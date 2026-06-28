Германия - Парагвай, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Поражение от Эквадора положило конец впечатляющей победной серии немцев, которая составила 11 матчей. Трудно представить, что должно произойти для второй подряд осечки одного из скрытых фаворитов ЧМ-2026. Победа европейцев – самый очевидный прогноз на игру в Фоксборо. Легальные букмекеры России проявили удивительное единодушие в оценке шансов сборной Германии: практически все установили коэффициент 1.37 на успех команды Нагельсмана.

Сбалансированный. Характер предстоящего матча можно спрогнозировать заранее: парагвайцы займутся тем, что умеют делать лучше всего - будут защищаться и числом, и умением. Немцам придется повозиться с этим массивным «автобусом». При таких вводных комбинация из непроигрыша Германии и совокупного количества голов не более 3.5 выглядит достаточно реалистичным сценарием. Winline дает на этот исход коэффициент 1.55.