Рафаэль Физиев – Маурисио Руффи, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Физиеву достался непростой соперник для первого боя после восстановления от травмы. Руффи на протяжении всей карьеры делает ставку на ударную технику – 11 из 12 его побед добыты нокаутом, причем он достаточно часто решает все вопросы в первом раунде.

Представитель Азербайджана едва ли уступает своему сопернику в этом компоненте. «Атман» известен своим ярким бойцовским стилем. Достаточно вспомнить две недавние рубки с Гэтжи, за которые спортсмены дважды удостоились бонуса за лучший бой вечера.

Вполне вероятно, что Физиев минимизирует риски и предпримет попытку уйти в борьбу. Бразилец не отличается умелой защитой от тейкдаунов и часто позволяет оппонентам доминировать над собой в партере. Перспективно обратить внимание на победу Физиева за коэффициент 1,85 в линии PARI.