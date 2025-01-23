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4 января 8:39ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина - Наполи, 4 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Наполи» имеет хорошую возможность подняться на первое место
Руслан Ипполитов

4 января во Флоренции пройдет матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Наполи». Соперники входят в первую пятерку команд Серии А, и драка за очки предстоит серьезная.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

04.01.2025, Сб

20:00 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 3.00

Х - 3.12

П2 - 2.65

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»605162216-204
«Наполи»626160204-216

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Наполи»

1:0

«Венеция»

Серия А

21.12.2024«Дженоа»

1:2

«Наполи»

Серия А

14.12.2024«Удинезе»

1:3

«Наполи»

Серия А

08.12.2024«Наполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

05.12.2024«Лацио»

3:1

«Наполи»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе»

Серия А

19.12.2024«Витория Гимараэш»

1:1

«Фиорентина»

Лига конференций

15.12.2024«Болонья»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

12.12.2024«Фиорентина»

7:0

ЛАСК

Лига конференций

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2024«Фиорентина»

2:2

«Наполи»

Серия А

18.01.2024«Наполи»

3:0

«Фиорентина»

Суперкубок Италии

08.01.2023«Наполи»

1:3

«Фиорентина»

Серия А

07.05.2023«Наполи»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

28.08.2022«Фиорентина»

0:0

«Наполи»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 19-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Аталанта18132343-2041
2. Наполи18132327-1241
3. Интер17124145-1540
4. Лацио18112533-2535
5. Фиорентина1795331-1532
6. Ювентус18711030-1532
7. Болонья1777325-2128
8. Милан1776426-1727
9. Удинезе1873823-2824
10. Рома1855824-2420
11. Торино1855819-2420
12. Дженоа1847716-2719
13. Эмполи1847717-2119
14. Парма1846825-3418
15. Комо1846820-3018
16. Верона18601224-4218
17. Лечче18441011-3116
18. Кальяри18351016-3114
19. Венеция18341117-3113
20. Монца18171016-2510

Прогноз на матч

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Пока основные фавориты Серии А бьются за национальный Суперкубок в Саудовской Аравии, у неаполитанцев есть отличный шанс возглавить чемпионскую гонку. Встреча во Флоренции двух команд, входящих в первую пятерку, обещает быть жаркой и драматичной. Очки необходимы не только «Наполи», чтобы в первый игровой день итальянского первенства в наступившем году вытеснить с первого места «Аталанту», но и «Фиорентине», у которой есть возможность догнать по набранным очкам «Лацио».

Баланс личных встреч флорентийцев и неаполитанцев предельно ровный, так что проводить исторические параллели перед этим матчем не имеет смысла. Но одна интересная закономерность все же прослеживается. На своем поле в 17-ти последних встречах с «Наполи» «Фиорентина» победила лишь однажды.

Праздновать новый год «фиалки» отправились с неприятной серией из трех матчей, в которых было набрано всего одно очко. «Наполи» же в трех предыдущих матчах Серии А неизменно побеждал, так что игровой тонус и настроение гостей находятся на более высоком и приятном уровне.

Выбрать победителя предстоящего матча довольно сложно. На бумаге небольшое преимущество на стороне «Наполи», но уверенности в том, что гости победят, нет. Букмекеры предлагают за выигрыш неаполитанцев щедрый коэффициент, что довольно красноречиво отражает вероятность подобного развития событий.

В трех очных встречах соперники совместными усилиями неизбежно преодолевали планку в два забитых мяча. Есть основания полагать, что и в этот раз «Фиорентина» и «Наполи» сыграют на приличном для Серии А уровне результативности. Делаем выбор в пользу ставки на тотал больше 2.5.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Ювентус» - «Фиорентина» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Фиорентина»: Бове (проблемы с сердцем)

«Наполи»:  Буонджорно (травма).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Фиорентина»:

Позиция«Фиорентина»

«Наполи»

Позиция

Вратарь43. Давид де Хеа

1. Мерет

Вратарь

Защитник33. Кайоде

22. Ди Лоренцо

Защитник

Защитник15. Комуццо

13. Рахмани

Защитник

Защитник6. Раньери

5. Жезус

Защитник

Защитник21. Госенс

17. Оливера

Защитник

Полузащитник32. Катальди

68. Лоботка

Полузащитник

Полузащитник 29. Адли

99. Ангисса

Полузащитник 

Полузащитник23. Кольпани

8. Мактоминей

Полузащитник

Полузащитник9. Бельтран

7. Нерес

Нападающий

Полузащитник7. Соттиль

77. Кварацхелия

Нападающий

Нападающий20. Кин

11. Лукаку

Нападающий

Главный тренерРаффаэле Палладино

Антонио Конте

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Наполи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.65. На ничью можно поставить за 3.12, а на выигрыш «Фиорентины» - за 3.00.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Хвича Кварацхелия?

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Грузинский футболист является одним из лидеров «Наполи» и имеет твердое место в основном составе. В предыдущем туре, в котором неаполитанцы на своем поле обыграли «Венецию» (1:0), Хвича провел на поле 75 минут и результативными действиями не отметился. Всего на счету Кварацхелии в текущем чемпионате пять голов и три голевые передачи в 17-ти матчах.

Где смотреть матч «Фиорентина» - «Наполи»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Аталанта» - 4.20

«Наполи» - 5.50

На чемпионство «Фиорентины» можно поставить с коэффициентом 175.00.

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