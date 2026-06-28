Германия - Парагвай, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На чемпионате мира по футболу 2026 года начинается самое интересное - игра на выбывание. В понедельник, 29 июня, в Фоксборо за путевку в 1/8 финала поспорят сборные Германии и Парагвая. Стоит ли ждать сюрпризов от противостояния на «Джиллетте» или фаворит на классе одержит победу?
Сборная Германии досрочно решила задачу на групповом этапе, финишировав первой в квартете E с шестью баллами. В первом туре немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1. Затем последовала волевая победа над Кот-д'Ивуаром (2:1), которая гарантировала европейцам путевку в плей-офф.
Завершить предварительный этап на высокой ноте парням Нагельсмана не удалось — напоследок они уступили сборной Эквадора (1:2). Тем не менее по дополнительным показателям немцы опередили ивуарийцев и вышли в плей-офф в статусе победителя группы.
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Эквадор
2:1
Германия
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Германия
2:1
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Германия
7:1
Кюрасао
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Германия
4:0
Финляндия
Товарищеский матч
Сборная Парагвай, напротив, стартовала в Америке крайне неудачно - с поражения 1:4 от хозяев ЧМ-2026, команды США. Главное, что эта неудача не сломила дух «Гуарани» и во втором туре они вырвали три очка у турок - при том, что целый тайм играли в меньшинстве после удаления Алмирона.
На исходе предварительной стадии парагвайцы раскатали нулевую ничью с австралийцами и прошли в 1/16 финала по квоте лучших сборных с третьих мест.
Последние пять матчей сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Парагвай
0:0
Австралия
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Турция
0:1
Парагвай
ЧМ-2026
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Парагвай
4:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Греция
0:1
Парагвай
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|1
|1
|0
|4-3
|Парагвай
|0
|1
|1
|3-4
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Поражение от Эквадора положило конец впечатляющей победной серии немцев, которая составила 11 матчей. Трудно представить, что должно произойти для второй подряд осечки одного из скрытых фаворитов ЧМ-2026. Победа европейцев – самый очевидный прогноз на игру в Фоксборо. Легальные букмекеры России проявили удивительное единодушие в оценке шансов сборной Германии: практически все установили коэффициент 1.37 на успех команды Нагельсмана.
Сбалансированный. Характер предстоящего матча можно спрогнозировать заранее: парагвайцы займутся тем, что умеют делать лучше всего - будут защищаться и числом, и умением. Немцам придется повозиться с этим массивным «автобусом». При таких вводных комбинация из непроигрыша Германии и совокупного количества голов не более 3.5 выглядит достаточно реалистичным сценарием. Winline дает на этот исход коэффициент 1.55.
Рискованный. Неудовлетворенность немцев самими собой после поражения от Эквадора гарантирует повышенное рвение с их стороны на старте плей-офф. Нет сомнений, что они постараются выиграть как можно убедительнее, чтобы восстановить подорванную уверенность в собственных силах. Победа европейцев с разницей в два мяча не выглядит заведомо фантастической. PARI удвоит номинал соответствующих ставок, если они сыграют.
Исходя из всего вышесказанного, победа сборной Германии в два мяча выглядит вполне реальным исходом матча. Эксперты БЕТСИТИ тоже так считают, о чем свидетельствует коэффициент 6.10 на 2:0.
Ожидаемый счет — победа Германии 2:0.