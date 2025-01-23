Фейенорд — Бавария, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Встреча двух любящих атаковать клубов обещает быть интересной и богатой на голы. Но не факт, что хозяевам удастся огорчить Мануэля Нойера. Баланс сил соперников настолько велик, что можно закладываться на то, что команда из Роттердама так и не сможет открыт счет.

В данной ситуации не так важна мотивация и настрой соперников. Баварцы значительно превосходят противника в классе. Статус фаворита обсуждать не имеет смысла, а вот успешность соперников на чужой половине поля - вполне.

Делаем выбор в пользу «сухой» победы мюнхенцев в Роттердаме. Лидер Бундеслиги с большой долей вероятности победит, но имеет все шансы и не пропустить.