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20 января 14:35ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Галатасарай — Динамо К, 21 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Киевляне не забьют в Стамбуле
Руслан Ипполитов

Во вторник, 21 января, в 7-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА турецкий «Галатасарай» принимает киевское «Динамо». Аналитики уверены, что у киевлян практически нет шансов даже на ничью. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Галатасарай» (Турция)

21.01.2025, Вт

18:30 МСК

«Динамо Киев» (Украина)

П1 - 1.20

Х - 7.10

П2 - 14.00

Турнир: Лига Европы УЕФА, 7-й тур

Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)

Судьи: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Галатасарай»0013-1
«Динамо К»1001-3

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2025«Хатайспор»1:1«Галатасарай»Суперлига
12.01.2025«Истанбул»

1:2

«Галатасарай»

Суперлига

04.01.2025«Галатасарай»

2:1

«Гезтапе»

Суперлига

22.12.2024«Кайсериспор»

1:5

«Галатасарай»

Суперлига

16.12.2024«Галатасарай»

4:3

«Трабзонспор»

Суперлига

Последние пять матчей «Динамо К»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.12.2024«Динамо К»1:0«Верес»Пример-лига
12.12.2024«Реал Сосьедад»3:0«Динамо К»Лига Европы
08.123.2024«Динамо К»3:0«Александрия»Пример-лига
04.01.2024«Александрия»0:0«Динамо К»Пример-лига
01.12.2024«Колос»

1:1

«Динамо К»

Пример-лига

Предыдущие встречи «Галатасарая» и «Динамо К»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2022«Галатасарай»1:3«Динамо К»Товарищеский матч

Прогноз на матч

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Эксперты считают шансы киевлян не проиграть в Стамбуле ничтожными, что вполне оправдан. «Галатасарай» пребывает в приличной форме, что подтверждают результаты матчей команды в турецкой Суперлиги. Победная серия столичного клуба прервалась в Антакье, где команда Окана Бурука не смогла победить «Хатайспор» (1:1), но «львы» довольно уверенно возглавляют турнирную таблицу турецкого первенства и имели право на ошибку.

Киевляне в Лиге Европы никаких задач уже не решают. Турецкий выезд станет для них тренировкой с повышенной ответственностью, в которой проявит себя, возможно, получат резервисты Шовковского. Динамовцы проиграли все шесть предыдущих еврокубковых встреч с общим счетом 1:15. Есть все основания полагать, что и в этот раз киевляне не смогут поразить ворота соперников.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Галатасарай»: Сара, Икарди (оба - травма)

«Динамо К»:  нет троавмированных

Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Динамо К»:

Позиция«Галатасарай»«Динамо К»Позиция
Вратарь1. Муслера1. БущанВратарь
Защитник23. Айхан2. ВивчаренкоЗащитник
Защитник6. Санчес3. ДьячукЗащитник
Защитник42. Бардакджи4. ПоповЗащитник
Защитник4. Якобс24. ТымчикЗащитник
Полузащитник 34. Торрейра91. МихайленкоПолузащитник
Полузащитник 18. Кутлу22. КабаевПолузащитник 
Полузащитник10. Мертенс76. ПихаленокПолузащитник
Нападающий11. Акгюн29. БуяльскийПолузащитник
Нападающий53. Йылмаз9. ВолошинПолузащитник
Нападающий45. Осимхен11. ВанатНападающий
Главный тренерОкан БурукАлександр ШовковскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты вполне обоснованно считают «Галатасарай» очевидным фаворитом матча . Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.20. Заключить пари на ничью можно за 7.10, а выигрыш «Динамо К» идет за 4.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Галатасарай» - «Динамо К»?

Победа «Галатасарая» со счетом 2:0 оценена коэффициентом 7.00. 3:0 - 7.50.  На 1:0 и 2:1 можно поставить за 10.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Галатасарай» - «Динамо К»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги Европы. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Тоттенхэм» - 5.00

«Манчестер Юнайтед» - 5.50

«Атлетик» - 6.50

На победу «Галатасарая» в лиге Европы можно поставить за 20.00.

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