Флорида — Каролина, 27 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 27 мая, будет сыгран четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Каролина». «Пантеры» уверенно победили в трех встречах, две из которых прошли на выезде, и имеют шанс уложиться в финале конференции в четыре игры. Ближайший матч пройдет на площадке «Флориды», и начнется встреча в 03:00 по московскому времени. Оцениваем соотношение сил соперников и котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, четвертый матч
Счет в серии: 3:0
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|42
|40
|238-226
|«Каролина»
|40
|42
|226-238
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|16.05.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Каролина»
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Торонто»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|19.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|17.05.2025
|«Флорида»
0:2
«Торонто»
Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|03.01.2025
|«Флорида»
1:3
«Каролина»
|01.12.2024
|«Флорида»
6:0
«Каролина»
«Флорида»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|92
Ахо
86
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|44
Джарвис
37
|Ассистент (передачи)
|Барков
|60
Ахо
53
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.37
Андерсен
2.34
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Флорида» катком прокатывается по «Каролине» в полуфинальной серии. После трех игр счет 3:0 в пользу «Пантер», а следующая встреча на своем льду с большой долей вероятности может стать последней в серии.
«Пантерз» не просто выиграли три матча, а одержали три убедительные победы, каждая из которых стала крупной. Нет оснований сомневаться в компетенции российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Боб и в прошлом плей-офф тащил команду за уши к победе в финале, и в этом сезоне остается главной звездой своей команды. Системные потуги «Харрикейнз» ни к чему не приводят - раз за разом счет неумолимо не в их пользу.
Финал Восточной конференции - словно заколдован для «Каролины». На этой стадии плей-офф «Ураганы» проиграли 15-й матч подряд, а последний успех «Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли датируется далеким 2006-м годом. Подобная статистика просто убийственна для команды Рода Бриндамора, который пытается менять сочетания игроков и придумывать сюрпризы для соперников, но каждый из этих шагов упирается в стену, имя которой «Сергей Бобровский» и командная дисциплина «Флориды». Не станем чудить и выберем победителем предстоящего матча действующего обладателя Кубка Стэнли. Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Каролины», просто нет. Возьмем даже фору в две с половиной шайбы. Каждый предыдущий раз фавориты эту норму выполняли.
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Букмекеры отдают преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.00, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 3.10. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит четырехкратное увеличение номинала.
В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов
В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Флорида» - 2.05
«Эдмонтон» - 3.25
«Даллас» - 4.05
На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 41.00.
В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче обыграла «Эдмонтон».
Партнерский проект