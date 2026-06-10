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ГлавнаяПрогнозыГермания - Кюрасао, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Германия - Кюрасао, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Новичка Кубка мира протестирует четырехкратный чемпион планеты
Валентин Васильев
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Германия - Кюрасао

Команды

14 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум»  (Хьюстон, США)

Место проведения

Матч ТВ
Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 4.5
Прогноз

1.72
Коэффициент

Матч ЧМ-2026: Германия - Кюрасао

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В воскресенье, 14 июня 2026 года,  на стадионе  «Эн-Эр-Джи Стэдиум»  в Хьюстоне (США) состоится по-своему историческое событие: дебют сборной Кюрасао на Кубке мира по футболу. В первом матче группового турнира ЧМ-2026 представитель островного государства с населением чуть больше 150 тыс. жителей сыграет с четырехкратным чемпионом планеты - командой Германии.  Помимо этих двух сборных в группу E входят Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline1.0219.0042.001.502.50
PARI 1.0514.0066.001.502.50
БЕТСИТИ1.0415.0055.001.512.55

Германия

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Сборная Германии пока не входит даже в топ-5 фаворитов ЧМ-2026 у букмекеров, но вполне может там оказаться уже после первых туров. Команда Юлиана Нагельсмана в отличной форме подошла к главному турниру четырехлетия.  После поражения от словаков в сентябре прошлого года (0:2) бундестим положила начало солидной победной серии, которая длится до сих пор, насчитывая уже девять матчей.  Непосредственно перед стартом Кубка мира немцы разгромили финнов (4:0) и более сдержанно обыграли хозяев ЧМ - сборную США (2:1).

В рейтинге ФИФА Германия сейчас занимает 10-е место - между Марокко и Хорватией.

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026Германия

4:0

Финляндия

Товарищеский матч

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария

3:4

Германия

Товарищеский матч

17.11.2025Германия

6:0

Словакия

Отбор ЧМ-2026

Кюрасао

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Команда Дика Адвоката в этом году провела четыре контрольных матча с представителями разных континентов. Три из них проиграла (0:2 Китаю, 1:5 Австралии, 1:4 Шотландии) и только в последнем одолела Арубу со счетом 4:0. Последнему успеху вряд ли стоит придавать серьезное значение, поскольку в рейтинге ФИФА соперников разделяет более сотни позиций (Кюрасао - 82, Аруба - 189).

Последние пять матчей сборной  Кюрасао:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Кюрасао

4:0

Аруба

Товарищеский матч

30.05.2026Шотландия

4:1

Кюрасао

Товарищеский матч

31.03.2026Австралия

5:1

Кюрасао

Товарищеский матч

27.03.2026Китай

2:0

Кюрасао

Товарищеский матч

19.11.2025Ямайка

0:0

Кюрасао

Отбор ЧМ-2026

Исторический контекст

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Сборные Германии и Кюрасао никогда прежде не встречались - ни на официальном уровне, ни на товарищеском.

Прогнозы на матч

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Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч Германии и Кюрасао: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Дебютанты больших турниров нет-нет, да и преподносят сюрпризы, но в данном случае глобальные неожиданности, очевидно, исключены. Силы сторон заведомо неравны. Победа Германии выглядит практически беспроигрышным вариантом. Самый высокий коэффициент на предсказуемый успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.05.

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Сбалансированный.  Сборная Германии достаточно много забивает. За последние 10 матчей она только раз не сумела вскрыть чужие ворота (0:2 от Словакии). Средняя результативность команды на этом отрезке составляет 2.8 гола за игру. Индивидуальный тотал больше 2.5 голов европейцев идет в БЕТСИТИ с коэффициентом 1.27.

Рискованный. На результат матча (но вряд ли на глобальный итог) способна повлиять разница мотиваций. Понятно, что у андердога будет запредельный настрой на исторический для себя матч,  Немцев же традиционно отличает расчетливость и прагматизм, не только в футболе. Настаивать на непременно крупном счете парни Нагельсмана вряд ли станут. В стратегическом отношении для них важнее забрать три очка в эконом-режиме, сохранив силы на заведомо более тяжелые игры. 

Исходя из этого, можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 4.5.

Прогноз на точный счет

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Понятно, что немцы постараются как можно увереннее стартовать на Кубке мира и при этом не истратить весь свой голевой запал на явного аутсайдера группы. Полагаем, что счет 3:0 фаворита в первом туре вполне устроит. Да и аутсайдера, скорее всего, тоже. Маленький Генерал Адвокат прекрасно понимает, что в этом случае очки его команде не светят. Главное - сохранить лицо и не проиграть чересчур крупно. 

Ожидаемый счет — 3:0 в пользу Германии

В линии Winline этот исход котируется за 5.40, как и 4:0.

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