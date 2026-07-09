Артур Фери – Александр Зверев, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

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Британец Артур Фери стал вторым теннисистом, который пробился в полуфинал Уимблдона, попав в основную сетку через wild card. На пути к решающему матчу он встретится с немцем Александром Зверевым. Ждать ли очередную сенсацию?
Дата / Время: 10.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Артур Фери (23 года, 114-я ракетка мира)
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 7)
Не поднимался выше 114-й позиции в мировом рейтинге и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала травяного турнира в Лондоне. На Australian Open вылетел во втором круге, а на «Ролан Гаррос» не прошел квалификацию. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал девять побед при четырех поражениях. На Уимблдоне показал свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Выиграл 25 титулов на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне стал чемпионом «Ролан Гаррос» и впервые победил на турнире «Большого шлема». Также на грунте пробился в финал в Мадриде, в полуфинал – в Монте-Карло и Мюнхене. На траве дошел до полуфинала в Галле, на харде – на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 43 победы при 10 поражениях. На Уимблдоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
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Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают немца явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на его победу и 5,70 на успех британца.
Аналитики ожидают, что матч продлится не менее трех десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (35,5) и 1,94 на ТМ (35,5).
Фери проводит турнир всей жизни, и на волне этой сенсационной сказки можно допустить, что он даже в финал пройдет. Но объективных шансов маловато, все-таки Зверев набрал великолепный ход в последние месяцы. На третьем подряд турнире «Большого шлема» немец дошел до полуфинала. Победа на «Ролан Гаррос» явно добавила ему уверенности, а фирменная подача отлично работает на Уимблдоне, что вдвойне важно для травяного покрытия.
Вдобавок второй сеяный легче Фери прошел по сетке. В четвертьфинале Зверев вовсе не столкнулся с сопротивлением Фритца. Британец на этой стадии тоже одержал победу в трех сетах, но до этого у него было много затяжных матчей. У Фери на нынешнем Уимблдоне уже две пятисетовых игры и столько же четырехсетовых. При всем бойцовском характере британца необходимо учитывать, что к полуфиналу он потратил очень много физических и моральных сил.
Полагаем, что на старте матча Фери может навязать борьбу, но постепенно свежесть и общий класс Зверева будут сказываться все сильнее. Пробуем фору по геймам через немца.