Финляндия – Чехия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Финляндия – Чехия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Кто завершит борьбу за титул?
Александр Бокулёв
Сборные Финляндии и Чехии встретятся уже в четвертьфинале чемпионата мира 2026 г. по хоккею. Кто из европейских грандов лишится шансов на медали?

Финляндия

28.05.2025, Чт

17:20 МСК

Чехия

П1 - 1,55

Х - 4,90

П2 - 5,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Финляндии:

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

24.05.2026Финляндия

5:2

Австрия

Чемпионат мира

22.05.2026Финляндия

4:0

Великобритания

Чемпионат мира

21.05.2026Латвия

1:7

Финляндия

Чемпионат мира

18.05.2026Финляндия

6:2

США

Чемпионат мира

Последние игры сборной Чехии:

26.05.2026Чехия

2:3

Канада

Чемпионат мира

25.05.2026Чехия

1:4

Норвегия

Чемпионат мира

23.05.2026Словакия

2:3

Чехия

Чемпионат мира

20.05.2026Чехия

3:1

Италия

Чемпионат мира

18.05.2026Швеция

3:4

Чехия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после всех семи туров

Группа A

 

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Формально сборная Чехии идет на серии из двух поражений. Нельзя сказать, что групповой этап команда провалила, но выступление получилось скомканным. С одной стороны, у чехов есть потенциал, чтобы достойно бороться даже с канадцами. С другой – серия блеклых матчей с номинальными аутсайдерами, которым было позволено слишком много. На выходе аж три поражения и почти нулевой баланс заброшенных и пропущенных шайб.

Финны же играли более стабильно и после шести побед оступились только в последнем туре, потерпев поражение от грозных швейцарцев. Собственно, только этот соперник и пропустил меньше «Суоми». У самих финнов в пассиве 11 голов за семь матчей, оборона у команды хороша.

В целом разрыв в коэффициентах на первый взгляд может показаться оправданным. Но потенциал команд не настолько разный. Вопрос в том, сумеют ли чехи показать свой максимум. Если это получится, финнам легко не будет. Но рискнем предположить, что в любом случае «Суоми» как минимум не проиграют в основное время. А дополним это аккуратным ТБ (3,5).

Бонусы на матч

«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
WINLINEДо 10 000 рублейПриветственный

Трансляции

Смотреть встречу Финляндия – Чехия на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Финляндии

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная Чехии

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);

Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).

Главный тренер: Радим Рулик.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,90 и 5,00 соответственно. Выигрыш команды Финляндии идет за 1,55.

