Тейлор Фритц – Александр Бублик, 6 июля: прогноз на матч Уимблдона

Фритц давно в мировом топе, но на траве он особенно силен. Вот и в нынешнем сезоне на этом покрытии у него два финала. На Уимблдоне в прошлом сезоне американец остановился в шаге от решающего матча. В общем, Бублику придется крайне непросто. Особенно если казахстанец вновь будет невзрачен на приеме – а ведь подача у Фритца прекрасная.

У самого казахстанца подача тоже великолепна. Пожалуй, это его главный козырь в сочетании с общей креативностью. Но недавно в Штутгарте Фритц показал, как умеет с этим справляться. Победа со счетом 6:4, 6:4 получилась для американца будничной – без особых шансов для Бублика. Да и в целом представитель США выиграл у казахстанца оба матча на траве – это показательно.

Рискнем попробовать плюсовую фору по геймам через Фритца. У него точно есть потенциал и возможности, чтобы обыграть Бублика даже в трех сетах.