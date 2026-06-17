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ГлавнаяПрогнозыГермания - Кот-д'Ивуар, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Германия - Кот-д'Ивуар, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
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Валентин Васильев

Германия - Кот-д'Ивуар

Команды

20 июня 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Эм-О Филд»  (Торонто, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

ИТ 1 больше 1.5
Прогноз

1.58
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Германия - Кот-д'Ивуар

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В субботу, 20 июня 2026 года, на стадион «Би-Эм-О Филд»  в Торонто (Канада) встретятся лидеры группы E чемпионата мира по футболу. Сборные Германии и Кот-д'Ивуара выяснят, кто из них более достоин первого места. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на  интригующее европейско-африканское противостояние. 

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.534.205.601.682.12
PARI 1.554.505.701.672.20
БЕТСИТИ1.544.705.601.672.23

Германия

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Сборная Германии мощнее всех из фаворитов ЧМ-2026 стартовала на турнире. Счастье маленького Кюрасао после исторического, первого на Кубке мира, гола Ливано Комененсии продлилось меньше 20 минут. Нико Шлоттерберг повторно вывел немцев вперед, и в дальнейшем забивали только они. В сумме набралось семь мячей. Бундестим повторила счет своего же легендарного матча против Бразилии на чемпионате мира 2014 года и сразу показала всю серьезность намерений на текущем турнире.  

Победная серия Германии достигла двузначной отметки - 10. 

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Германия

7:1

Кюрасао

ЧМ-2026

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026Германия

4:0

Финляндия

Товарищеский матч

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария

3:4

Германия

Товарищеский матч

Кот-д'Ивуар

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Сборная Кот-д'Ивуара выиграла в первом туре скромнее (всего 1:0 у Эквадора), но главное - забрала три очка. На старте большого турнира это особенно важно. 

Из последних 10 матчей команда Эмерса Фаэ выиграла восемь, включая пять последних, и явно настроена на исторический, первый выход из группы на «мире».

Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Кот-д'Ивуар

1:0

Эквадор

ЧМ-2026

09.06.2026«Филадельфия Юнион»

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

28.03.2026Южная Корея

0:4

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия0102-2
Кот-д'Ивуар0102-2

Прогнозы на матч

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Представляем вам три варианта прогноза на матч Германии и Кот-д'Ивуара: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Немцы в превосходной форме подошли к главному турниру четырехлетия и постараются досрочно закрыть вопрос выхода из группы. Самый высокий коэффициент на успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.55.

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Сбалансированный. Результативность сборной Германии вызывает восхищение. В последних 10 матчах она у немцев составляет 3.50 гола за игру. Понятно, что разгром Кюрасао ощутимо повлиял на эту статистику, но и без него атакующая эффективность бундестим очень высока. За эти же 10 игр немцы только раз ограничились одним забитым мячом. В остальных случаях забивали от двух. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола европейцев идет в Winline  с коэффициентом 1.58.

Рискованный. Ивуарийцы, как и немцы, поражали чужие ворота во всех 10 последних матчах. Если в Торонто отличатся обе команды, PARI  рассчитает соответствующие ставки по коэффициенту 1.75.

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Прогноз на точный счет

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В линии точного счета ниже всех котируются два варианта победы Германии - 2:0 (6.80) и 1:0 (7.00). Но, учитывая вышесказанное, остановимся на варианте 2:1. 

Ожидаемый счет — 2:1 в пользу Германии

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