Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Встряхнет ли Спаллетти команду?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов. Откроет стадию встреча в Стамбуле. В гости к «Галатасараю» едет «Ювентус». Рассказываем о самых интересных вариантах для прогноза в этой паре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

17.01.2026, Вт

20:45 МСК

 «Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 3.45

Х - 3.40

П2 - 2.12

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «РАМС Парк»  (Стамбул, Турция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Галатасарай»2319-7
 «Ювентус1327-9

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Галатасарай»

5:1

«Эюпспор»

Суперлига Турции
08.02.2026«Ризеспор»

0:3

«Галатасарай»

Суперлига Турции
04.02.2026«Галатасарай»

3:1

«Истанбулспор»

Суперлига Турции
01.02.2026«Галатасарай»

4:0

«Кайсериспор»

Суперлига Турции
28.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Интер»

3:2

«Ювентус»

Серия А

08.02.2026«Ювентус»

2:2

«Лацио»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Кубок Италии

01.02.2026«Парма»

1:4

«Ювентус»

Серия А

28.01.2026«Монако»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

Календарь игр

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

В конце января «Галатасарай» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов, а в феврале еще не проигрывал. Мало того, все четыре победы сильнейшего клуба Турции в местной Суперлиге были убедительными - как минимум с разницей в два мяча. Так что к началу стыковых матчей команда подходит в отличной форме.

О «Ювентусе» этого не скажешь. Подопечные Лучано Спаллетти уже три матча не побеждают. По три мяча они пропустили от «Аталанты» и «Интера» в гостях (результат - два поражения), еще два - от «Лацио» дома (ничья).

Что объединяет соперников, они чаще играют «верховые» матчи, чем низовые (у хозяев их набралось шесть за 10 игр, у гостей - семь). В PARI коэффициент на тотал больше 2.5 совсем немного не дотягивает до двойки.

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру в Стамбуле покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Галатасарай»: Лемина (дисквалификация), Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк (травма)

«Ювентус»: Милик, Влахович, Тюрам (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Ювентус»:

Позиция«Галатасарай»«Ювентус»
Вратарь1. Чакир16. Ди Грегорио
Защитник93. Боэ3. Бремер
Защитник6. Санчес6. Келли
Защитник42. Бардакджи15. Калюлю
Защитник17. Эльмалы27. Камбьязо
Полузащитник20. Гюндоган5. Локателли
Полузащитник99. Лемина19. Тюрам
Полузащитник77. Ланг18. Костич
Нападающий22. Асприлья7. Консейсау
Нападающий9. Икарди10. Йылдыз
Нападающий45. Осимхен30. Дэвид
Главный тренерОкан БурукЛучано Спаллетти

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI установили высокие коэффициенты на все основные исхода самого популярного маркета: 3.45 на победу хозяев, 3.40 - на ничью и 2.12 - на «Ювентус».

