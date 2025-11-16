Германия - Словакия, 17 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Понедельник - предпоследний день отборочного турнира на ЧМ-2026 в европейской зоне. Один из самых интригующих матчей шестого тура грядет в первой группе. Сборные Словакии и Германии в очном противостоянии определят финалиста Кубка мира. Разбираемся в выкладках аналитиков на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Германия
Место в рейтинге ФИФА: 10
17.11.2025, Пн
22:45 МСК
Словакия
Место в рейтинге ФИФА: 46
|П1 - 1.22
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа A, 6-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|8
|0
|4
|25-14
|Словакия
|4
|0
|8
|14-25
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.11.2025
|Люксембург
0:2
Германия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Северная Ирландия
0:1
Германия
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Германия
4:0
Люксембург
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Германия
3:1
Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Словакия
2:0
Германия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.11.2025
|Словакия
1:0
Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|13.06.2025
|Словакия
2:0
Люксембург
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Северная Ирландия
2:0
Словакия
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Люксембург
0:1
Словакия
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Словакия
2:0
Германия
Отбор ЧМ-2026
Команды пришли к последнему игровому дню с одинаковым количеством очков.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Германия
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2. Словакия
|5
|4
|0
|1
|6-2
|12
|3. Северная Ирландия
|5
|2
|0
|3
|6-6
|6
|4. Люксембург
|5
|0
|0
|5
|1-12
|0
Новый отборочный цикл начался обескураживающе для немцев. В первом же туре сборная Германии сенсационно уступила в Братиславе. Хозяева поля дважды результативно поймали фаворита на быстрых атаках. Особенно красивым оказался второй гол: прежде чем отправить мяч в дальнюю девятку, Давид Стрелец издевательски раскрутил великана Рюдигера.
В дальнейшем очковых потерь четырехкратные чемпионы мира не допускали, а три последних матча выиграли всухую. Мы не зря акцентируем внимание на последнем нюансе: к заключительному туру бундестим обеспечила себе лучшую разницу забитых и пропущенных мячей относительно соперника («+7» против «+4»). А это значит, что при равенстве очков выше окажется именно Германия. Таким образом, хозяев устроит ничья, а гостей - нет.
Турнирное положение гонит вынуждает словаков рисковать и идти вперед. Следовательно, моменты намечаются у обоих ворот и в достаточно большом количестве. Рискнем предположить, что и голы будут, причем от двух команд.
Трансляция из Лейпцига стоит в программной сетке Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Германия: нет
Словакия: Шатка, Капралик, Сауэр (все - травмы)
PARI предсказуемо называет сборную Германии безоговорочным фаворитом в матче. Коэффициент на гостей более чем в 10 раз превосходит котировку на немцев - 12.50 против 1.22. При удачной ставке на ничью контора умножит ее номинал на 6.40.
2:0 - самый вероятный исход матча, с точки зрения экспертов. На рынке точного счета он котируется за 6.50.
Коэффициент 1.50 на тотал больше 2.5 можно расценивать как намек на потенциально результативный матч.
Команды возглавляют, соответственно, Юлиан Нагельсман и Франческо Кальцона.
Если игра завершится вничью, первое место останется за Германией. Она превосходит Словакию по суммарной разности мячей.