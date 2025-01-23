Фиорентина - Наполи, 4 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
4 января во Флоренции пройдет матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Наполи». Соперники входят в первую пятерку команд Серии А, и драка за очки предстоит серьезная.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
04.01.2025, Сб
20:00 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 3.00
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|60
|51
|62
|216-204
|«Наполи»
|62
|61
|60
|204-216
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Наполи»
1:0
«Венеция»
Серия А
|21.12.2024
|«Дженоа»
1:2
«Наполи»
Серия А
|14.12.2024
|«Удинезе»
1:3
«Наполи»
Серия А
|08.12.2024
|«Наполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|05.12.2024
|«Лацио»
3:1
«Наполи»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|19.12.2024
|«Витория Гимараэш»
1:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|15.12.2024
|«Болонья»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|12.12.2024
|«Фиорентина»
7:0
ЛАСК
Лига конференций
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2024
|«Фиорентина»
2:2
«Наполи»
Серия А
|18.01.2024
|«Наполи»
3:0
«Фиорентина»
Суперкубок Италии
|08.01.2023
|«Наполи»
1:3
«Фиорентина»
Серия А
|07.05.2023
|«Наполи»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|28.08.2022
|«Фиорентина»
0:0
«Наполи»
Серия А
Перед 19-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|2. Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|5. Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|6. Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|7. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8. Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|9. Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|10. Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|11. Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|12. Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|13. Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|14. Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|15. Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|16. Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|17. Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|18. Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|19. Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|20. Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
Пока основные фавориты Серии А бьются за национальный Суперкубок в Саудовской Аравии, у неаполитанцев есть отличный шанс возглавить чемпионскую гонку. Встреча во Флоренции двух команд, входящих в первую пятерку, обещает быть жаркой и драматичной. Очки необходимы не только «Наполи», чтобы в первый игровой день итальянского первенства в наступившем году вытеснить с первого места «Аталанту», но и «Фиорентине», у которой есть возможность догнать по набранным очкам «Лацио».
Баланс личных встреч флорентийцев и неаполитанцев предельно ровный, так что проводить исторические параллели перед этим матчем не имеет смысла. Но одна интересная закономерность все же прослеживается. На своем поле в 17-ти последних встречах с «Наполи» «Фиорентина» победила лишь однажды.
Праздновать новый год «фиалки» отправились с неприятной серией из трех матчей, в которых было набрано всего одно очко. «Наполи» же в трех предыдущих матчах Серии А неизменно побеждал, так что игровой тонус и настроение гостей находятся на более высоком и приятном уровне.
Выбрать победителя предстоящего матча довольно сложно. На бумаге небольшое преимущество на стороне «Наполи», но уверенности в том, что гости победят, нет. Букмекеры предлагают за выигрыш неаполитанцев щедрый коэффициент, что довольно красноречиво отражает вероятность подобного развития событий.
В трех очных встречах соперники совместными усилиями неизбежно преодолевали планку в два забитых мяча. Есть основания полагать, что и в этот раз «Фиорентина» и «Наполи» сыграют на приличном для Серии А уровне результативности. Делаем выбор в пользу ставки на тотал больше 2.5.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Ювентус» - «Фиорентина» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Фиорентина»: Бове (проблемы с сердцем)
«Наполи»: Буонджорно (травма).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Фиорентина»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|43. Давид де Хеа
1. Мерет
Вратарь
|Защитник
|33. Кайоде
22. Ди Лоренцо
Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
13. Рахмани
Защитник
|Защитник
|6. Раньери
5. Жезус
Защитник
|Защитник
|21. Госенс
17. Оливера
Защитник
|Полузащитник
|32. Катальди
68. Лоботка
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Адли
99. Ангисса
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Кольпани
8. Мактоминей
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Бельтран
7. Нерес
Нападающий
|Полузащитник
|7. Соттиль
77. Кварацхелия
Нападающий
|Нападающий
|20. Кин
11. Лукаку
Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Главный тренер
Вероятность победы «Наполи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.65. На ничью можно поставить за 3.12, а на выигрыш «Фиорентины» - за 3.00.
Грузинский футболист является одним из лидеров «Наполи» и имеет твердое место в основном составе. В предыдущем туре, в котором неаполитанцы на своем поле обыграли «Венецию» (1:0), Хвича провел на поле 75 минут и результативными действиями не отметился. Всего на счету Кварацхелии в текущем чемпионате пять голов и три голевые передачи в 17-ти матчах.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Аталанта» - 4.20
«Наполи» - 5.50
На чемпионство «Фиорентины» можно поставить с коэффициентом 175.00.
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