Кори Гауфф — Виктория Мбоко, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

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В 4-м круге женского представительного турнира в Монреале сразятся американка Кори Гауфф и канадка Виктория Мбоко. Вторая ракетка мира против соперницы, занимающей место в конце топ-100 женского мирового рейтинга. Оцениваем котировки букмекеров и шансы соперниц пройти дальше.
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Кори Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира)
Виктория Мбоко (18 лет, 85-я ракетка мира)
Вторая ракетка мира в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2023 и Открытого чемпионата Франции-2025 в одиночном разряде. Финалистка Открытый чемпионат Франции-2022 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионат США-2021 и Открытого чемпионата Франции-2022 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2024 в одиночном разряде. Победительница 10 турниров WTA в одиночном разряде). Победительница United Cup-2025 в составе сборной США.
В текущем сезоне 31 победа и 10 поражений. Финалистка турниров в Риме (грунт), Мадриде (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Штутгарте (грунт).
На Уимблдоне в первом раунде проиграла украинке Даяне Ястремской. На «Ролан Гаррос» в финале уступила первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open сошла с турнирной дистанции на стадии четвертьфинала.
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Финалистка Открытый чемпионат Австралии-22 и Уимблдона-2022 среди девушек. Игрок сборной Канады на Кубке Билли Джин Кинг. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 86. Профессионал с 2022 года. В финалах турниров WTA побед не одерживала.
В 2025 году на различных турнирах провела 55 матчей: 46 побед - 9 поражений.
Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
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Девушки играли друг с другом в турнирах WTA лишь однажды. В 2025 году во втором круге турнира в Риме победу одержала Гауфф - 3:6, 6:2, 6:1.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.95. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 21.5 будет рассчитан по коэффициенту 1.75.
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Канадка добилась за последний год значительного прогресса и является одной из восходящих звездочек мирового женского тенниса, но стоповыми соперницами Виктория пока, похоже, соперничать на равных не готова. Перед встречей с Гауфф Мбоко говорит, что знает, чего ожидать от соперницы, ждет веселой игры, но менять игровой стиль в угоду топовой партнерше не станет.
Гауфф тоже сконцентрирована больше на своей игре. В предыдущем раунде Кори допустила 14 двойных ошибок в матче с Вероникой Кудерметовой, что, впрочем, не помешало американке пройти в следующую стадию. Коко отметила, что разочарована некоторыми аспектами своей игры, но, даже в таких условиях, она продолжает побеждать. Ставить на канадку рука не поднимается. Возьмем перспективный в виду многочисленных двойных ошибок американки тотал больше 21.5. Букмекер готов увеличить номинал удачного пари на такое развитие событий почти вдвое.