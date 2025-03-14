Фиорентина - Ювентус, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Соперники находятся на разных полюсах эмоционального состояния. «Юве» отходит от унизительных 0:4 на своем поле от «Аталанты» в минувшем туре, а «фиалки» празднуют выход в четвертьфинал Лиги конференций после красивой победы над «Панатинаикосом». Но, возможно, желание реабилитироваться станет главным козырем туринцев во Флоренции.

Потеря очков с большой долей вероятности приведет к потере «Ювентусом» места в квартете сильнейших Серии А, сулящего на финише первенства путевку в Лигу чемпионов. Но думать сейчас «зебрам» необходимо в первую очередь не о еврокубковых перспективах. Кресло под главным тренером Тиагой Моттой не просто качается, а ходит ходуном. Любая потеря очков во Флоренции может привести к отставке рулевого «Старой синьоры».

В такой ситуации футболисты «Юве» обязаны сыграть на пределе возможностей. Не факт, что чрезмерное желание пойдет на пользу в атаке и не приведет к большому количеству предупреждений и, быть может, удалений. Но ставить против раненого «Ювентуса» рука не поднимается. Делаем выбор в пользу победы гостей. Пусть вымученной, но победы.