Фиорентина - Ювентус, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
После унижения на собственном поле в прошлом туре, которое строила туринцам разгромившая их «Аталанта», команда Тьяго Мотты обязана сыграть на пределе возможностей. Потеря «Юве» очков может обернуться не только утратой места в зоне Лиги чемпионов, но и тренерской отставкой.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
16.03.2025, ВС
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 3.65
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Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|41
|60
|92
|206-320
|«Ювентус»
|92
|60
|41
|320-206
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2025
|«Фиорентина»
3:1
«Панатинаикос»
Лига конференций
|09.02.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Панатинаикос»
3:2
«Фиорентина»
Лига конференций
|28.02.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Лечче»
Серия А
|23.02.2025
|«Верона»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять игр «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|03.03.2025
|«Ювентус»
2:0
«Верона»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|19.02.2025
|«ПСВ»
3:1 ДВ
«Ювентус»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Фиорентины» и «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
29.12.2024
«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
07.04.2024
«Ювентус»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
05.11.2023
«Фиорентина»
0:1
«Ювентус»
Серия А
12.02.2023
«Ювентус»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
03.09.2022
«Фиорентина»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
Соперники находятся на разных полюсах эмоционального состояния. «Юве» отходит от унизительных 0:4 на своем поле от «Аталанты» в минувшем туре, а «фиалки» празднуют выход в четвертьфинал Лиги конференций после красивой победы над «Панатинаикосом». Но, возможно, желание реабилитироваться станет главным козырем туринцев во Флоренции.
Потеря очков с большой долей вероятности приведет к потере «Ювентусом» места в квартете сильнейших Серии А, сулящего на финише первенства путевку в Лигу чемпионов. Но думать сейчас «зебрам» необходимо в первую очередь не о еврокубковых перспективах. Кресло под главным тренером Тиагой Моттой не просто качается, а ходит ходуном. Любая потеря очков во Флоренции может привести к отставке рулевого «Старой синьоры».
В такой ситуации футболисты «Юве» обязаны сыграть на пределе возможностей. Не факт, что чрезмерное желание пойдет на пользу в атаке и не приведет к большому количеству предупреждений и, быть может, удалений. Но ставить против раненого «Ювентуса» рука не поднимается. Делаем выбор в пользу победы гостей. Пусть вымученной, но победы.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Артемио Франки» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Фиорентина»: Кольпани (травма)
«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Луис, Консейсау (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Фиорентина»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|2. Додо
4. Гатти
Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
6. Келли
Защитник
|Защитник
|6. Раньери
27. Камбьязо
Защитник
|Полузащитник
|65. Паризи
2. Байо
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Ричардсон
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
8. Копмейнерс
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Ндур
5. Локателли
Полузащитник
|Полузащитник
|90. Флоруншо
10. Йылдыз
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Бельтран
11. Гонсалес
Полузащитник
|Нападающий
|20. Кин
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
Тьяго Мотта
Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 3.65. Заключить пари на ничью можно за 3.15, а на выигрыш гостей - за 2.17.
Наиболее вероятным исходом аналитики называют мирный расход. Поставить на 1:1 можно за 6.00, а на нулевую ничью - за 6.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Артемио Франки» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:
«Интер» - 1.60
«Наполи» - 3.05
«Аталанта» - 8.50
На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 100.00, на «Фиорентину» - 5000.00.
Партнерский проект