Финляндия — Канада, 17 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В понедельник, 17 февраля, в рамках Турнира четырех наций встретятся сборные Финляндии и Канады по хоккею. Обе команды перед заключительным туром претендуют на последнюю вакантную путевку в финал. Кто окажется сильнее?
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Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, третий тур
Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Финляндия
30
7
57
236-409
|Канада
57
7
30
409-236
Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|15.02.2025
|Швеция
|3:4 ОТ
|Финляндия
|Турнир четырех наций
|14.02.2025
|Финляндия
|1:6
|США
|Турнир четырех наций
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Евротур
|08.02.2025
|Финляндия
|3:0
|Чехия
|Евротур
|06.02.2025
|Швейцария
|0:1 Б
|Финляндия
|Евротур
Последние пять официальных матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|16.02.2025
|Канада
|1:3
|США
|Турнир четырех наций
|13.02.2025
|Канада
|4:3 ОТ
|Швеция
|Турнир четырех наций
|30.12.2024
|Канада
|2:4
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|28.12.2024
|Канада
|6:3
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|26.12.2024
|«Давос»
|2:6
|Канада
|Кубок Шпенглера
По московскому времени
13.02.2025: Канада — Швеция
14.02.2025: США — Финляндия
15.02.2025: Финляндия — Швеция
16.02.2025: США — Канада
17.02.2025: Канада — Финляндия
18.02.2025: Швеция — США
21.02.2025: Финал
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
2
|2
|0
|0
|0
9-2
6
|2. Канада
2
|0
|1
|1
|0
5-6
2
|3. Финляндия
2
|0
|1
|1
|0
5-9
2
|4. Швеция
2
|0
|0
|0
|2
6-8
2
У канадцев прекрасный состав — по именам сильнее, чем у финнов. «Кленовые листья» доказали, что могут творить магию, однако есть вопросы к характеру команды. Канадцы позволили шведам совершить камбэк, а американцам проиграли, хотя забили первыми. При этом Макдэвид, Кросби и компания довольно беззубо выглядели, когда отставали в счете.
Финны, напротив, до сих пор в борьбе за финал прежде всего из-за характеры. «Суоми» бьются на льду и ловят соперника на контратаках, стараясь компенсировать проблемы в обороне, которая выглядит наиболее слабой на турнире, что подтверждается и количеством пропущенных шайб.
Исходя из вышесказанного, ждем, что канадцы с первых минут включат обороты, близкие к максимальным. Им необходимо как можно быстрее смять финнов и создать себе отрыв, иначе можно увязнуть и подарить соперникам шанс. Разумеется, в пользу канадцев говорит и мотивация, так как для них участие в финале — максимально принципиальный момент, а от «Суоми» этого точно не ждут.
Резюмируя, выберем ставку на то, что сборная Канады, которая в обоих матчах на турнире отмечалась быстрыми голами, выиграет первый период.
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|Текстовая
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Аналитики считают канадцев явными фаворитами матча. Вероятность их успеха в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 1,43. На ничью можно поставить за 5,30, на победу финнов — за 6,00.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Лидирующую позицию по итогам группового этапа себе обеспечила сборная США, которая после двух матчей набрала максимальные шесть очков. Американцы точно примут участие в финале.
Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:
США — 1,65
Канада — 3,10
Швеция — 15,00
Финляндия — 20,00
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