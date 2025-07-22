Тейлор Фриц — Александар Вукич, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

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23 июля свой первый матч на «пятисотнике» в Вашингтоне проведет Тейлор Фриц. Четвертая ракетка мира получил первый номер посева и является главным претендентом на титул. Его соперником станет австралиец Александар Вукич, которому еще не удавалось обыгрывать американца. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Тейлор Фриц (27 лет, 4-я ракетка мира)
Александар Вукич (29 лет, 105-я ракетка мира)
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4.
В 2025 году выиграл 26 матчей при 12 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт).
На Уимблдоне в полуфинале уступил Карлосу Алькрасу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга.
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Финалист одного турнира ATP 250. Победитель двух турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 48.
В 2025 году на различных турнирах провела 23 матча: 6 побед - 17 поражений.
Ну Уимблдоне проиграл во втором круге первой ракетке мира - итальянцу Яннику Синнеру. На «Ролан Гаррос» в первом раунде уступил россиянину Карену Хачанову. На Открытом чемпионате Австралии вылетел после третьего матча.
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В каждом из двух сыгранных этими соперниками матчах друг с другом побеждал Тейлор Фриц. Последний раз соперники встречались в полуфинале Истбурна-2024. 7:6, 7:6 в пользу американца.
WINLINE, выставляя коэффициенты, очевидным фаворитом матча называет четвертую ракетку мира. На победу Фрица предлагается заключить пари за 1.17. Предсказанная победа Вукича сулит пятикратную выплату.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.92 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 можно взять за 1.88.
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Последняя встреча соперников получилась крайне напряженной. Старший по рангу - Фриц - одержал тогда победу в двух сетах, но каждый сет американец брал на тай-брейке. На этот раз австралийцу навязать борьбу именитому сопернику будет гораздо сложнее. Тейлор играет на домашнем турнире при безоговорочной поддержке трибун. На чашу весов Вукич можно положить разве что груз ответственности, который будет давить на Фрица. Для американца любой результат на турнире, кроме победы в финале, станет провалом, а такие вводные вряд ли помогут на корте.
Не станем гадать над разницей и количеством геймов. Фаворит матча очевиден. Без лишнего риска выбираем надежный вариант - победа Фрица в двух сетах. Коэффициент за это предложен не самый жирный, но и вероятность ошибиться стремится к нулю. А чтобы сделать кэф более привлекательным, возьмем фору в 4.5 гейма.