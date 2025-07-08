Тейлор Фритц — Карен Хачанов, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

После двух пятисетовых матчей Хачанов взял небольшую передышку, с видимой легкостью переиграв в 1/8 финала поляка Камиля Майхшака - 6:4, 6:2, 6:3. Говоря о предыдущих встречах россиянин отметил, что длинные матчи отнимают много сил и эмоций, но победы в них придают уверенности в собственных силах. Карен уверил, что успевает восстанавливаться, а за игру против Майхшака Хачанов поставил себе «девятку» по десятибалльной системе.

Перед четвертьфинальной встречей Фритц говорил, что матч предстоит очень сложным, отметив, что игровые стили соперников довольно близки. Тейлор заявил, что доволен своей формой, а в предстоящем поединке ему необходимо действовать не от соперника, а сосредоточится на собственных задачах.

Все вводные говорят о том, что матч должен получиться затяжным. Не станем гадать над именем победителя. Наш выбор - соперникам на корте понадобиться не меньше 41 (ТБ 40.5) гейма в борьбе за путевку в полуфинал.