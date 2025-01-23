Галатасарай — Динамо К, 21 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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Во вторник, 21 января, в 7-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА турецкий «Галатасарай» принимает киевское «Динамо». Аналитики уверены, что у киевлян практически нет шансов даже на ничью.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Галатасарай» (Турция)
21.01.2025, Вт
18:30 МСК
«Динамо Киев» (Украина)
|П1 - 1.20
Турнир: Лига Европы УЕФА, 7-й тур
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Судьи: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Галатасарай»
|0
|0
|1
|3-1
|«Динамо К»
|1
|0
|0
|1-3
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2025
|«Хатайспор»
|1:1
|«Галатасарай»
|Суперлига
|12.01.2025
|«Истанбул»
1:2
«Галатасарай»
Суперлига
|04.01.2025
|«Галатасарай»
2:1
«Гезтапе»
Суперлига
|22.12.2024
|«Кайсериспор»
1:5
«Галатасарай»
Суперлига
|16.12.2024
|«Галатасарай»
4:3
«Трабзонспор»
Суперлига
Последние пять матчей «Динамо К»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.12.2024
|«Динамо К»
|1:0
|«Верес»
|Пример-лига
|12.12.2024
|«Реал Сосьедад»
|3:0
|«Динамо К»
|Лига Европы
|08.123.2024
|«Динамо К»
|3:0
|«Александрия»
|Пример-лига
|04.01.2024
|«Александрия»
|0:0
|«Динамо К»
|Пример-лига
|01.12.2024
|«Колос»
1:1
«Динамо К»
Пример-лига
Предыдущие встречи «Галатасарая» и «Динамо К»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2022
|«Галатасарай»
|1:3
|«Динамо К»
|Товарищеский матч
Эксперты считают шансы киевлян не проиграть в Стамбуле ничтожными, что вполне оправдан. «Галатасарай» пребывает в приличной форме, что подтверждают результаты матчей команды в турецкой Суперлиги. Победная серия столичного клуба прервалась в Антакье, где команда Окана Бурука не смогла победить «Хатайспор» (1:1), но «львы» довольно уверенно возглавляют турнирную таблицу турецкого первенства и имели право на ошибку.
Киевляне в Лиге Европы никаких задач уже не решают. Турецкий выезд станет для них тренировкой с повышенной ответственностью, в которой проявит себя, возможно, получат резервисты Шовковского. Динамовцы проиграли все шесть предыдущих еврокубковых встреч с общим счетом 1:15. Есть все основания полагать, что и в этот раз киевляне не смогут поразить ворота соперников.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Галатасарай»: Сара, Икарди (оба - травма)
«Динамо К»: нет троавмированных
Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Динамо К»:
|Позиция
|«Галатасарай»
|«Динамо К»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муслера
|1. Бущан
|Вратарь
|Защитник
|23. Айхан
|2. Вивчаренко
|Защитник
|Защитник
|6. Санчес
|3. Дьячук
|Защитник
|Защитник
|42. Бардакджи
|4. Попов
|Защитник
|Защитник
|4. Якобс
|24. Тымчик
|Защитник
|Полузащитник
|34. Торрейра
|91. Михайленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кутлу
|22. Кабаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мертенс
|76. Пихаленок
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Акгюн
|29. Буяльский
|Полузащитник
|Нападающий
|53. Йылмаз
|9. Волошин
|Полузащитник
|Нападающий
|45. Осимхен
|11. Ванат
|Нападающий
|Главный тренер
|Окан Бурук
|Александр Шовковский
|Главный тренер
Эксперты вполне обоснованно считают «Галатасарай» очевидным фаворитом матча . Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.20. Заключить пари на ничью можно за 7.10, а выигрыш «Динамо К» идет за 4.10.
Победа «Галатасарая» со счетом 2:0 оценена коэффициентом 7.00. 3:0 - 7.50. На 1:0 и 2:1 можно поставить за 10.00.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги Европы. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Тоттенхэм» - 5.00
«Манчестер Юнайтед» - 5.50
«Атлетик» - 6.50
На победу «Галатасарая» в лиге Европы можно поставить за 20.00.
Партнерский проект