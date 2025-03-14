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14 марта 14:17ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина - Ювентус, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Успела ли «Старая синьора» отойти от порки в Турине?
Руслан Ипполитов

После унижения на собственном поле в прошлом туре, которое строила туринцам разгромившая их «Аталанта», команда Тьяго Мотты обязана сыграть на пределе возможностей. Потеря «Юве» очков может обернуться не только утратой места в зоне Лиги чемпионов, но и тренерской отставкой.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

16.03.2025, ВС
20:00 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 3.65

Х - 3.15

П2 - 2.15

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Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»416092206-320
«Ювентус»926041320-206

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2025«Фиорентина»

3:1

«Панатинаикос»

Лига конференций

09.02.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Панатинаикос»

3:2

«Фиорентина»

Лига конференций

28.02.2025«Фиорентина»

1:0

«Лечче»

Серия А

23.02.2025«Верона»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

Последние пять игр «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

03.03.2025«Ювентус»

2:0

«Верона»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

19.02.2025«ПСВ»

3:1 ДВ

«Ювентус»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Фиорентины» и «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024

«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

07.04.2024

«Ювентус»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

05.11.2023

«Фиорентина»

0:1

«Ювентус»

Серия А

12.02.2023

«Ювентус»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

03.09.2022

«Фиорентина»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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Соперники находятся на разных полюсах эмоционального состояния. «Юве» отходит от унизительных 0:4 на своем поле от «Аталанты» в минувшем туре, а «фиалки» празднуют выход в четвертьфинал Лиги конференций после красивой победы над «Панатинаикосом». Но, возможно, желание реабилитироваться станет главным козырем туринцев во Флоренции.

Потеря очков с большой долей вероятности приведет к потере «Ювентусом» места в квартете сильнейших Серии А, сулящего на финише первенства путевку в Лигу чемпионов. Но думать сейчас «зебрам» необходимо в первую очередь не о еврокубковых перспективах. Кресло под главным тренером Тиагой Моттой не просто качается, а ходит ходуном. Любая потеря очков во Флоренции может привести к отставке рулевого «Старой синьоры».

В такой ситуации футболисты «Юве» обязаны сыграть на пределе возможностей. Не факт, что чрезмерное желание пойдет на пользу в атаке и не приведет к большому количеству предупреждений и, быть может, удалений. Но ставить против раненого «Ювентуса» рука не поднимается. Делаем выбор в пользу победы гостей. Пусть вымученной, но победы. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Артемио Франки» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка - 299 рублей в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Фиорентина»: Кольпани (травма)

«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Луис, Консейсау (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Ювентус»:

Позиция«Фиорентина»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь43. Де Хеа

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник2. Додо

4. Гатти

Защитник

Защитник15. Комуццо

6. Келли

Защитник

Защитник6. Раньери

27. Камбьязо

Защитник

Полузащитник65. Паризи

2. Байо 

Полузащитник

Полузащитник 24. Ричардсон

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 8. Мандрагора 

8. Копмейнерс

Полузащитник 

Полузащитник27. Ндур

5. Локателли

Полузащитник

Полузащитник90. Флоруншо

10. Йылдыз

Полузащитник

Полузащитник9. Бельтран

11. Гонсалес

Полузащитник

Нападающий20. Кин

22. Веа

Нападающий

Главный тренерРаффаэле Палладино

Тьяго Мотта

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 3.65. Заключить пари на ничью можно за 3.15, а на выигрыш гостей - за 2.17.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Фиорентина» - «Ювентус»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют мирный расход. Поставить на 1:1 можно за 6.00, а на нулевую ничью - за 6.50.   

Где бесплатно смотреть матч  «Фиорентина» - «Ювентус»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Артемио Франки» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.05

«Аталанта» - 8.50

На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 100.00, на «Фиорентину» - 5000.00.

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