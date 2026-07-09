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ГлавнаяПрогнозыАртур Фери – Александр Зверев, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Артур Фери – Александр Зверев, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Обновлено:
Сказка британца продолжится?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Артур Фери
  • Александр Зверев
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Британец Артур Фери стал вторым теннисистом, который пробился в полуфинал Уимблдона, попав в основную сетку через wild card. На пути к решающему матчу он встретится с немцем Александром Зверевым. Ждать ли очередную сенсацию?

Дата / Время: 10.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Артур Фери (23 года, 114-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Отто Виртанен (Финляндия) – 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Зизу Бергс (Бельгия) – 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:5)
  • 4-й круг: Григор Димитров (Болгария) – 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7)
  • 1/4 финала: Флавио Коболли (Италия, 9) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:0

Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Александр Блокс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)
  • 2-й круг: Валентин Ройе (Франция) – 6:1, 6:3, 7:6 (7:3)
  • 3-й круг: Маркос Гирон (США) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
  • 4-й круг: Иржи Легечка (Чехия, 13) – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6)
  • 1/4 финала: Тейлор Фритц (США, 6) – 6:4, 6:4, 6:2

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 7)

Артур Фери

Не поднимался выше 114-й позиции в мировом рейтинге и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала травяного турнира в Лондоне. На Australian Open вылетел во втором круге, а на «Ролан Гаррос» не прошел квалификацию. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал девять побед при четырех поражениях. На Уимблдоне показал свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Зверев

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Выиграл 25 титулов на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне стал чемпионом «Ролан Гаррос» и впервые победил на турнире «Большого шлема». Также на грунте пробился в финал в Мадриде, в полуфинал – в Монте-Карло и Мюнхене. На траве дошел до полуфинала в Галле, на харде – на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 43 победы при 10 поражениях. На Уимблдоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают немца явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на его победу и 5,70 на успех британца.

Ставки на тоталы

Аналитики ожидают, что матч продлится не менее трех десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (35,5) и 1,94 на ТМ (35,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ФериПобеда ЗвереваТБ (35,5)ТМ (35,5)
WINLINE5,701,141,861,94

Прогноз и ставка

Фери проводит турнир всей жизни, и на волне этой сенсационной сказки можно допустить, что он даже в финал пройдет. Но объективных шансов маловато, все-таки Зверев набрал великолепный ход в последние месяцы. На третьем подряд турнире «Большого шлема» немец дошел до полуфинала. Победа на «Ролан Гаррос» явно добавила ему уверенности, а фирменная подача отлично работает на Уимблдоне, что вдвойне важно для травяного покрытия.

Вдобавок второй сеяный легче Фери прошел по сетке. В четвертьфинале Зверев вовсе не столкнулся с сопротивлением Фритца. Британец на этой стадии тоже одержал победу в трех сетах, но до этого у него было много затяжных матчей. У Фери на нынешнем Уимблдоне уже две пятисетовых игры и столько же четырехсетовых. При всем бойцовском характере британца необходимо учитывать, что к полуфиналу он потратил очень много физических и моральных сил.

Полагаем, что на старте матча Фери может навязать борьбу, но постепенно свежесть и общий класс Зверева будут сказываться все сильнее. Пробуем фору по геймам через немца.

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