Фенербахче - Андерлехт, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 февраля, пройдет восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы. В Стамбуле сразятся «Фенербахче» с «Андерлехтом». Изучаем линии букмекеров на игру на предмет интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фенербахче» (Стамбул, Турция)
13.02.2025, Вс
20:45 МСК
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)
|П1 - 1.50
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фенербахче»
|3
|2
|1
|8-7
|«Андерлехт»
|1
|2
|3
|7-8
Последние пять матчей «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Аланьяспор»
0:2
«Фенербахче»
Суперлига
02.02.2025
«Фенербахче»
3:2
«Ризеспор»
Суперлига
30.01.2025
«Мидтьюлланд»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
26.01.2025
«Фенербахче»
2:2
«Гезтепе»
Суперлига
23.01.2025
«Фенербахче»
0:0
«Лион»
Лига Европы
Последние пять матчей «Андерлехта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Андерлехт»
2:0
«Антверпен»
Лига Жюпиле
06.02.2025
«Антверпен»
2:2
«Андерлехт»
Кубок Бельгии
02.02.2025
«Гент»
1:0
«Андерлехт»
Лига Жюпиле
30.01.2025
«Андерлехт»
3:4
«Хоффенхайм»
Лига Европы
26.01.2025
«Андерлехт»
4:1
«Мехелен»
Лига Жюпиле
13.02.2025. 20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
13.02.2025. 20:45. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
13.02.2025. 20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025. 20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025. 23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025. 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025. 23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025. 23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
К заключительному месяцу зимы гонка за золотом в чемпионате Турции свелась к противостоянию «Галатасарая» и «Фенербахче». Команда Моуринью упорно «сидит на хвосте» у лидера и за последние несколько туров сократила отставание от первого месте до трех очков. Победная серия «Фенера» в Суперлиге уже составляет шесть матчей. В Европе дела обстоят не столь радостно: всего две победы за восемь матчей. Каждая вторая игра турок в ЛЕ заканчивается вничью.
Самый титулованный клуб Бельгии в своей лиге идет пока только четвертым, но там еще будет чемпионский плей-офф. Сейчас главное для «Андерлехта» - не выпасть из топ-6 таблицы, но это ему, очевидно, и не грозит. Плюс брюссельцы продолжают борьбу сразу в двух турнирах на выбывание - Кубке страны и Лиге Европы. Надо полагать, на оба у команды есть планы. А у болельщиков есть надежда на яркий, зрелищный футбол в Стамбуле. Матчи этих клубов часто заканчиваются результативно, счета вроде 2:2 - в порядке вещей. Так что наш прогноз на игру - обе забьют.
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|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Фенербахче»: Азиз, Диего Карлос, Бурак, Меркан, Айдые, Мимович (все - запрет на участие в играх), Ливакович, Джику, Чаглар, Исмаил, Остерволде, Бекао (все - травмы)
«Андерлехт»: Вертонген, Ашимеру, Эдозье (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Андерлехт»:
|Позиция
|«Фенербахче»
|«Андерлехт»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ирфан
|26. Косеманс
|Вратарь
|Защитник
|22. Мерджан
|34. Адриэлсон
|Защитник
|Защитник
|34. Амрабат
|6. Аугустинсон
|Защитник
|Защитник
|37. Шкриньяр
|54. Сарделла
|Защитник
|Защитник
|18. Костич
|3. Хею
|Защитник
|Полузащитник
|13. Фред
|10. Версхарен
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Шиманьски
|32. Дендонкер
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Талиска
|29. Струйкенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Огуз
|21. Уэрта
|Нападающий
|Нападающий
|10. Тадич
|11. Азар
|Нападающий
|Нападающий
|9. Джеко
|12. Дольберг
|Нападающий
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
|Давид Юбер
|Главный тренер
PARI оценила вероятность победы команды Моуринью коэффициентом 1.50. Котировка на гостей более чем в четыре раза выше (6.20). Ничья идет в компании за 4.40.
В этом веке команды встречались четырежды, и ни разу бельгийцы не выиграли: одна ничья, три поражения.
26 января Особенный отпраздновал 62-й день рождения. Летом 2024-го Моуринью возглавил «Фенербахче». Это его первый опыт работы в Турции.
Розыгрыш ЛЕ сезона-2024/25 финиширует в Бильбао 21 мая.
Партнерский проект