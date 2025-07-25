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24 июля 9:48ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Тейлор Фриц — Маттео Арнальди, 25 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

У итальянца есть положительный опыт в матчах с американцем
Руслан Ипполитов

25 июля в матче 3-го круга мужского одиночного турнира в Вашингтоне встретятся Тейлор Фриц и Маттео Арнальди. Четвертая ракетка мира из США получил первый номер посева и является главным претендентом на титул. В очных встречах перевес на стороне итальянца, выигравшего единственный матч между соперниками. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Тейлор Фриц (27 лет, 4-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 80) — 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (24 года, 44-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия, 59) — 4:6, 6:2, 7:6
  • 2-й круг: Лоренцо Сонего (Италия, 48) — 7:5, 7:5

Тейлор Фриц (США)

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4. 

В 2025 году выиграл 27 матчей при 12 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт). 

На Уимблдоне в полуфинале уступил Карлосу Алькрасу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Маттео Арнальди (Италия)

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Победитель Кубка Дэвиса 2023 года. Чемпион Средиземноморских игр 2022 года в мужском парном разряде. Профессионал с 2019 года. Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 29. В финалах турниров АТР побед не одерживал.

В 2025 году на различных турнирах провел 30 матчей: 15 побед - 15 поражений. Полуфиналист турнира в Делрэй-Бич (хард). Четвертьфиналист турниров в Женеве (грунт), Мадриде (грунт), Далласе (хард).  

Ну Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» сошел с турнирной дистанции по итогам второго раунда. На Открытом чемпионате Австралии вылетел после первого матча.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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До Вашингтона соперники встречались лишь однажды. В прошлом году в первом круге турнира в Акапулько (хард) Арнальди взял вверх в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.

Ставки на исход

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WINLINE, выставляя коэффициенты, явным фаворитом матча называет четвертую ракетку мира. На победу Фрица предлагается заключить пари за скромные 1.23. Предсказанная победа Арнальди сулит выплату по кэфу 4.20. 

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE установил коэффициент 1.87 за тотал больше 21.5 (не меньше 22 геймов в матче). Тотал меньше 21.5 можно взять за 2.02.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Фрица

Победа Арнальди

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

1.23

4.20

1.78

2.02

Прогноз и ставка

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Главный фаворит турнира, играющий при своих зрителях, является очевидным фаворитом предстоящей встречи. Арнальди, выигравший единственный в истории встреч соперников матч, знает о слабых сторонах Тейлора, но вряд ли ему это поможет в Вашингтоне. Статус соперника высок, но главное - поддержка трибун, которая будет на стороне американца.

Итальянец уже успел продемонстрировать на турнире завидную волю к победе. В предыдущем раунде Маттео выбил своего именитого соотечественника - Лоренцо Сонего - 7:5, 7:5. Но теперь соперник у него будет куда серьезней. Наш выбор - победа Фрица с форой в 4.5 гейма. Коэффициент за это предложен весьма приятный.  

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