Тейлор Фриц — Маттео Арнальди, 25 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

25 июля в матче 3-го круга мужского одиночного турнира в Вашингтоне встретятся Тейлор Фриц и Маттео Арнальди. Четвертая ракетка мира из США получил первый номер посева и является главным претендентом на титул. В очных встречах перевес на стороне итальянца, выигравшего единственный матч между соперниками. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тейлор Фриц (27 лет, 4-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 80) — 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (24 года, 44-я ракетка мира)