Артур Фери – Александр Зверев, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Фери проводит турнир всей жизни, и на волне этой сенсационной сказки можно допустить, что он даже в финал пройдет. Но объективных шансов маловато, все-таки Зверев набрал великолепный ход в последние месяцы. На третьем подряд турнире «Большого шлема» немец дошел до полуфинала. Победа на «Ролан Гаррос» явно добавила ему уверенности, а фирменная подача отлично работает на Уимблдоне, что вдвойне важно для травяного покрытия.

Вдобавок второй сеяный легче Фери прошел по сетке. В четвертьфинале Зверев вовсе не столкнулся с сопротивлением Фритца. Британец на этой стадии тоже одержал победу в трех сетах, но до этого у него было много затяжных матчей. У Фери на нынешнем Уимблдоне уже две пятисетовых игры и столько же четырехсетовых. При всем бойцовском характере британца необходимо учитывать, что к полуфиналу он потратил очень много физических и моральных сил.

Полагаем, что на старте матча Фери может навязать борьбу, но постепенно свежесть и общий класс Зверева будут сказываться все сильнее. Пробуем фору по геймам через немца.