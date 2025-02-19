Фрайбург — Вердер, 21 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 21 февраля, «Фрайбург» и «Вердер» открывают игровую программу 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяевам поля победа позволит обойти «Лейпциг» и занять место в квартете сильнейших. «Музыканты», если выиграют, поднимутся из нижней части турнирной таблицы в верхнюю.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фрайбург» (Фрайбург)
21.02.2025, Пт
22:30 МСК
«Вердер» (Бремен)
|П1 - 2.17
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фрайбург»
|14
|10
|25
|62-96
|«Вердер»
|25
|10
|14
|96-62
Последние пять игр «Фрайбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Санкт-Паули»
|0:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|08.02.2025
|«Фрайбург»
|1:0
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Бохум»
|0:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Фрайбург»
|1:2
|«Бавария»
|Бундеслига
|18.01.2025
|«Штутгарт»
|4:0
|«Фрайбург»
|Бундеслига
Последние пять игр «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Вердер»
|1:3
|«Хоффенхайм»
|Бундеслига
|07.02.2025
|«Бавария»
|3:0
|«Вердер»
|Буднеслига
|31.01.2025
|«Вердер»
|1:0
|«Майнц»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Боруссия Д»
|2:2
|«Вердер»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Вердер»
|0:2
|«Аугсбург»
|Бундеслига
Последние пять игр «Фрайбурга» и «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2024
|«Вердер»
|0:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|27.01.2024
|«Вердер»
|3:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|26.08.2023
|«Фрайбург»
1:0
«Вердер»
Бундеслига
|16.04.2023
|«Вердер»
1:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|22.10.2022
|«Фрайбург»
2:0
«Вердер»
Бундеслига
После 22-х туров «Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Вердер» - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|22
|17
|4
|1
|65-19
|55
|2. Байер
|22
|13
|8
|1
|49-27
|47
|3. Айнтрахт
|22
|12
|6
|4
|49-29
|42
|4. Лейпциг
|22
|10
|7
|5
|36-29
|37
|5. Фрайбург
|22
|11
|3
|8
|29-36
|36
|6. Майнц
|22
|10
|5
|7
|35-24
|35
|7. Штутгарт
|22
|10
|5
|7
|40-33
|35
|8. Боруссия М
|22
|10
|4
|8
|35-32
|34
|9. Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|45-36
|33
|10. Вердер
|22
|8
|6
|8
|35-42
|30
|11. Боруссия Д
|22
|8
|5
|9
|37-38
|29
|12. Аугсбург
|22
|7
|7
|8
|24-35
|28
|13. Унион
|22
|6
|6
|10
|21-29
|24
|14. Санкт-Паули
|22
|6
|3
|13
|18-25
|21
|15. Хоффенхайм
|22
|5
|6
|11
|29-45
|21
|16. Хайденхайм
|22
|4
|2
|16
|25-45
|14
|17. Бохум
|22
|3
|5
|14
|21-46
|14
|18. Хольштайн
|22
|3
|4
|15
|34-57
|13
В двух предыдущих турах Бундеслиги «Вердер» проигрывал. Но если поражение от «Баварии» вряд ли кого-то удивило, то домашний проигрыш «музыкантов» «Хоффенхайму» в минувшее воскресенье был сродни сенсации. Плотность в турнирной таблице такая, что за пару туров команды могут значительно менять свое в ней место. Еще совсем недавно «Вердер» мог войти в квартет сильнейших, а сегодня занимает место в нижней половине списка клубов чемпионата Германии.
«Фрайбург» подходит к игре с серией из трех побед. Благодаря этим успехам команда Юлиана Шустера находится всего в одном балле от четвертого места, с которого по итогам 23-го тура теоретически может вытеснить «Лейпциг».
История последних личных встреч не в пользу «музыкантов». Из пяти последних очных матчей команда из Бремена уступила в четырех, трижды покидая поле без голов. Все вводные говорят о том, что фаворитом матча является «Фрайбург». Раз букмекеры предлагают такой заманчивый коэффициент на его победу, попытаемся воспользоваться этим.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Фрайбург» - «Вердер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров, и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фрайбург»: Киере, Гульде, Муслия (все - травма)
«Вердер»: Топп, Опиц, Стаге, Фридль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Вердер»:
|Позиция
|«Фрайбург»
|«Вердер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Атуболу
|1. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|25. Сильдилья
|13. Велькович
|Защитник
|Защитник
|28. Гинтер
|32. Фридль
|Защитник
|Защитник
|3. Линхарт
|6. Пипер
|Защитник
|Защитник
|30. Гюнтер
|8. Вайзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Остерхаге
|19. Кен
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эггештайн
|14. Линен
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Доан
|20. Шмид
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Грифо
|28. Альверо
|Полузащитник
|Полузащитник
|34. Рель
|7. Дукш
|Нападающий
|Нападающий
|9. Хелер
|17. Грюлль
|Нападающий
|Главный тренер
|Юлиан Шустер
|Оле Вернер
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1, на которую можно поставить с коэффициентом 7.00. Победа хозяев со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 9.00. На нулевую ничью предлагается коэффициент 10.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно так же на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00.
Партнерский проект