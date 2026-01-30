Ведомости
Стэн Вавринка – Тейлор Фритц, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Последний матч в Мельбурне для чемпиона Australian Open?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между девятой ракеткой мира Тейлором Фрицем и 40-летним Стэном Вавринкой, который выигрывал этот турнир в 2014 г.

Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Джон Кейн Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

 Стэн Вавринка (40 лет, 139-я ракета мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия) – 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
  • 2-й круг: Артур Жа (Франция) – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (7:3)

Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Валентен Руае (Франция) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Вит Копривa (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4)

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Томаш Махач (Чехия)

Стэн Вавринка

Свернуть

В активе 40-летнего швейцарца 16 титулов, включая три турнира «Большого шлема» При этом в рейтинге он достиг только третьего места, которое занимал в 2014 г. C лета 2024 г. Вавринка находится за пределами первой сотни. На Australian Open он побеждал в 2014 г., а предыдущие три года не смог преодолеть первый круг.

Тейлор Фритц 

Свернуть

На счету 28-летнего американца 10 титулов, включая «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 2022 г. В 2024 г. он достиг четвертой позиции в мировом рейтинге. В топ-5 он продержался до конца прошлого года, но сейчас опустился на девятое место. На Australian Open в 2024 г. Фриц достиг четвертьфинала, в прошлом году проиграл в третьем круге.

Личные встречи

Свернуть

Вавринка ведет в истории личных встреч 2:1. Швейцарец одержал победы в 2016 г. и 2018 г. Последний матч, в Монако в 2023 г., выиграл американец.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI практически не сомневаются в победе Фритца. На его победу можно поставить за коэффициент 1,08. Успех Вавринки оценивается в 8,00.

Ставки на тоталы

Свернуть

В БК PARI минимальное количество геймов для ставки на тотал - 31,5. На больше коэффициент составляет 1,58, меньше - 2,25.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ВавринкиПобеда ФритцаТБ (31,5)ТМ (31,5)
PARI8,001,081,582,25

Прогноз и ставка

Свернуть

Вавринка официально проводит свой последний Australian Open. 28 марта ему исполнится 41 год. В мужском теннисе в Открытой эре никто в 40+ лет не проходил в третий круг мэйджора почти 48 лет – до этого только Роузуолл делал это в конце 70-х.  

В пользу Вавринки в этом матче говорит то, что Фритц в прошлом году в этом же раунде проиграл другому известному ветерану - Гаэлю Монфису, которому было 38 лет. Но 2-3 года делают огромную разницу в физической форме. И надо признать, что Вавринке в первых раундах немного повезло с сеткой. В первом круге он обыграл 92-ю ракетку мира, во втором - 198-ю. Ставим на победу Фрица с форой -2,5.

