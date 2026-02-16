Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В конце января «Галатасарай» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов, а в феврале еще не проигрывал. Мало того, все четыре победы сильнейшего клуба Турции в местной Суперлиге были убедительными - как минимум с разницей в два мяча. Так что к началу стыковых матчей команда подходит в отличной форме.

О «Ювентусе» этого не скажешь. Подопечные Лучано Спаллетти уже три матча не побеждают. По три мяча они пропустили от «Аталанты» и «Интера» в гостях (результат - два поражения), еще два - от «Лацио» дома (ничья).

Что объединяет соперников, они чаще играют «верховые» матчи, чем низовые (у хозяев их набралось шесть за 10 игр, у гостей - семь). В PARI коэффициент на тотал больше 2.5 совсем немного не дотягивает до двойки.