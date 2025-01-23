Фиорентина - Наполи, 4 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Пока основные фавориты Серии А бьются за национальный Суперкубок в Саудовской Аравии, у неаполитанцев есть отличный шанс возглавить чемпионскую гонку. Встреча во Флоренции двух команд, входящих в первую пятерку, обещает быть жаркой и драматичной. Очки необходимы не только «Наполи», чтобы в первый игровой день итальянского первенства в наступившем году вытеснить с первого места «Аталанту», но и «Фиорентине», у которой есть возможность догнать по набранным очкам «Лацио».

Баланс личных встреч флорентийцев и неаполитанцев предельно ровный, так что проводить исторические параллели перед этим матчем не имеет смысла. Но одна интересная закономерность все же прослеживается. На своем поле в 17-ти последних встречах с «Наполи» «Фиорентина» победила лишь однажды.

Праздновать новый год «фиалки» отправились с неприятной серией из трех матчей, в которых было набрано всего одно очко. «Наполи» же в трех предыдущих матчах Серии А неизменно побеждал, так что игровой тонус и настроение гостей находятся на более высоком и приятном уровне.

Выбрать победителя предстоящего матча довольно сложно. На бумаге небольшое преимущество на стороне «Наполи», но уверенности в том, что гости победят, нет. Букмекеры предлагают за выигрыш неаполитанцев щедрый коэффициент, что довольно красноречиво отражает вероятность подобного развития событий.

В трех очных встречах соперники совместными усилиями неизбежно преодолевали планку в два забитых мяча. Есть основания полагать, что и в этот раз «Фиорентина» и «Наполи» сыграют на приличном для Серии А уровне результативности. Делаем выбор в пользу ставки на тотал больше 2.5.