Германия - Словакия, 17 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Новый отборочный цикл начался обескураживающе для немцев. В первом же туре сборная Германии сенсационно уступила в Братиславе. Хозяева поля дважды результативно поймали фаворита на быстрых атаках. Особенно красивым оказался второй гол: прежде чем отправить мяч в дальнюю девятку, Давид Стрелец издевательски раскрутил великана Рюдигера.

В дальнейшем очковых потерь четырехкратные чемпионы мира не допускали, а три последних матча выиграли всухую. Мы не зря акцентируем внимание на последнем нюансе: к заключительному туру бундестим обеспечила себе лучшую разницу забитых и пропущенных мячей относительно соперника («+7» против «+4»). А это значит, что при равенстве очков выше окажется именно Германия. Таким образом, хозяев устроит ничья, а гостей - нет.

Турнирное положение гонит вынуждает словаков рисковать и идти вперед. Следовательно, моменты намечаются у обоих ворот и в достаточно большом количестве. Рискнем предположить, что и голы будут, причем от двух команд.