Галатасарай — Динамо К, 21 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Эксперты считают шансы киевлян не проиграть в Стамбуле ничтожными, что вполне оправдан. «Галатасарай» пребывает в приличной форме, что подтверждают результаты матчей команды в турецкой Суперлиги. Победная серия столичного клуба прервалась в Антакье, где команда Окана Бурука не смогла победить «Хатайспор» (1:1), но «львы» довольно уверенно возглавляют турнирную таблицу турецкого первенства и имели право на ошибку.

Киевляне в Лиге Европы никаких задач уже не решают. Турецкий выезд станет для них тренировкой с повышенной ответственностью, в которой проявит себя, возможно, получат резервисты Шовковского. Динамовцы проиграли все шесть предыдущих еврокубковых встреч с общим счетом 1:15. Есть все основания полагать, что и в этот раз киевляне не смогут поразить ворота соперников.