Кори Гауфф — Виктория Мбоко, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

Вторая ракетка мира в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2023 и Открытого чемпионата Франции-2025 в одиночном разряде. Финалистка Открытый чемпионат Франции-2022 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионат США-2021 и Открытого чемпионата Франции-2022 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2024 в одиночном разряде. Победительница 10 турниров WTA в одиночном разряде). Победительница United Cup-2025 в составе сборной США.

В текущем сезоне 31 победа и 10 поражений. Финалистка турниров в Риме (грунт), Мадриде (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Штутгарте (грунт).

На Уимблдоне в первом раунде проиграла украинке Даяне Ястремской. На «Ролан Гаррос» в финале уступила первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open сошла с турнирной дистанции на стадии четвертьфинала.