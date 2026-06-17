Германия - Кот-д'Ивуар, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Представляем вам три варианта прогноза на матч Германии и Кот-д'Ивуара: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Немцы в превосходной форме подошли к главному турниру четырехлетия и постараются досрочно закрыть вопрос выхода из группы. Самый высокий коэффициент на успех фаворита мы обнаружили в PARI - 1.55.

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Сбалансированный. Результативность сборной Германии вызывает восхищение. В последних 10 матчах она у немцев составляет 3.50 гола за игру. Понятно, что разгром Кюрасао ощутимо повлиял на эту статистику, но и без него атакующая эффективность бундестим очень высока. За эти же 10 игр немцы только раз ограничились одним забитым мячом. В остальных случаях забивали от двух. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола европейцев идет в Winline с коэффициентом 1.58.

Рискованный. Ивуарийцы, как и немцы, поражали чужие ворота во всех 10 последних матчах. Если в Торонто отличатся обе команды, PARI рассчитает соответствующие ставки по коэффициенту 1.75.

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