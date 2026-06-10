Германия - Кюрасао, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч Германии и Кюрасао: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Дебютанты больших турниров нет-нет, да и преподносят сюрпризы, но в данном случае глобальные неожиданности, очевидно, исключены. Силы сторон заведомо неравны. Победа Германии выглядит практически беспроигрышным вариантом. Самый высокий коэффициент на предсказуемый успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.05.

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Сбалансированный. Сборная Германии достаточно много забивает. За последние 10 матчей она только раз не сумела вскрыть чужие ворота (0:2 от Словакии). Средняя результативность команды на этом отрезке составляет 2.8 гола за игру. Индивидуальный тотал больше 2.5 голов европейцев идет в БЕТСИТИ с коэффициентом 1.27.

Рискованный. На результат матча (но вряд ли на глобальный итог) способна повлиять разница мотиваций. Понятно, что у андердога будет запредельный настрой на исторический для себя матч, Немцев же традиционно отличает расчетливость и прагматизм, не только в футболе. Настаивать на непременно крупном счете парни Нагельсмана вряд ли станут. В стратегическом отношении для них важнее забрать три очка в эконом-режиме, сохранив силы на заведомо более тяжелые игры.

Исходя из этого, можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 4.5.