Тейлор Фритц – Александр Бублик, 6 июля: прогноз на матч Уимблдона

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Казахстанец Александр Бублик второй раз в карьере дошел до четвертого круга Уимблдона. Дальше он никогда не пробивался. Препятствие на пути к личному рекорду – опытный американец Тейлор Фритц. Сумеет ли уроженец Гатчины одержать победу?
Дата / Время: 06.07.2026, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, корт №1 (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Тейлор Фритц (28 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Александр Бублик (29 лет, 11-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 13) – Александр Зверев (Германия, 2)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе и травяных – в Гамбурге и Галле. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при 12 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух травяных. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге. На этом же покрытии дошел до полуфинала в Роттердаме, а на грунте и траве – в Женеве и Штутгарте соответственно. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при 14 поражениях. На Уимблдоне уже повторил лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели восемь официальных матчей. Обе встречи на траве, как и единственную на грунте, выиграл Фритц. На харде он одержал одну победу, Бублик – четыре.
Букмекеры считают американца явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на его победу и 2,70 на успех казахстанца.
Единственный очный матч спортсменов в нынешнем сезоне прошел на траве и продлился 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (41,5) и 1,95 на ТМ (41,5).
Фритц давно в мировом топе, но на траве он особенно силен. Вот и в нынешнем сезоне на этом покрытии у него два финала. На Уимблдоне в прошлом сезоне американец остановился в шаге от решающего матча. В общем, Бублику придется крайне непросто. Особенно если казахстанец вновь будет невзрачен на приеме – а ведь подача у Фритца прекрасная.
У самого казахстанца подача тоже великолепна. Пожалуй, это его главный козырь в сочетании с общей креативностью. Но недавно в Штутгарте Фритц показал, как умеет с этим справляться. Победа со счетом 6:4, 6:4 получилась для американца будничной – без особых шансов для Бублика. Да и в целом представитель США выиграл у казахстанца оба матча на траве – это показательно.
Рискнем попробовать плюсовую фору по геймам через Фритца. У него точно есть потенциал и возможности, чтобы обыграть Бублика даже в трех сетах.