Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов. Откроет стадию встреча в Стамбуле. В гости к «Галатасараю» едет «Ювентус». Рассказываем о самых интересных вариантах для прогноза в этой паре.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Галатасарай»
|2
|3
|1
|9-7
|«Ювентус
|1
|3
|2
|7-9
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Галатасарай»
5:1
«Эюпспор»
|Суперлига Турции
|08.02.2026
|«Ризеспор»
0:3
«Галатасарай»
|Суперлига Турции
|04.02.2026
|«Галатасарай»
3:1
«Истанбулспор»
|Суперлига Турции
|01.02.2026
|«Галатасарай»
4:0
«Кайсериспор»
|Суперлига Турции
|28.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Галатасарай»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Интер»
3:2
«Ювентус»
Серия А
|08.02.2026
|«Ювентус»
2:2
«Лацио»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
«Ювентус»
Кубок Италии
|01.02.2026
|«Парма»
1:4
«Ювентус»
Серия А
|28.01.2026
|«Монако»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
В конце января «Галатасарай» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов, а в феврале еще не проигрывал. Мало того, все четыре победы сильнейшего клуба Турции в местной Суперлиге были убедительными - как минимум с разницей в два мяча. Так что к началу стыковых матчей команда подходит в отличной форме.
О «Ювентусе» этого не скажешь. Подопечные Лучано Спаллетти уже три матча не побеждают. По три мяча они пропустили от «Аталанты» и «Интера» в гостях (результат - два поражения), еще два - от «Лацио» дома (ничья).
Что объединяет соперников, они чаще играют «верховые» матчи, чем низовые (у хозяев их набралось шесть за 10 игр, у гостей - семь). В PARI коэффициент на тотал больше 2.5 совсем немного не дотягивает до двойки.
В прямом эфире игру в Стамбуле покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Галатасарай»: Лемина (дисквалификация), Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк (травма)
«Ювентус»: Милик, Влахович, Тюрам (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Галатасарай»
|«Ювентус»
|Вратарь
|1. Чакир
|16. Ди Грегорио
|Защитник
|93. Боэ
|3. Бремер
|Защитник
|6. Санчес
|6. Келли
|Защитник
|42. Бардакджи
|15. Калюлю
|Защитник
|17. Эльмалы
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|20. Гюндоган
|5. Локателли
|Полузащитник
|99. Лемина
|19. Тюрам
|Полузащитник
|77. Ланг
|18. Костич
|Нападающий
|22. Асприлья
|7. Консейсау
|Нападающий
|9. Икарди
|10. Йылдыз
|Нападающий
|45. Осимхен
|30. Дэвид
|Главный тренер
|Окан Бурук
|Лучано Спаллетти
Трейдеры PARI установили высокие коэффициенты на все основные исхода самого популярного маркета: 3.45 на победу хозяев, 3.40 - на ничью и 2.12 - на «Ювентус».