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2 марта 10:48ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Тампа-Бэй, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Выйдет ли Кучеров на первое место в списке бомбардиров?
Руслан Ипполитов

 

В ночь с понедельника на вторник, 4 марта, «Флорида» на своем льду примет «Тампу-Бэй». Обе команды могут не волноваться за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, а сосредоточиться на планомерной подготовке к плей-офф. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

04.03.2025, Вт

03:00 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 2.05

Х - 4.40

П2 - 3.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»4561330-364
«Тампа-Бэй»6145364-330

Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Флорида»

3:0

«Калгари»

28.02.2025«Флорида»

4:3

«Эдмонтон»

26.02.2025«Нэшвилл»

1:4

«Флорида»

23.02.2025«Флорида»

1:2

«Сиэтл»

09.02.2025«Флорида»

5:1

«Оттава»

Последние пять матчей «Тампы-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

28.02.2025«Тампа-Бэй»

3:0

«Калгари»

26.02.2025«Тампа-Бэй»

4:1

«Эдмонтон»

24.02.2025«Тампа-Бэй»

4:1

«Сиэтл»

09.02.2025«Монреаль»

3:5

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Флориды» и «Тампы-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.12.2024«Флорида»

0:4

«Тампа-Бэй»

23.12.2024«Тампа-Бэй»

2:4

«Флорида»

03.10.2024«Тампа-Бэй»

1:2 ОТ

«Флорида»

01.10.2024«Флорида»

1:3

«Тампа-Бэй»

26.09.2024«Тампа-Бэй»

8:7

«Флорида»

Лидеры

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«Флорида»

Показатель

«Тампа»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт64

Кучеров

87

Снайпер (голы)Райнхарт32

Пойнт

31

Ассистент (передачи)Барков40

Кучеров

60

Вратарь (коэфф. надежности)Найт2.41

Василевский

2.18

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6033503514215-15784
2. Флорида6131240321204-17177
3. Торонто5931600220188-16776
4. Тампа-Бэй5930411320211-15674
5. Каролина6030402222193-16972
6. Нью-Джерси6129311522186-15272
7. Коламбус6022441722205-19668
8. Детройт6022530624176-19166
9. Оттава5923611325166-16864
10. Бостон6121701725167-19464
11. Монреаль6021622326180-20163
12. Рейнджерс5927110426179-18362
13. Филадельфия6117643526179-20262
14. Айлендерс5921421625165-17661
15. Питтсбург6216715429178-22757
16. Баффало5820221429186-19853

Потери

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«Флорида»: Ткачук (все - травма)

«Тампа-Бэй»: нет травмированных

Прогноз на матч

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Обе команды демонстрируют приличные результаты. «Флорида» в регулярном первенстве выиграла пять из шести последних матчей. «Тампа» идет с 8-матчевой победной серией.

Встречу соперники могут рассматривать как этап подготовки к плей-офф. В прошлом году команды встречались в восточном четвертьфинале. Тогда по итогам пяти встреч путевку в следующий раунд получили «пантеры». Теперь есть возможность вернуть старый долг «молниям».

В воротах «Флориды» прекрасно играет Андрей Василевский, а в атаке выделяется результативностью Никита Кучеров. Последний входит в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, самую малость уступая двум лидерам рейтинга - Дрейзайтлю и Маккиннону.

Обе команды на ходу, но кому-то в этот день придется проиграть. Выбираем фаворитами хозяев, которым свой лед и болельщики должны придать сил в ключевых моментах встречи.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Флориды» на победу коэффициентом 2.05. Вероятность успеха гостей котируется за 3.00. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Никита Кучеров?

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Лидер «Тампы-Бэй» непременно появится на льду. В текущем сезоне россиянин принял участие в 56 матчах, в которых набрал 87 (27+60) очков. Это третий показатель в НХЛ. Больше только у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» - 90 (44+46) и Натана Маккиннона из «Колорадо» - 91 (23+68). 

Выйдут ли «Флорида» и «Тампа-Бэй» в плей-офф?

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Сомнений в этом нет. Ставки на выход этих команд в плей-офф даже не принимаются.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

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