Фейенорд — Бавария, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
22 января в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» пожалует в гости к «Фейенорду». Лидер Бундеслиги будет явным лидером встречи в Роттердаме.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фейенорд» (Голландия)
22.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Бавария» (Германия)
|П1 - 7.30
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур
Стадион: «Фейенорд» (Роттердам, Голландия)
Судьи: Франсуа Летексье
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейенорд»
|1
|2
|4
|6-9
|«Бавария»
|4
|2
|1
|9-6
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Бавария»
|3:2
|«Вольфсбург»
|Бунднслига
|15.01.2025
|«Бавария»
|5:0
|«Хоффенхайм»
|Бундеслига
|11.01.2025
|«Боруссия М»
|0:1
|«Бавария»
|Бундеслига
|20.12.2024
|«Бавария»
|5:1
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|14.12.2024
|«Майнц»
|2:1
|«Бавария»
|Бундеслига
Последние пять матчей «Фейенорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Вилем II»
|1:1
|«Фейенорд»
|Эдердивизия
|14.01.2025
|«Рейнсбургсе»
|1:4
|«Фейенорд»
|Кубок Нидерландов
|12.01.2025
|«Фейенорд»
|1:2
|«Утрехт»
|Эдердивизия
|22.12.2024
|«ПСВ»
|3:0
|«Фейенорд»
|Эдердивизия
|17.12.2024
|«Маастрихт»
1:2
«Фейенорд»
Кубок Нидерландов
Матчи «Фейенорда» и «Баварии»:
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|«Бавария»
|3:1
|«Фейенорд»
|Лига чемпионов
|«Фейенорд»
|2:2
|«Бавария»
|Лига чемпионов
|«Фейенорд»
|5:1
|«Бавария»
|Лига чемпионов
|«Бавария»
|4:3
|«Фейенорд»
|Лига чемпионов
|«ПСЖ»
|2:2
|«МС»
|Лига чемпионов
Встреча двух любящих атаковать клубов обещает быть интересной и богатой на голы. Но не факт, что хозяевам удастся огорчить Мануэля Нойера. Баланс сил соперников настолько велик, что можно закладываться на то, что команда из Роттердама так и не сможет открыт счет.
В данной ситуации не так важна мотивация и настрой соперников. Баварцы значительно превосходят противника в классе. Статус фаворита обсуждать не имеет смысла, а вот успешность соперников на чужой половине поля - вполне.
Делаем выбор в пользу «сухой» победы мюнхенцев в Роттердаме. Лидер Бундеслиги с большой долей вероятности победит, но имеет все шансы и не пропустить.
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|PARI
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|Приветственный
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|Приветственный
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фейенорд»: Лотомба, Бем, Тимбер, Зерруки (все - травма)
«Бавария: Пальиния, Ито, Боэ, Бухман (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейенорд» - «Бавария»:
|Позиция
|«Фейенорд»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|1. Дидийон
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|33. Сент-Яго
|27. Лаймер
|Защитник
|Защитник
|30. Бехунек
|15. Дайер
|Защитник
|Защитник
|4. Схаутен
|3. Джэ
|Защитник
|Защитник
|5. Сигюргейрссон
|19. Дэвис
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ламбер
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Йоостен
|8. Горецка
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мервелд
|25. Мюллер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Босх
|17. Олисе
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Додеман
|10. Зане
|Нападающий
|Нападающий
|18. Бокила
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Брайан Приске
|Венсан Компани
|Главный тренер
БК PARI называет явным фаворитом встречи мюнхенский клуб. Победа гостей котируется за 1.38. Поставить на победу «Фейенорда» предлагается за 7.30. Котировки на ничью составляют 5.30.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу немецкого клуба со счетом 0:2 или 1:2. Поставить на это можно с коэффициентом 9.00. 0:3 и 1:3 идут за 10.00. Заключить пари на победу гостей со счетом 0:1 можно за 11.00.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 5.00
«Барселона» - 6.50
«Арсенал» - 6.50
На победу «Баварии» в турнире можно поставить за 8.50, На «Фейенорд» - за 200.00.
Партнерский проект