Флорида — Эдмонтон, 13 июня: где смотреть финал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Предыдущая встреча вышла аномальной. В 3-м периоде у игроков «Эдмонтона» сдали нервы, что обернулось потасовками на льду. Результатом стали 140 штрафных минут, суммарно заработанные хоккеистами обеих команд. 85 минут пришлись на долю игроков «Ойлерз». 11 раз «Нефтяники» оставались в меньшинстве, что стало абсолютным рекордом финалов Кубка Стэнли. Ранее ни одна команда не оставалась в меньшинстве более 10 раз.

А вот голкипер «Флориды» Сергей Бобровский устанавливает достижения со знаком плюс. В трех первых матчах серии россиянин отразил 116 бросков соперников, что стало повторением второго результата в истории финалов плей-офф НХЛ, установленного в 1998 году Олафом Колцигом. Рекорд же принадлежит Тууке Раску, в 2013-м году совершившего в трех стартовых матчах финальной серии 120 сэйвов.

Главным же героем плей-офф на данный момент является нападающий «Пантер» Сэм Беннетт. 28-летний канадец с 20-ю голами возглавляет список самых метких снайперов текущего розыгрыша плей-офф, а в финале на его счету уже 4 шайбы в трех встречах. Завидную результативность форвард демонстрирует в самое подходящее время. Его команде необходимо защитить титул, а самому игроку не помешает дополнительная реклама, ведь его контракт с клубом истекает этим летом. Похоже, что на повышение зарплаты, кто бы ее не платил хоккеисту дальше, Сэм уже наиграл.

Баланс сил, который в паре казался абсолютно равным, немного нарушен. Уверенная разгромная победа «Пантер» в первом матче серии на своем льду, заставила усомниться в способности «Эдмонтона» сдерживать «Флориду». Хочется, чтобы в серии было сыграно максимально возможное количество матчей, но после недавних 6:1 в успех «Ойлерз» во втором матче в Санрайзе верится с трудом. Наш выбор - победа хозяев площадки.