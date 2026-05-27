Финляндия – Чехия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборные Финляндии и Чехии встретятся уже в четвертьфинале чемпионата мира 2026 г. по хоккею. Кто из европейских грандов лишится шансов на медали?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Финляндия
5:2
Австрия
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Финляндия
4:0
Великобритания
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Латвия
1:7
Финляндия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Финляндия
6:2
США
Чемпионат мира
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Чехия
2:3
Канада
Чемпионат мира
|25.05.2026
|Чехия
1:4
Норвегия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Словакия
2:3
Чехия
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Чехия
3:1
Италия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Швеция
3:4
Чехия
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Формально сборная Чехии идет на серии из двух поражений. Нельзя сказать, что групповой этап команда провалила, но выступление получилось скомканным. С одной стороны, у чехов есть потенциал, чтобы достойно бороться даже с канадцами. С другой – серия блеклых матчей с номинальными аутсайдерами, которым было позволено слишком много. На выходе аж три поражения и почти нулевой баланс заброшенных и пропущенных шайб.
Финны же играли более стабильно и после шести побед оступились только в последнем туре, потерпев поражение от грозных швейцарцев. Собственно, только этот соперник и пропустил меньше «Суоми». У самих финнов в пассиве 11 голов за семь матчей, оборона у команды хороша.
В целом разрыв в коэффициентах на первый взгляд может показаться оправданным. Но потенциал команд не настолько разный. Вопрос в том, сумеют ли чехи показать свой максимум. Если это получится, финнам легко не будет. Но рискнем предположить, что в любом случае «Суоми» как минимум не проиграют в основное время. А дополним это аккуратным ТБ (3,5).
Смотреть встречу Финляндия – Чехия на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);
Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);
Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все – «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба – «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).
Главный тренер: Радим Рулик.
