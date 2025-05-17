Коко Гауфф — Жасмин Паолини, 17 мая: прогноз на финал турнира в Риме

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В субботу, 17 мая, в финале грунтового турнира WTA 1000 в Риме встретятся американка Коко Гауфф и итальянка Жасмин Паолини. Кто заберет последний крупный титул перед «Ролан Гаррос»?
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Дата / Время: 17.05.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Жасмин Паолини (29 лет, 5-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 24 победы при семи поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла два турнира WTA, оба — на харде. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Майами (хард), Штутгарте (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 21 победу при восьми поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетела во втором круге.
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Соперницы провели три официальных очных матча. Гауфф выиграла обе встречи на харде, Паолини одержала одну победу на грунте.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,48 на её победу и 2,80 на успех итальянки.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (20,5) и 2,06 на ТМ (20,5).
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Гауфф, конечно, проводит прекрасный грунтовый сезон, но разница в котировках кажется завышенной — особенно на фоне сумасшедшего полуфинала с Циньвэнь, который продлился более трех часов. Да, у американки есть время для отдыха, но у Паолини его больше, да и в целом итальянка кажется свежее. Вдобавок Гауфф уже проигрывала сопернице на грунте, причем в нынешнем сезоне.
Кроме того, важно учитывать фактор домашнего турнира для Паолини. Она и так выделяется бойцовским характером и неуступчивым стилем, а тут ещё поддержка родных трибун. Да и покрытие в Риме довольно медленнее, что потенциально сгладит преимущество Гауфф в мощи.
Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на Паолини и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.
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