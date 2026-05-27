Финляндия – Чехия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Формально сборная Чехии идет на серии из двух поражений. Нельзя сказать, что групповой этап команда провалила, но выступление получилось скомканным. С одной стороны, у чехов есть потенциал, чтобы достойно бороться даже с канадцами. С другой – серия блеклых матчей с номинальными аутсайдерами, которым было позволено слишком много. На выходе аж три поражения и почти нулевой баланс заброшенных и пропущенных шайб.

Финны же играли более стабильно и после шести побед оступились только в последнем туре, потерпев поражение от грозных швейцарцев. Собственно, только этот соперник и пропустил меньше «Суоми». У самих финнов в пассиве 11 голов за семь матчей, оборона у команды хороша.

В целом разрыв в коэффициентах на первый взгляд может показаться оправданным. Но потенциал команд не настолько разный. Вопрос в том, сумеют ли чехи показать свой максимум. Если это получится, финнам легко не будет. Но рискнем предположить, что в любом случае «Суоми» как минимум не проиграют в основное время. А дополним это аккуратным ТБ (3,5).