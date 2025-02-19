Фрайбург — Вердер, 21 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В двух предыдущих турах Бундеслиги «Вердер» проигрывал. Но если поражение от «Баварии» вряд ли кого-то удивило, то домашний проигрыш «музыкантов» «Хоффенхайму» в минувшее воскресенье был сродни сенсации. Плотность в турнирной таблице такая, что за пару туров команды могут значительно менять свое в ней место. Еще совсем недавно «Вердер» мог войти в квартет сильнейших, а сегодня занимает место в нижней половине списка клубов чемпионата Германии.

«Фрайбург» подходит к игре с серией из трех побед. Благодаря этим успехам команда Юлиана Шустера находится всего в одном балле от четвертого места, с которого по итогам 23-го тура теоретически может вытеснить «Лейпциг».

История последних личных встреч не в пользу «музыкантов». Из пяти последних очных матчей команда из Бремена уступила в четырех, трижды покидая поле без голов. Все вводные говорят о том, что фаворитом матча является «Фрайбург». Раз букмекеры предлагают такой заманчивый коэффициент на его победу, попытаемся воспользоваться этим.