Тейлор Фриц — Александар Вукич, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

23 июля свой первый матч на «пятисотнике» в Вашингтоне проведет Тейлор Фриц. Четвертая ракетка мира получил первый номер посева и является главным претендентом на титул. Его соперником станет австралиец Александар Вукич, которому еще не удавалось обыгрывать американца. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тейлор Фриц (27 лет, 4-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

Александар Вукич (29 лет, 105-я ракетка мира)