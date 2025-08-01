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1 августа 13:29ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Кори Гауфф — Виктория Мбоко, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

Северо-американское дерби с явным фаворитом может оказаться затяжным
Руслан Ипполитов

В 4-м круге женского представительного турнира в Монреале сразятся американка Кори Гауфф и канадка Виктория Мбоко. Вторая ракетка мира против соперницы, занимающей место в конце топ-100 женского мирового рейтинга. Оцениваем котировки букмекеров и шансы соперниц пройти дальше.

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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Кори Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Даниэль Коллинз (США, 54) — 7:5, 4:6, 7:6
  • 3-й круг: Вероника Кудерметова (Россия, 46) — 4:6, 7:5, 6:2

Виктория Мбоко (18 лет, 85-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кимберли Биррелл (Австралия, 74) — 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Софья Кенин (США, 28) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 48) — 1:6, 6:3, 6:0

Кори Гауфф (США)

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Вторая ракетка мира в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2023 и Открытого чемпионата Франции-2025 в одиночном разряде. Финалистка Открытый чемпионат Франции-2022 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионат США-2021 и Открытого чемпионата Франции-2022 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2024 в одиночном разряде. Победительница 10 турниров WTA в одиночном разряде). Победительница United Cup-2025 в составе сборной США.

В текущем сезоне 31 победа и 10 поражений. Финалистка турниров в Риме (грунт), Мадриде (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Штутгарте (грунт).  

На Уимблдоне в первом раунде проиграла украинке Даяне Ястремской. На «Ролан Гаррос» в финале уступила первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open сошла с турнирной дистанции на стадии четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Виктория Мбоко (Канада)

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Финалистка Открытый чемпионат Австралии-22 и Уимблдона-2022 среди девушек. Игрок сборной Канады на Кубке Билли Джин Кинг. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 86. Профессионал с 2022 года. В финалах турниров WTA побед не одерживала.

В 2025 году на различных турнирах провела 55 матчей: 46 побед - 9 поражений. 

Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Девушки играли друг с другом в турнирах WTA лишь однажды. В 2025 году во втором круге турнира в Риме победу одержала Гауфф - 3:6, 6:2, 6:1. 

Ставки на исход

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Аналитики PARI называют записной фавориткой американку, предлагая коэффициент на победу Коко - 1.33. Вероятность победы Мбоко оценена коэффициентом 3.33

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.95. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 21.5 будет рассчитан по коэффициенту 1.75.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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й

Победа Гауфф

Победа Мбоко

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

PARI

1.33

3.33

1.95

1.75

Канадка добилась за последний год значительного прогресса и является одной из восходящих звездочек мирового женского тенниса, но стоповыми соперницами Виктория пока, похоже, соперничать на равных не готова. Перед встречей с Гауфф Мбоко говорит, что знает, чего ожидать от соперницы, ждет веселой игры, но менять игровой стиль в угоду топовой партнерше не станет.

Гауфф тоже сконцентрирована больше на своей игре. В предыдущем раунде Кори допустила 14 двойных ошибок в матче с Вероникой Кудерметовой, что, впрочем, не помешало американке пройти в следующую стадию. Коко отметила, что разочарована некоторыми аспектами своей игры, но, даже в таких условиях, она продолжает побеждать. Ставить на канадку рука не поднимается. Возьмем перспективный в виду многочисленных двойных ошибок американки тотал больше 21.5. Букмекер готов увеличить номинал удачного пари на такое развитие событий почти вдвое.   

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