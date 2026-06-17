Германия - Кот-д'Ивуар, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В субботу, 20 июня 2026 года, на стадион «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада) встретятся лидеры группы E чемпионата мира по футболу. Сборные Германии и Кот-д'Ивуара выяснят, кто из них более достоин первого места. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на интригующее европейско-африканское противостояние.
Сборная Германии мощнее всех из фаворитов ЧМ-2026 стартовала на турнире. Счастье маленького Кюрасао после исторического, первого на Кубке мира, гола Ливано Комененсии продлилось меньше 20 минут. Нико Шлоттерберг повторно вывел немцев вперед, и в дальнейшем забивали только они. В сумме набралось семь мячей. Бундестим повторила счет своего же легендарного матча против Бразилии на чемпионате мира 2014 года и сразу показала всю серьезность намерений на текущем турнире.
Победная серия Германии достигла двузначной отметки - 10.
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Германия
7:1
Кюрасао
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Германия
4:0
Финляндия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Швейцария
3:4
Германия
Товарищеский матч
Сборная Кот-д'Ивуара выиграла в первом туре скромнее (всего 1:0 у Эквадора), но главное - забрала три очка. На старте большого турнира это особенно важно.
Из последних 10 матчей команда Эмерса Фаэ выиграла восемь, включая пять последних, и явно настроена на исторический, первый выход из группы на «мире».
Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|09.06.2026
|«Филадельфия Юнион»
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Южная Корея
0:4
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|0
|1
|0
|2-2
|Кот-д'Ивуар
|0
|1
|0
|2-2
Представляем вам три варианта прогноза на матч Германии и Кот-д'Ивуара: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Немцы в превосходной форме подошли к главному турниру четырехлетия и постараются досрочно закрыть вопрос выхода из группы. Самый высокий коэффициент на успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.55.
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Сбалансированный. Результативность сборной Германии вызывает восхищение. В последних 10 матчах она у немцев составляет 3.50 гола за игру. Понятно, что разгром Кюрасао ощутимо повлиял на эту статистику, но и без него атакующая эффективность бундестим очень высока. За эти же 10 игр немцы только раз ограничились одним забитым мячом. В остальных случаях забивали от двух. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола европейцев идет в Winline с коэффициентом 1.58.
Рискованный. Ивуарийцы, как и немцы, поражали чужие ворота во всех 10 последних матчах. Если в Торонто отличатся обе команды, PARI рассчитает соответствующие ставки по коэффициенту 1.75.
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В линии точного счета ниже всех котируются два варианта победы Германии - 2:0 (6.80) и 1:0 (7.00). Но, учитывая вышесказанное, остановимся на варианте 2:1.
Ожидаемый счет — 2:1 в пользу Германии
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