Флорида — Тампа-Бэй, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды демонстрируют приличные результаты. «Флорида» в регулярном первенстве выиграла пять из шести последних матчей. «Тампа» идет с 8-матчевой победной серией.

Встречу соперники могут рассматривать как этап подготовки к плей-офф. В прошлом году команды встречались в восточном четвертьфинале. Тогда по итогам пяти встреч путевку в следующий раунд получили «пантеры». Теперь есть возможность вернуть старый долг «молниям».

В воротах «Флориды» прекрасно играет Андрей Василевский, а в атаке выделяется результативностью Никита Кучеров. Последний входит в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, самую малость уступая двум лидерам рейтинга - Дрейзайтлю и Маккиннону.

Обе команды на ходу, но кому-то в этот день придется проиграть. Выбираем фаворитами хозяев, которым свой лед и болельщики должны придать сил в ключевых моментах встречи.