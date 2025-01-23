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21 января 16:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Фейенорд — Бавария, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Мюнхенцы являются записными фаворитами матча в Роттердаме
Руслан Ипполитов

22 января в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» пожалует в гости к «Фейенорду». Лидер Бундеслиги будет явным лидером встречи в Роттердаме.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фейенорд» (Голландия)

22.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Бавария» (Германия)

П1 - 7.30

Х - 5.30

П2 - 1.38

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур

Стадион: «Фейенорд» (Роттердам, Голландия)

Судьи: Франсуа Летексье

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фейенорд»1246-9
«Бавария»4219-6

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Бавария»3:2«Вольфсбург»Бунднслига
15.01.2025«Бавария»5:0«Хоффенхайм»Бундеслига
11.01.2025«Боруссия М»0:1«Бавария»Бундеслига
20.12.2024«Бавария»5:1«Лейпциг»Бундеслига
14.12.2024«Майнц»2:1«Бавария»Бундеслига

Последние пять матчей «Фейенорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Вилем II»1:1«Фейенорд»Эдердивизия
14.01.2025«Рейнсбургсе»1:4«Фейенорд»Кубок Нидерландов
12.01.2025«Фейенорд»1:2«Утрехт»Эдердивизия
22.12.2024«ПСВ»3:0«Фейенорд»Эдердивизия
17.12.2024«Маастрихт»

1:2

«Фейенорд»

Кубок Нидерландов

Матчи «Фейенорда» и «Баварии»:

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

«Бавария»3:1«Фейенорд»Лига чемпионов
«Фейенорд»2:2«Бавария»Лига чемпионов
«Фейенорд»5:1«Бавария»Лига чемпионов
«Бавария»4:3«Фейенорд»Лига чемпионов
«ПСЖ»2:2«МС»Лига чемпионов

Прогноз на матч

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Встреча двух любящих атаковать клубов обещает быть интересной и богатой на голы. Но не факт, что хозяевам удастся огорчить Мануэля Нойера. Баланс сил соперников настолько велик, что можно закладываться на то, что команда из Роттердама так и не сможет открыт счет.

В данной ситуации не так важна мотивация и настрой соперников. Баварцы значительно превосходят противника в классе. Статус фаворита обсуждать не имеет смысла, а вот успешность соперников на чужой половине поля - вполне.

Делаем выбор в пользу «сухой» победы мюнхенцев в Роттердаме. Лидер Бундеслиги с большой долей вероятности победит, но имеет все шансы и не пропустить. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фейенорд»: Лотомба, Бем, Тимбер, Зерруки (все - травма)

«Бавария:  Пальиния, Ито, Боэ, Бухман (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейенорд» - «Бавария»:

Позиция«Фейенорд»«Бавария»Позиция
Вратарь1. Дидийон1. НойерВратарь
Защитник33. Сент-Яго27. ЛаймерЗащитник
Защитник30. Бехунек15. ДайерЗащитник
Защитник4. Схаутен3. ДжэЗащитник
Защитник5. Сигюргейрссон19. ДэвисЗащитник
Полузащитник 6. Ламбер6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 17. Йоостен8. ГорецкаПолузащитник 
Полузащитник16. Мервелд25. МюллерПолузащитник
Полузащитник8. Босх17. ОлисеНападающий
Полузащитник7. Додеман10. ЗанеНападающий
Нападающий18. Бокила9. КейнНападающий
Главный тренерБрайан ПрискеВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI называет явным фаворитом встречи мюнхенский клуб. Победа гостей котируется за 1.38. Поставить на победу «Фейенорда» предлагается за 7.30. Котировки на ничью составляют 5.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фейенорд» - «Бавария»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу немецкого клуба со счетом 0:2 или 1:2. Поставить на это можно с коэффициентом 9.00. 0:3 и 1:3 идут за 10.00. Заключить пари на победу гостей со счетом 0:1 можно за 11.00.

Где бесплатно смотреть матч «Фейенорд» - «Бавария»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет лигу чемпионов?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 5.00

«Барселона» - 6.50

«Арсенал» - 6.50

На победу «Баварии» в турнире можно поставить за 8.50, На «Фейенорд» - за 200.00.

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