Флорида — Каролина, 27 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Флорида» катком прокатывается по «Каролине» в полуфинальной серии. После трех игр счет 3:0 в пользу «Пантер», а следующая встреча на своем льду с большой долей вероятности может стать последней в серии.

«Пантерз» не просто выиграли три матча, а одержали три убедительные победы, каждая из которых стала крупной. Нет оснований сомневаться в компетенции российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Боб и в прошлом плей-офф тащил команду за уши к победе в финале, и в этом сезоне остается главной звездой своей команды. Системные потуги «Харрикейнз» ни к чему не приводят - раз за разом счет неумолимо не в их пользу.

Финал Восточной конференции - словно заколдован для «Каролины». На этой стадии плей-офф «Ураганы» проиграли 15-й матч подряд, а последний успех «Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли датируется далеким 2006-м годом. Подобная статистика просто убийственна для команды Рода Бриндамора, который пытается менять сочетания игроков и придумывать сюрпризы для соперников, но каждый из этих шагов упирается в стену, имя которой «Сергей Бобровский» и командная дисциплина «Флориды». Не станем чудить и выберем победителем предстоящего матча действующего обладателя Кубка Стэнли. Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Каролины», просто нет. Возьмем даже фору в две с половиной шайбы. Каждый предыдущий раз фавориты эту норму выполняли.