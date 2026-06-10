Германия - Кюрасао, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В воскресенье, 14 июня 2026 года, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) состоится по-своему историческое событие: дебют сборной Кюрасао на Кубке мира по футболу. В первом матче группового турнира ЧМ-2026 представитель островного государства с населением чуть больше 150 тыс. жителей сыграет с четырехкратным чемпионом планеты - командой Германии. Помимо этих двух сборных в группу E входят Кот-д'Ивуар и Эквадор.
Сборная Германии пока не входит даже в топ-5 фаворитов ЧМ-2026 у букмекеров, но вполне может там оказаться уже после первых туров. Команда Юлиана Нагельсмана в отличной форме подошла к главному турниру четырехлетия. После поражения от словаков в сентябре прошлого года (0:2) бундестим положила начало солидной победной серии, которая длится до сих пор, насчитывая уже девять матчей. Непосредственно перед стартом Кубка мира немцы разгромили финнов (4:0) и более сдержанно обыграли хозяев ЧМ - сборную США (2:1).
В рейтинге ФИФА Германия сейчас занимает 10-е место - между Марокко и Хорватией.
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Германия
4:0
Финляндия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Швейцария
3:4
Германия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Германия
6:0
Словакия
Отбор ЧМ-2026
Команда Дика Адвоката в этом году провела четыре контрольных матча с представителями разных континентов. Три из них проиграла (0:2 Китаю, 1:5 Австралии, 1:4 Шотландии) и только в последнем одолела Арубу со счетом 4:0. Последнему успеху вряд ли стоит придавать серьезное значение, поскольку в рейтинге ФИФА соперников разделяет более сотни позиций (Кюрасао - 82, Аруба - 189).
Последние пять матчей сборной Кюрасао:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Кюрасао
4:0
Аруба
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австралия
5:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Китай
2:0
Кюрасао
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Ямайка
0:0
Кюрасао
Отбор ЧМ-2026
Сборные Германии и Кюрасао никогда прежде не встречались - ни на официальном уровне, ни на товарищеском.
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч Германии и Кюрасао: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Дебютанты больших турниров нет-нет, да и преподносят сюрпризы, но в данном случае глобальные неожиданности, очевидно, исключены. Силы сторон заведомо неравны. Победа Германии выглядит практически беспроигрышным вариантом. Самый высокий коэффициент на предсказуемый успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.05.
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Сбалансированный. Сборная Германии достаточно много забивает. За последние 10 матчей она только раз не сумела вскрыть чужие ворота (0:2 от Словакии). Средняя результативность команды на этом отрезке составляет 2.8 гола за игру. Индивидуальный тотал больше 2.5 голов европейцев идет в БЕТСИТИ с коэффициентом 1.27.
Рискованный. На результат матча (но вряд ли на глобальный итог) способна повлиять разница мотиваций. Понятно, что у андердога будет запредельный настрой на исторический для себя матч, Немцев же традиционно отличает расчетливость и прагматизм, не только в футболе. Настаивать на непременно крупном счете парни Нагельсмана вряд ли станут. В стратегическом отношении для них важнее забрать три очка в эконом-режиме, сохранив силы на заведомо более тяжелые игры.
Исходя из этого, можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 4.5.
Понятно, что немцы постараются как можно увереннее стартовать на Кубке мира и при этом не истратить весь свой голевой запал на явного аутсайдера группы. Полагаем, что счет 3:0 фаворита в первом туре вполне устроит. Да и аутсайдера, скорее всего, тоже. Маленький Генерал Адвокат прекрасно понимает, что в этом случае очки его команде не светят. Главное - сохранить лицо и не проиграть чересчур крупно.
Ожидаемый счет — 3:0 в пользу Германии
В линии Winline этот исход котируется за 5.40, как и 4:0.