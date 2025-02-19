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19 февраля 11:49ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Фрайбург — Вердер, 21 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Фрайбург» имеет шанс обойти в турнирной таблице «Лейпциг»
Руслан Ипполитов

В пятницу, 21 февраля, «Фрайбург» и «Вердер» открывают игровую программу 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяевам поля победа позволит обойти «Лейпциг» и занять место в квартете сильнейших. «Музыканты», если выиграют, поднимутся из нижней части турнирной таблицы в верхнюю.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фрайбург» (Фрайбург)

21.02.2025, Пт

22:30 МСК

«Вердер» (Бремен)

П1 - 2.17

Х - 3.50

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фрайбург»14102562-96
«Вердер»25101496-62

Последние пять игр «Фрайбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Санкт-Паули»0:1«Фрайбург»Бундеслига
08.02.2025«Фрайбург»1:0«Хайденхайм»Бундеслига
01.02.2025«Бохум»0:1«Фрайбург»Бундеслига
25.01.2025«Фрайбург»1:2«Бавария»Бундеслига
18.01.2025«Штутгарт»4:0«Фрайбург»Бундеслига

Последние пять игр «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Вердер»1:3«Хоффенхайм»Бундеслига
07.02.2025«Бавария»3:0«Вердер»Буднеслига
31.01.2025«Вердер»1:0«Майнц»Бундеслига
25.01.2025«Боруссия Д»2:2«Вердер»Бундеслига
19.01.2025«Вердер»0:2«Аугсбург»Бундеслига

Последние пять игр «Фрайбурга» и «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2024«Вердер»0:1«Фрайбург»Бундеслига
27.01.2024«Вердер»3:1«Фрайбург»Бундеслига
26.08.2023«Фрайбург»

1:0

«Вердер»

Бундеслига

16.04.2023«Вердер»

1:2

«Фрайбург»

Бундеслига

22.10.2022«Фрайбург»

2:0

«Вердер»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 22-х туров «Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Вердер» - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария22174165-1955
2. Байер22138149-2747
3. Айнтрахт22126449-2942
4. Лейпциг22107536-2937
5. Фрайбург22113829-3636
6. Майнц22105735-2435
7. Штутгарт22105740-3335
8. Боруссия М22104835-3234
9. Вольфсбург2296745-3633
10. Вердер2286835-4230
11. Боруссия Д2285937-3829
12. Аугсбург2277824-3528
13. Унион22661021-2924
14. Санкт-Паули22631318-2521
15. Хоффенхайм22561129-4521
16. Хайденхайм22421625-4514
17. Бохум22351421-4614
18. Хольштайн22341534-5713

Прогноз на матч

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В двух предыдущих турах Бундеслиги «Вердер» проигрывал. Но если поражение от «Баварии» вряд ли кого-то удивило, то домашний проигрыш «музыкантов» «Хоффенхайму» в минувшее воскресенье был сродни сенсации. Плотность в турнирной таблице такая, что за пару туров команды могут значительно менять свое в ней место. Еще совсем недавно «Вердер» мог войти в квартет сильнейших, а сегодня занимает место в нижней половине списка клубов чемпионата Германии.

«Фрайбург» подходит к игре с серией из трех побед. Благодаря этим успехам команда Юлиана Шустера находится всего в одном балле от четвертого места, с которого по итогам 23-го тура теоретически может вытеснить «Лейпциг».

История последних личных встреч не в пользу «музыкантов». Из пяти последних очных матчей команда из Бремена уступила в четырех, трижды покидая поле без голов. Все вводные говорят о том, что фаворитом матча является «Фрайбург». Раз букмекеры предлагают такой заманчивый коэффициент на его победу, попытаемся воспользоваться этим.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Фрайбург» - «Вердер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фрайбург»: Киере, Гульде, Муслия (все - травма)

«Вердер»: Топп, Опиц, Стаге, Фридль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Вердер»:

Позиция«Фрайбург»«Вердер»Позиция
Вратарь1. Атуболу1. ЦеттерерВратарь
Защитник25. Сильдилья13. ВельковичЗащитник
Защитник28. Гинтер32. ФридльЗащитник
Защитник3. Линхарт6. Пипер Защитник
Защитник30. Гюнтер8. ВайзерПолузащитник
Полузащитник 6. Остерхаге19. КенПолузащитник 
Полузащитник 8. Эггештайн14. ЛиненПолузащитник 
Полузащитник42. Доан20. ШмидПолузащитник
Полузащитник32. Грифо28. АльвероПолузащитник
Полузащитник34. Рель7. ДукшНападающий
Нападающий9. Хелер17. ГрюлльНападающий
Главный тренерЮлиан ШустерОле ВернерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предлагают довольно солидные коэффициенты за победу любого из соперников. На «Фрайбург» можно поставить за 2.17. Номинал сыгравшей ставки на «Вердер» будет умножен на 3.25. Заключить пари на ничью можно с кэфом 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фрайбург» «Вердер»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1, на которую можно поставить с коэффициентом 7.00. Победа хозяев со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 9.00. На нулевую ничью предлагается коэффициент 10.00. 

Где смотреть бесплатно матч «Фрайбург» «Вердер»?

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно так же на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00

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