Рафаэль Физиев – Маурисио Руффи, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ожидаем конкурентный бой на турнире в Сиднее?
Валентин Васильев
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 1 февраля, азербайджанский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев проведет поединок с бразильцем Маурисио Руффи в главном карде турнира UFC 325 в Сиднее. У кого из бойцов больше шансов одержать победу? Оцениваем расклад сил в нашем прогнозе.

Статистика

Свернуть

Физиев

 

Руффи

Азербайджан

Страна

Бразилия

32

Возраст

29

17

Бои

14

13 (8 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (11 / 0 / 1)

4 (2/ 0/ 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1/ 1 / 0)

9

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

173

Рост (см)

180

182

Размах рук (см)

180

102

Размах ног (см)

104

Рафаэль Физиев

Свернуть

Родился в Казахстане. Ранее в карьере выходил на поединки под флагом Кыргызстана, а сейчас выступает на международном уровне за Азербайджан. В возрасте 11 лет познакомился с тайским боксом, позже освоил классический бокс, борьбу, самбо и бразильское джиу-джитсу, став обладателем синего пояса. На профессиональном уровне дебютировал в 2015 г., в UFC был подписан спустя четыре года. В своем первом поединке в сильнейшем лиге мира потерпел поражение, а затем одержал шесть побед подряд. В последнем выступлении одолел чилийца Игнасио Бахамондеса, прервав серию из трех неудачных боев.

Маурисио Руффи

Свернуть

Путь в профессиональных ММА начал в родном Сан-Паулу в 2016 г., нокаутировав соотечественника Марлона Паулу на 30-й секунде первого раунда. Вплоть до 2023 г. выступал в различных бразильских промоушенах, после чего принял участие в претендентской серии Дэйны Уайта. Своим шансом воспользовался сполна - одержал досрочную победу над россиянином Раймондом Магомедалиевым, благодаря чему подписал контракт с UFC. В сильнейшей организации мира одержал три победы при одном поражении. В своем последнем выступлении уступил Бенуа Сен-Дени удушающим приемом (залом челюсти).

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФизиеваПобеда РуффиДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,852,002,171,65

Прогноз на бой

Свернуть

Физиеву достался непростой соперник для первого боя после восстановления от травмы. Руффи на протяжении всей карьеры делает ставку на ударную технику – 11 из 12 его побед добыты нокаутом, причем он достаточно часто решает все вопросы в первом раунде.

Представитель Азербайджана едва ли уступает своему сопернику в этом компоненте. «Атман» известен своим ярким бойцовским стилем. Достаточно вспомнить две недавние рубки с Гэтжи, за которые спортсмены дважды удостоились бонуса за лучший бой вечера.

Вполне вероятно, что Физиев минимизирует риски и предпримет попытку уйти в борьбу. Бразилец не отличается умелой защитой от тейкдаунов и часто позволяет оппонентам доминировать над собой в партере. Перспективно обратить внимание на победу Физиева за коэффициент 1,85 в линии PARI.

Полный кард, где смотреть бой Физиев - Руффи

Свернуть

Турнир UFC 325 пройдет в ночь на воскресенье, 1 февраля, и начнется в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют предварительно в 05:00 мск, а выход в октагон Физиева и Руффи запланирован не ранее 06:00 мск.

В полном объеме прямая трансляция турнира будет доступна в специализированном сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Помимо этого, бои будут доступны на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). Канал «Матч! Боец» также обеспечит прямой эфир всех поединков. Федеральный «Матч ТВ» покажет бои основного карда.

Основной кард

  • Александр Волкановски (Австралия) Диего Лопес (Бразилия). Полулегкий вес. Бой за титул;
  • Дэн Хукер (Новая Зеландия) Бенуа Сен-Дени (Франция). Легкий вес;
  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Маурисио Руффи (Бразилия). Легкий вес;
  • Тай Туйваса (Австралия) – Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) – Джейми Малларки (Австралия). Легкий вес;

Прелимы

  • Джуниор Тафа (Австралия) – Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Торрез Фини (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Йи Жа (Китай). Полулегкий вес;
  • Ким Сан Ву (Южная Корея) – Дом Мар Фан (Австралия). Легкий вес;
  • Кейитиро Накамура (Япония) – Себастьян Шаллай (Австралия). Полулегкий вес;
  • Сулан Ранбо (Китай) – Лоуренс Луи (Австралия). Легчайший вес;
  • Аарон Тау (Новая Зеландия) – Намсрай Батбаяр (Монголия). Наилегчайший вес.

