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ГлавнаяПрогнозыГермания - Парагвай, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Германия - Парагвай, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
С этими южноамериканцами немцы расслабленности не допустят
Валентин Васильев

Германия – Парагвай
Команды

29 июня 2026 (23.30) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт»    (Фоксборо, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Германии + тотал меньше 3.5
Прогноз

1.55
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Германия – Парагвай

На чемпионате мира по футболу 2026 года начинается самое интересное - игра на выбывание. В понедельник, 29 июня, в Фоксборо за путевку в 1/8 финала поспорят сборные Германии и Парагвая. Стоит ли ждать сюрпризов от противостояния на «Джиллетте» или фаворит на классе одержит победу?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.375.008.401.712.13
PARI 1.375.008.501.722.12
БЕТСИТИ1.375.208.401.732.13

Германия

Сборная Германии досрочно решила задачу на групповом этапе, финишировав первой в квартете E с шестью баллами. В первом туре немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1. Затем последовала волевая победа над Кот-д'Ивуаром (2:1), которая гарантировала европейцам путевку в плей-офф. 

Завершить предварительный этап на высокой ноте парням Нагельсмана не удалось — напоследок они уступили сборной Эквадора (1:2). Тем не менее по дополнительным показателям немцы опередили ивуарийцев и вышли в плей-офф в статусе победителя группы.

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2026Эквадор

2:1

Германия

ЧМ-2026

20.06.2026Германия

2:1

Кот-д'Ивуар

ЧМ-2026

14.06.2026Германия

7:1

Кюрасао

ЧМ-2026

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026Германия

4:0

Финляндия

Товарищеский матч

Парагвай

Сборная Парагвай, напротив, стартовала в Америке крайне неудачно - с поражения 1:4 от хозяев ЧМ-2026, команды США. Главное, что эта неудача не сломила дух «Гуарани» и во втором туре они вырвали три очка у турок - при том, что целый тайм играли в меньшинстве после удаления Алмирона. 

На исходе предварительной стадии парагвайцы раскатали нулевую ничью с австралийцами и прошли в 1/16 финала по квоте лучших сборных с третьих мест.

Последние пять матчей сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Парагвай

0:0

Австралия

ЧМ-2026

20.06.2026Турция

0:1

Парагвай

ЧМ-2026

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026Парагвай

4:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

27.03.2026Греция

0:1

Парагвай

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия1104-3
Парагвай0113-4

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Поражение от Эквадора положило конец впечатляющей победной серии немцев, которая составила 11 матчей. Трудно представить, что должно произойти для второй подряд осечки одного из скрытых фаворитов ЧМ-2026. Победа европейцев – самый очевидный прогноз на игру в  Фоксборо. Легальные букмекеры России проявили удивительное единодушие в оценке шансов сборной Германии: практически все установили коэффициент 1.37 на  успех команды Нагельсмана. 

Сбалансированный. Характер предстоящего матча можно спрогнозировать заранее: парагвайцы займутся тем, что умеют делать лучше всего - будут защищаться и числом, и умением. Немцам придется повозиться с этим массивным «автобусом». При таких вводных комбинация из непроигрыша Германии и совокупного количества голов не более 3.5 выглядит достаточно реалистичным сценарием. Winline дает на этот исход коэффициент 1.55.

Рискованный. Неудовлетворенность немцев самими собой после поражения от Эквадора гарантирует повышенное рвение с их стороны на старте плей-офф. Нет сомнений, что они постараются выиграть как можно убедительнее, чтобы восстановить подорванную уверенность в собственных силах. Победа европейцев с разницей в два мяча не выглядит заведомо фантастической. PARI  удвоит номинал соответствующих ставок, если они сыграют.

Прогноз на точный счет

Исходя из всего вышесказанного, победа сборной Германии в два мяча выглядит вполне реальным исходом матча. Эксперты БЕТСИТИ тоже так считают, о чем свидетельствует коэффициент 6.10 на 2:0.

Ожидаемый счет — победа Германии 2:0.

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