Тейлор Фритц — Карен Хачанов, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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Во вторник, 8 июля, в четвертьфинале мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Карен Хачанов и Тейлор Фритц. Американец занимает пятую строчку в рейтинге АТР, а россиянин - 20-ю, но баланс личных встреч за Карена. Оцениваем шансы соперников и букмекерские котировки.
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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)
Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4. В 2025 году выиграл 25 матчей при 11 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 21 победу при 15 поражениях.
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Соперники встречались до сей поры лишь дважды, и оба раза побеждал Хачанов. На травяных кортах американец и российский теннисист раньше не пересекались.
Тотал больше 40.5 предложен за 1.87. Взять тотал меньше 40.5 можно за 1,93.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
После двух пятисетовых матчей Хачанов взял небольшую передышку, с видимой легкостью переиграв в 1/8 финала поляка Камиля Майхшака - 6:4, 6:2, 6:3. Говоря о предыдущих встречах россиянин отметил, что длинные матчи отнимают много сил и эмоций, но победы в них придают уверенности в собственных силах. Карен уверил, что успевает восстанавливаться, а за игру против Майхшака Хачанов поставил себе «девятку» по десятибалльной системе.
Перед четвертьфинальной встречей Фритц говорил, что матч предстоит очень сложным, отметив, что игровые стили соперников довольно близки. Тейлор заявил, что доволен своей формой, а в предстоящем поединке ему необходимо действовать не от соперника, а сосредоточится на собственных задачах.
Все вводные говорят о том, что матч должен получиться затяжным. Не станем гадать над именем победителя. Наш выбор - соперникам на корте понадобиться не меньше 41 (ТБ 40.5) гейма в борьбе за путевку в полуфинал.