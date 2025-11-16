Ведомости
16 ноября 11:41

Германия - Словакия, 17 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Битва за первое место!
Валентин Васильев

Понедельник - предпоследний день отборочного турнира на ЧМ-2026 в европейской зоне. Один из самых интригующих матчей шестого тура грядет в первой группе. Сборные Словакии и Германии в очном противостоянии определят финалиста Кубка мира. Разбираемся в выкладках аналитиков на матч.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10 

17.11.2025, Пн

22:45 МСК

Словакия

Место в рейтинге ФИФА: 46

П1 - 1.22

Х - 6.40

П2 - 12.50

Турнир:  квалификация ЧМ-2026, группа A, 6-й тур

Стадион: «Лейпциг»  (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия80425-14
Словакия40814-25

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.11.2025Люксембург

0:2

Германия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Северная Ирландия

0:1

Германия

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Германия

4:0

Люксембург

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Германия

3:1

Северная Ирландия

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Словакия

2:0

Германия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.11.2025Словакия

1:0

Северная Ирландия

Отбор ЧМ-2026

13.06.2025Словакия

2:0

Люксембург

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Северная Ирландия

2:0

Словакия

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Люксембург

0:1

Словакия

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Словакия

2:0

Германия

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Команды пришли к последнему игровому дню с одинаковым количеством очков.

КомандыИВНПМО
1. Германия540110-312
2. Словакия54016-212
3. Северная Ирландия52036-66
4. Люксембург50051-120

Прогноз на матч

Новый отборочный цикл начался обескураживающе для немцев. В первом же туре сборная Германии сенсационно уступила в Братиславе. Хозяева поля дважды результативно поймали фаворита на быстрых атаках. Особенно красивым оказался второй гол: прежде чем отправить мяч в дальнюю девятку,  Давид Стрелец издевательски раскрутил великана Рюдигера. 

В дальнейшем очковых потерь четырехкратные чемпионы мира не допускали, а три последних матча выиграли всухую. Мы не зря акцентируем внимание на последнем нюансе: к заключительному туру бундестим обеспечила себе лучшую разницу забитых и пропущенных мячей относительно соперника («+7» против «+4»). А это значит, что  при равенстве очков выше окажется именно Германия. Таким образом, хозяев устроит ничья, а гостей - нет.

Турнирное положение гонит вынуждает словаков рисковать и идти вперед. Следовательно, моменты намечаются у обоих ворот и в достаточно большом количестве. Рискнем предположить, что и голы будут, причем от двух команд.

Бонусы на матч

Трансляции

Трансляция из Лейпцига стоит в программной сетке Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

Германия: нет

Словакия: Шатка, Капралик, Сауэр (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI предсказуемо называет сборную Германии безоговорочным фаворитом в матче. Коэффициент на гостей более чем в 10 раз превосходит котировку на немцев - 12.50 против 1.22. При удачной ставке на ничью контора умножит ее номинал на 6.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Германия - Словакия?

2:0 - самый вероятный исход матча, с точки зрения экспертов. На рынке точного счета он котируется за 6.50.

Матч Германия  - Словакия будет результативным?

Коэффициент 1.50 на тотал больше 2.5 можно расценивать как намек на потенциально результативный матч.

Кто тренирует сборные Германии и Словакии?

Команды возглавляют, соответственно, Юлиан Нагельсман и Франческо Кальцона.

Кто выйдет на ЧМ-2026 при равенстве очков?

Если игра завершится вничью, первое место останется за Германией. Она превосходит Словакию по суммарной разности мячей.

