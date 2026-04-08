Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Майес, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC состоится поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бахрейнцем Шамилем Газиевым и американцем Дон'Тэйлом Майесом. Сможет ли уроженец Дагестана закрыть первое поражение в карьере?
Газиев
Майес
Бахрейн
Страна
США
34
Возраст
32
13
Бои
18
12 (8 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (6 / 1 / 4)
1 (1 / 0 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
6 (1 / 2 / 2 / 1)
0
Без результата
1
193
Рост (см)
198
199,5
Размах рук (см)
206
114,5
Размах ног (см)
112
Уроженец Дагестана. В профессиональных MMA выступает с 2020 года. В UFC попал через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта в прошлом сентябре. Тогда Газиев одолел Грега Веласко удушающим приемом в первом раунде. В UFC бахрейнец дебютировал в декабре, нокаутировав Мартина Будая во втором раунде. В последнем поединке в марте техническим нокаутом Газиев уступил Жарзиньо Розенстрайку и потерпел первое поражение в карьере.
В юности занимался дзюдо и добился локальных успехов в этом виде спорта. Затем сосредоточился на смешанных единоборствах, на профессиональном уровне дебютировал в 2016 году. В 2017-м участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем дважды выиграл в этом соревновании и в итоге в 2019 году получил контракт с UFC. В промоушене одержал четыре победы при стольких же поражениях и одном поединке без результата. Последний поединок провел в апреле, одолел Кайо Мачадо единогласным решением судей.
Чувствительное поражение, вероятно, встряхнуло Газиева. Если подготовка прошла по плану и бахрейнец в хороших кондициях, то шансов у Майеса мало. Американец, конечно, крепок в стойке, но потенциально всё же уступает сопернику. А в борьбе Газиев точно должен быть значительно лучше оппонента.
Впрочем, быстро расправиться с Майесом у уроженца Дагестана вряд ли получится. Раньше второго раунда американец проигрывал только после дисквалификации. Полагаем, что и сейчас поединок зайдет как минимум во вторую пятиминутку.
Турнир UFC on ABC 7 стартует на «Этихад Арене» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ) в субботу, 3 августа, в 19:00 по московскому времени. Бой Газиев - Майес стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 20:30 мск.