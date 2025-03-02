Флорида — Тампа-Бэй, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с понедельника на вторник, 4 марта, «Флорида» на своем льду примет «Тампу-Бэй». Обе команды могут не волноваться за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, а сосредоточиться на планомерной подготовке к плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Флорида Пантерз»
04.03.2025, Вт
03:00 МСК
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|П1 - 2.05
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|45
|61
|330-364
|«Тампа-Бэй»
|61
|45
|364-330
Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Флорида»
3:0
«Калгари»
|28.02.2025
|«Флорида»
4:3
«Эдмонтон»
|26.02.2025
|«Нэшвилл»
1:4
«Флорида»
|23.02.2025
|«Флорида»
1:2
«Сиэтл»
|09.02.2025
|«Флорида»
5:1
«Оттава»
Последние пять матчей «Тампы-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
|28.02.2025
|«Тампа-Бэй»
3:0
«Калгари»
|26.02.2025
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Эдмонтон»
|24.02.2025
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Сиэтл»
|09.02.2025
|«Монреаль»
3:5
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Флориды» и «Тампы-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.12.2024
|«Флорида»
0:4
«Тампа-Бэй»
|23.12.2024
|«Тампа-Бэй»
2:4
«Флорида»
|03.10.2024
|«Тампа-Бэй»
1:2 ОТ
«Флорида»
|01.10.2024
|«Флорида»
1:3
«Тампа-Бэй»
|26.09.2024
|«Тампа-Бэй»
8:7
«Флорида»
«Флорида»
|Показатель
«Тампа»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|64
Кучеров
87
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|32
Пойнт
31
|Ассистент (передачи)
|Барков
|40
Кучеров
60
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Найт
|2.41
Василевский
2.18
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|60
|33
|5
|0
|3
|5
|14
|215-157
|84
|2. Флорида
|61
|31
|2
|4
|0
|3
|21
|204-171
|77
|3. Торонто
|59
|31
|6
|0
|0
|2
|20
|188-167
|76
|4. Тампа-Бэй
|59
|30
|4
|1
|1
|3
|20
|211-156
|74
|5. Каролина
|60
|30
|4
|0
|2
|2
|22
|193-169
|72
|6. Нью-Джерси
|61
|29
|3
|1
|1
|5
|22
|186-152
|72
|7. Коламбус
|60
|22
|4
|4
|1
|7
|22
|205-196
|68
|8. Детройт
|60
|22
|5
|3
|0
|6
|24
|176-191
|66
|9. Оттава
|59
|23
|6
|1
|1
|3
|25
|166-168
|64
|10. Бостон
|61
|21
|7
|0
|1
|7
|25
|167-194
|64
|11. Монреаль
|60
|21
|6
|2
|2
|3
|26
|180-201
|63
|12. Рейнджерс
|59
|27
|1
|1
|0
|4
|26
|179-183
|62
|13. Филадельфия
|61
|17
|6
|4
|3
|5
|26
|179-202
|62
|14. Айлендерс
|59
|21
|4
|2
|1
|6
|25
|165-176
|61
|15. Питтсбург
|62
|16
|7
|1
|5
|4
|29
|178-227
|57
|16. Баффало
|58
|20
|2
|2
|1
|4
|29
|186-198
|53
«Флорида»: Ткачук (все - травма)
«Тампа-Бэй»: нет травмированных
Обе команды демонстрируют приличные результаты. «Флорида» в регулярном первенстве выиграла пять из шести последних матчей. «Тампа» идет с 8-матчевой победной серией.
Встречу соперники могут рассматривать как этап подготовки к плей-офф. В прошлом году команды встречались в восточном четвертьфинале. Тогда по итогам пяти встреч путевку в следующий раунд получили «пантеры». Теперь есть возможность вернуть старый долг «молниям».
В воротах «Флориды» прекрасно играет Андрей Василевский, а в атаке выделяется результативностью Никита Кучеров. Последний входит в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, самую малость уступая двум лидерам рейтинга - Дрейзайтлю и Маккиннону.
Обе команды на ходу, но кому-то в этот день придется проиграть. Выбираем фаворитами хозяев, которым свой лед и болельщики должны придать сил в ключевых моментах встречи.
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|Тип трансляции
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Флориды» на победу коэффициентом 2.05. Вероятность успеха гостей котируется за 3.00. На ничью можно заключить пари за 4.40.
Лидер «Тампы-Бэй» непременно появится на льду. В текущем сезоне россиянин принял участие в 56 матчах, в которых набрал 87 (27+60) очков. Это третий показатель в НХЛ. Больше только у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» - 90 (44+46) и Натана Маккиннона из «Колорадо» - 91 (23+68).
Сомнений в этом нет. Ставки на выход этих команд в плей-офф даже не принимаются.
Партнерский проект