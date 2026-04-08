Партнерский проект

Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Майес, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Уроженец Дагестана вернется на победную тропу?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC состоится поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бахрейнцем Шамилем Газиевым и американцем Дон'Тэйлом Майесом. Сможет ли уроженец Дагестана закрыть первое поражение в карьере?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Газиев

 

Майес

Бахрейн

Страна

США

34

Возраст

32

13

Бои

18

12 (8 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (6 / 1 / 4)

1 (1 / 0 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

6 (1 / 2 / 2 / 1)

0

Без результата

1

193

Рост (см)

198

199,5

Размах рук (см)

206

114,5

Размах ног (см)

112

Шамиль Газиев

Уроженец Дагестана. В профессиональных MMA выступает с 2020 года. В UFC попал через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта в прошлом сентябре. Тогда Газиев одолел Грега Веласко удушающим приемом в первом раунде. В UFC бахрейнец дебютировал в декабре, нокаутировав Мартина Будая во втором раунде. В последнем поединке в марте техническим нокаутом Газиев уступил Жарзиньо Розенстрайку и потерпел первое поражение в карьере.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Дон’Тэйл Майес

В юности занимался дзюдо и добился локальных успехов в этом виде спорта. Затем сосредоточился на смешанных единоборствах, на профессиональном уровне дебютировал в 2016 году. В 2017-м участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем дважды выиграл в этом соревновании и в итоге в 2019 году получил контракт с UFC. В промоушене одержал четыре победы при стольких же поражениях и одном поединке без результата. Последний поединок провел в апреле, одолел Кайо Мачадо единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа ГазиеваПобеда МайесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,303,661,811,94

Прогноз на бой

Чувствительное поражение, вероятно, встряхнуло Газиева. Если подготовка прошла по плану и бахрейнец в хороших кондициях, то шансов у Майеса мало. Американец, конечно, крепок в стойке, но потенциально всё же уступает сопернику. А в борьбе Газиев точно должен быть значительно лучше оппонента.

Впрочем, быстро расправиться с Майесом у уроженца Дагестана вряд ли получится. Раньше второго раунда американец проигрывал только после дисквалификации. Полагаем, что и сейчас поединок зайдет как минимум во вторую пятиминутку.

Полный кард, где смотреть бой Газиев - Майес

Турнир UFC on ABC 7 стартует на «Этихад Арене» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ) в субботу, 3 августа, в 19:00 по московскому времени. Бой Газиев - Майес стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 20:30 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Азамат Мурзаканов (Россия) - Алонзо Менифилд (США). Полутяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) - Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Гурам Кутателадзе (Грузия) - Джордан Вученич (Англия). Легкий вес;
  • Виктория Дудакова (Россия) - Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес;
  • Джай Герберт (Великобритания) - Роландо Бедоя (Перу). Легкий вес;
  • Седрикес Думас (США) - Денис Тюлюлин (Россия). Средний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer83 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer267 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё