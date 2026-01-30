Стэн Вавринка – Тейлор Фритц, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Вавринка официально проводит свой последний Australian Open. 28 марта ему исполнится 41 год. В мужском теннисе в Открытой эре никто в 40+ лет не проходил в третий круг мэйджора почти 48 лет – до этого только Роузуолл делал это в конце 70-х.

В пользу Вавринки в этом матче говорит то, что Фритц в прошлом году в этом же раунде проиграл другому известному ветерану - Гаэлю Монфису, которому было 38 лет. Но 2-3 года делают огромную разницу в физической форме. И надо признать, что Вавринке в первых раундах немного повезло с сеткой. В первом круге он обыграл 92-ю ракетку мира, во втором - 198-ю. Ставим на победу Фрица с форой -2,5.