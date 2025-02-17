Финляндия — Канада, 17 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

У канадцев прекрасный состав — по именам сильнее, чем у финнов. «Кленовые листья» доказали, что могут творить магию, однако есть вопросы к характеру команды. Канадцы позволили шведам совершить камбэк, а американцам проиграли, хотя забили первыми. При этом Макдэвид, Кросби и компания довольно беззубо выглядели, когда отставали в счете.

Финны, напротив, до сих пор в борьбе за финал прежде всего из-за характеры. «Суоми» бьются на льду и ловят соперника на контратаках, стараясь компенсировать проблемы в обороне, которая выглядит наиболее слабой на турнире, что подтверждается и количеством пропущенных шайб.

Исходя из вышесказанного, ждем, что канадцы с первых минут включат обороты, близкие к максимальным. Им необходимо как можно быстрее смять финнов и создать себе отрыв, иначе можно увязнуть и подарить соперникам шанс. Разумеется, в пользу канадцев говорит и мотивация, так как для них участие в финале — максимально принципиальный момент, а от «Суоми» этого точно не ждут.

Резюмируя, выберем ставку на то, что сборная Канады, которая в обоих матчах на турнире отмечалась быстрыми голами, выиграет первый период.