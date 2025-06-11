Флорида — Эдмонтон, 13 июня: где смотреть финал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пятницу, 13 июня, пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Эдмонтон». После трех встреч впереди «Пантеры» - 2:1. Соперники встречались в прошлогоднем финале, и тогда в решающем седьмом матче, благодаря одной шайбе, титул завоевали «Пантерз». Изучаем котировки букмекеров перед первым вбрасыванием.
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Турнир: Кубок Стэнли, финал, четвертый матч
Счет в серии: 2:1
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|17
|19
|116-110
|«Эдмонтон»
|19
|17
|110-116
Предыдущие пять матчей «Флориды»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|29.05.2025
|«Каролина»
3:5
«Флорида»
|27.05.2025
|«Флорида»
0:3
«Каролина»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|30.05.2025
|«Даллас»
3:6
«Эдмонтон»
|28.05.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Даллас»
Предыдущие пять матчей «Флориды» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|28.02.2025
|«Флорида»
4:3
«Эдмонтон»
|17.12.2024
|«Эдмонтон»
5:6
«Флорида»
|Игрок
|Клуб
|Голы
|Игры
|1. Сэм Беннетт
|Флорида
|14
|20
|2. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|10
|19
|3. Микко Рантанен
|Даллас
|9
|18
|4. Кори Перри
|Эдмонтон
|9
|19
|5. Андрей Свечников
|Каролина
|8
|15
|6. Брэд Маршан
|Флорида
|8
|20
|7. Натан Маккиннон
|Колорадо
|7
|7
|8. Себастьян Ахо
|Каролина
|7
|15
|9. Эван Бушар
|Эдмонтон
|7
|19
|10. Картер Вераге
|Флорида
|7
|20
1/8 финала
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:4 (счет в серии)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 1:4
¼ финала
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз» - 3:4
½ финала
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» - 1:4
Предыдущая встреча вышла аномальной. В 3-м периоде у игроков «Эдмонтона» сдали нервы, что обернулось потасовками на льду. Результатом стали 140 штрафных минут, суммарно заработанные хоккеистами обеих команд. 85 минут пришлись на долю игроков «Ойлерз». 11 раз «Нефтяники» оставались в меньшинстве, что стало абсолютным рекордом финалов Кубка Стэнли. Ранее ни одна команда не оставалась в меньшинстве более 10 раз.
А вот голкипер «Флориды» Сергей Бобровский устанавливает достижения со знаком плюс. В трех первых матчах серии россиянин отразил 116 бросков соперников, что стало повторением второго результата в истории финалов плей-офф НХЛ, установленного в 1998 году Олафом Колцигом. Рекорд же принадлежит Тууке Раску, в 2013-м году совершившего в трех стартовых матчах финальной серии 120 сэйвов.
Главным же героем плей-офф на данный момент является нападающий «Пантер» Сэм Беннетт. 28-летний канадец с 20-ю голами возглавляет список самых метких снайперов текущего розыгрыша плей-офф, а в финале на его счету уже 4 шайбы в трех встречах. Завидную результативность форвард демонстрирует в самое подходящее время. Его команде необходимо защитить титул, а самому игроку не помешает дополнительная реклама, ведь его контракт с клубом истекает этим летом. Похоже, что на повышение зарплаты, кто бы ее не платил хоккеисту дальше, Сэм уже наиграл.
Баланс сил, который в паре казался абсолютно равным, немного нарушен. Уверенная разгромная победа «Пантер» в первом матче серии на своем льду, заставила усомниться в способности «Эдмонтона» сдерживать «Флориду». Хочется, чтобы в серии было сыграно максимально возможное количество матчей, но после недавних 6:1 в успех «Ойлерз» во втором матче в Санрайзе верится с трудом. Наш выбор - победа хозяев площадки.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекеры оценивают вероятность победы «Флориды» немного выше. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.12, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.85. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит четырехкратное увеличение номинала ставки.
За «Пантер» выступает защитник Дмитрий Куликов. В 20 матчах плей-офф 34-летний оборонец забросил 2 шайбы и трижды ассистировал партнерам. Главной звездой «Флориды» остается голкипер Сергей Бобровский. Российский вратарь пропустил 45 голОВ в 20 играх продолжающегося розыгрыша Кубка Стэнли.
В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин. На счету 23-летнего нападающего 1 гол, 6 результативных передач и 18 штрафных минут в 19 матчах плей-офф-2025.
В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче с перевесом всего в одну шайбу обыграла «Эдмонтон».