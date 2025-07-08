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7 июля 11:22ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Тейлор Фритц — Карен Хачанов, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Американец никогда не обыгрывал российского теннисиста
Руслан Ипполитов

Во вторник, 8 июля, в четвертьфинале мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Карен Хачанов и Тейлор Фритц. Американец занимает пятую строчку в рейтинге АТР, а россиянин - 20-ю, но баланс личных встреч за Карена. Оцениваем шансы соперников и букмекерские котировки.

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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джованни Перрикар (Франция, 32) — 6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 53) — 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7, 6:1
  • 4-й круг: Джордан Томпсон (Австралия, 44)  — 6:1, 3:0 - отказ

Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США, 88) — 7:5, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Синтаро Мочизуки (Япония, 157) — 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия, 41) — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6
  • 4-й круг: Камиль Майхшак (Польша, 88) — 6:4, 6:2, 6:3

Тейлор Фритц (США)

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4. В 2025 году выиграл 25 матчей при 11 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов (Россия)

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 21 победу при 15 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники встречались до сей поры лишь дважды, и оба раза побеждал Хачанов. На травяных кортах американец и российский теннисист раньше не пересекались.

Ставки на исход

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Аналитики FONBET называют Фритца явным фаворитом матча. Вероятность победы Хачанова оценена солидным коэффициентом 3,40. Ставки на американца принимаются с кэфом 1.32.

Ставки на тотал

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Тотал больше 40.5 предложен за 1.87. Взять тотал меньше 40.5 можно за 1,93

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Фритца

Победа Хачанова

ТБ 40.5

ТМ 40.5

FONBET

1,32

3,40

1.87

1.93

Прогноз и ставка

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После двух пятисетовых матчей Хачанов взял небольшую передышку, с видимой легкостью переиграв в 1/8 финала поляка Камиля Майхшака - 6:4, 6:2, 6:3. Говоря о предыдущих встречах россиянин отметил, что длинные матчи отнимают много сил и эмоций, но победы в них придают уверенности в собственных силах. Карен уверил, что успевает восстанавливаться, а за игру против Майхшака Хачанов поставил себе «девятку» по десятибалльной системе.

Перед четвертьфинальной встречей Фритц говорил, что матч предстоит очень сложным, отметив, что игровые стили соперников довольно близки. Тейлор заявил, что доволен своей формой, а в предстоящем поединке ему необходимо действовать не от соперника, а сосредоточится на собственных задачах.

Все вводные говорят о том, что матч должен получиться затяжным. Не станем гадать над именем победителя. Наш выбор - соперникам на корте понадобиться не меньше 41 (ТБ 40.5) гейма в борьбе за путевку в полуфинал.

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