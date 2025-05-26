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25 мая 10:36ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Каролина, 27 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Пантеры» готовы завершить серию с «сухарем»
Руслан Ипполитов

 

В ночь на вторник, 27 мая, будет сыгран четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Каролина». «Пантеры» уверенно победили в трех встречах, две из которых прошли на выезде, и имеют шанс уложиться в финале конференции в четыре игры. Ближайший матч пройдет на площадке «Флориды», и начнется встреча в 03:00 по московскому времени. Оцениваем соотношение сил соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

25.05.2025, Вс

03:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 2.19

Х - 3.85

П2 - 2.80

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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, четвертый матч

Счет в серии: 3:0

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»4240238-226
«Каролина»4042226-238

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

16.05.2025«Вашингтон»

1:3

«Каролина»

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Торонто»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

19.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

17.05.2025«Флорида»

0:2

«Торонто»

Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

03.01.2025«Флорида»

1:3

«Каролина»

01.12.2024«Флорида»

6:0

«Каролина»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

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«Флорида»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт92

Ахо

86

Снайпер (голы)Райнхарт44

Джарвис

37

Ассистент (передачи)Барков60

Ахо

53

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.37

Андерсен

2.34

Пары полуфинального раунда плей-офф:

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«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»

«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»

Прогноз на матч

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«Флорида» катком прокатывается по «Каролине» в полуфинальной серии. После трех игр счет 3:0 в пользу «Пантер», а следующая встреча на своем льду с большой долей вероятности может стать последней в серии.

«Пантерз» не просто выиграли три матча, а одержали три убедительные победы, каждая из которых стала крупной. Нет оснований сомневаться в компетенции российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Боб и в прошлом плей-офф тащил команду за уши к победе в финале, и в этом сезоне остается главной звездой своей команды. Системные потуги «Харрикейнз» ни к чему не приводят - раз за разом счет неумолимо не в их пользу.

Финал Восточной конференции - словно заколдован для «Каролины». На этой стадии плей-офф «Ураганы» проиграли 15-й матч подряд, а последний успех «Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли датируется далеким 2006-м годом. Подобная статистика просто убийственна для команды Рода Бриндамора, который пытается менять сочетания игроков и придумывать сюрпризы для соперников, но каждый из этих шагов упирается в стену, имя которой «Сергей Бобровский» и командная дисциплина «Флориды». Не станем чудить и выберем победителем предстоящего матча действующего обладателя Кубка Стэнли. Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Каролины», просто нет. Возьмем даже фору в две с половиной шайбы. Каждый предыдущий раз фавориты эту норму выполняли.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.00, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 3.10. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит четырехкратное увеличение номинала.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 2.05 

«Эдмонтон» - 3.25

«Даллас» - 4.05

На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 41.00.

Кто действующий обладатель Кубка Стэнли?

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В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче обыграла «Эдмонтон».

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных