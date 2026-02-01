Рафаэль Физиев – Маурисио Руффи, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 1 февраля, азербайджанский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев проведет поединок с бразильцем Маурисио Руффи в главном карде турнира UFC 325 в Сиднее. У кого из бойцов больше шансов одержать победу? Оцениваем расклад сил в нашем прогнозе.
Физиев
Руффи
Азербайджан
Страна
Бразилия
32
Возраст
29
17
Бои
14
13 (8 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (11 / 0 / 1)
4 (2/ 0/ 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1/ 1 / 0)
9
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
—
173
Рост (см)
180
182
Размах рук (см)
180
102
Размах ног (см)
104
Родился в Казахстане. Ранее в карьере выходил на поединки под флагом Кыргызстана, а сейчас выступает на международном уровне за Азербайджан. В возрасте 11 лет познакомился с тайским боксом, позже освоил классический бокс, борьбу, самбо и бразильское джиу-джитсу, став обладателем синего пояса. На профессиональном уровне дебютировал в 2015 г., в UFC был подписан спустя четыре года. В своем первом поединке в сильнейшем лиге мира потерпел поражение, а затем одержал шесть побед подряд. В последнем выступлении одолел чилийца Игнасио Бахамондеса, прервав серию из трех неудачных боев.
Путь в профессиональных ММА начал в родном Сан-Паулу в 2016 г., нокаутировав соотечественника Марлона Паулу на 30-й секунде первого раунда. Вплоть до 2023 г. выступал в различных бразильских промоушенах, после чего принял участие в претендентской серии Дэйны Уайта. Своим шансом воспользовался сполна - одержал досрочную победу над россиянином Раймондом Магомедалиевым, благодаря чему подписал контракт с UFC. В сильнейшей организации мира одержал три победы при одном поражении. В своем последнем выступлении уступил Бенуа Сен-Дени удушающим приемом (залом челюсти).
Физиеву достался непростой соперник для первого боя после восстановления от травмы. Руффи на протяжении всей карьеры делает ставку на ударную технику – 11 из 12 его побед добыты нокаутом, причем он достаточно часто решает все вопросы в первом раунде.
Представитель Азербайджана едва ли уступает своему сопернику в этом компоненте. «Атман» известен своим ярким бойцовским стилем. Достаточно вспомнить две недавние рубки с Гэтжи, за которые спортсмены дважды удостоились бонуса за лучший бой вечера.
Вполне вероятно, что Физиев минимизирует риски и предпримет попытку уйти в борьбу. Бразилец не отличается умелой защитой от тейкдаунов и часто позволяет оппонентам доминировать над собой в партере. Перспективно обратить внимание на победу Физиева за коэффициент 1,85 в линии PARI.
Турнир UFC 325 пройдет в ночь на воскресенье, 1 февраля, и начнется в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют предварительно в 05:00 мск, а выход в октагон Физиева и Руффи запланирован не ранее 06:00 мск.
В полном объеме прямая трансляция турнира будет доступна в специализированном сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Помимо этого, бои будут доступны на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). Канал «Матч! Боец» также обеспечит прямой эфир всех поединков. Федеральный «Матч ТВ» покажет бои основного карда.
