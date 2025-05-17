Коко Гауфф — Жасмин Паолини, 17 мая: прогноз на финал турнира в Риме

Гауфф, конечно, проводит прекрасный грунтовый сезон, но разница в котировках кажется завышенной — особенно на фоне сумасшедшего полуфинала с Циньвэнь, который продлился более трех часов. Да, у американки есть время для отдыха, но у Паолини его больше, да и в целом итальянка кажется свежее. Вдобавок Гауфф уже проигрывала сопернице на грунте, причем в нынешнем сезоне.

Кроме того, важно учитывать фактор домашнего турнира для Паолини. Она и так выделяется бойцовским характером и неуступчивым стилем, а тут ещё поддержка родных трибун. Да и покрытие в Риме довольно медленнее, что потенциально сгладит преимущество Гауфф в мощи.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на Паолини и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.