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17 февраля 9:41ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

Финляндия — Канада, 17 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Фавориты начнут давить с первых же минут?
Александр Бокулёв

В понедельник, 17 февраля, в рамках Турнира четырех наций встретятся сборные Финляндии и Канады по хоккею. Обе команды перед заключительным туром претендуют на последнюю вакантную путевку в финал. Кто окажется сильнее?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Финляндия

17.02.2025, Пн

21:00 МСК

Канада

П1 - 6,00

Х - 5,30

П2 - 1,43

Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, третий тур

Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Финляндия

30

7

57

236-409

Канада

57

7

30

409-236

Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
15.02.2025Швеция3:4 ОТФинляндияТурнир четырех наций
14.02.2025Финляндия1:6СШАТурнир четырех наций
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияЕвротур
08.02.2025Финляндия3:0ЧехияЕвротур
06.02.2025Швейцария0:1 БФинляндияЕвротур

Последние пять официальных матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
16.02.2025Канада1:3СШАТурнир четырех наций
13.02.2025Канада4:3 ОТШвецияТурнир четырех наций
30.12.2024Канада2:4«Штраубинг»Кубок Шпенглера
28.12.2024Канада6:3«Штраубинг»Кубок Шпенглера
26.12.2024«Давос»2:6КанадаКубок Шпенглера

Календарь

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По московскому времени

13.02.2025: Канада — Швеция

14.02.2025: США — Финляндия

15.02.2025: Финляндия — Швеция

16.02.2025: США — Канада

17.02.2025: Канада — Финляндия

18.02.2025: Швеция — США

21.02.2025: Финал

Турнирная таблица

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И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

2

2000

9-2

6

2. Канада

2

0110

5-6

2

3. Финляндия

2

0110

5-9

2

4. Швеция

2

0002

6-8

2

Прогноз на матч

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У канадцев прекрасный состав — по именам сильнее, чем у финнов. «Кленовые листья» доказали, что могут творить магию, однако есть вопросы к характеру команды. Канадцы позволили шведам совершить камбэк, а американцам проиграли, хотя забили первыми. При этом Макдэвид, Кросби и компания довольно беззубо выглядели, когда отставали в счете.

Финны, напротив, до сих пор в борьбе за финал прежде всего из-за характеры. «Суоми» бьются на льду и ловят соперника на контратаках, стараясь компенсировать проблемы в обороне, которая выглядит наиболее слабой на турнире, что подтверждается и количеством пропущенных шайб.

Исходя из вышесказанного, ждем, что канадцы с первых минут включат обороты, близкие к максимальным. Им необходимо как можно быстрее смять финнов и создать себе отрыв, иначе можно увязнуть и подарить соперникам шанс. Разумеется, в пользу канадцев говорит и мотивация, так как для них участие в финале — максимально принципиальный момент, а от «Суоми» этого точно не ждут.

Резюмируя, выберем ставку на то, что сборная Канады, которая в обоих матчах на турнире отмечалась быстрыми голами, выиграет первый период.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики считают канадцев явными фаворитами матча. Вероятность их успеха в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 1,43. На ничью можно поставить за 5,30, на победу финнов — за 6,00.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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Лидирующую позицию по итогам группового этапа себе обеспечила сборная США, которая после двух матчей набрала максимальные шесть очков. Американцы точно примут участие в финале.

Кто выиграет Турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:

США — 1,65

Канада — 3,10

Швеция — 15,00 

Финляндия — 20,00

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