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ГлавнаяПрогнозыГана - Панама, 18 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Гана - Панама, 18 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Битва за третье место в группе?
Валентин Васильев
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Гана - Панама
Команды

18 июня 2026 (02:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Эм-О Филд»   (Торонто, Канада) 

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Панама не проиграет
Прогноз

1.70
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Гана - Панама

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В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года пройдет матч между сборными Ганы и Панамы. Эти команды попали в группу L наряду с англичанами и хорватами. Победитель четверговой игры с высокой степенью вероятности займет третье место в квартете. Рассмотрим шансы сторон на успех.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline2.133.303.352.201.62
PARI 2.153.453.402.251.65
БЕТСИТИ2.183.503.402.281.64

Гана

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Ганцы сами себе создали проблемы в отборочном цикле ЧМ-2026, чтобы затем блистательно их преодолеть. Во втором туре квалификации фаворит неожиданно уступил сборной Коморских островов (0:1), но впредь таких провалов себе не позволял. За оставшиеся восемь туров команда Ганы потеряла всего два очка и выиграла группу, опередив мощную сборную Мали из первой корзины. 

В апрельском рейтинге ФИФА сборная Ганы спустилась на две позиции - с 72-го на 74-е место.

Последние пять матчей сборной Ганы:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.06.2026

Уэльс

1:1

Гана 

Товарищеский матч

23.05.2026

Мексика

2:0

Гана 

Товарищеский матч

30.03.2026

Германия

2:1

Гана 

Товарищеский матч

27.03.2026

Австрия

5:1

Гана 

Товарищеский матч

18.11.2025

Южная Корея

1:0

Гана 

Товарищеский матч

Панама

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Сборная Панамы на пути на свой второй мундиаль (дебют случился в России в 2018-м) выиграла не один, а два групповых турнира. В первом она опередила Никарагуа, Гайану, Монтсеррат и Белиз, во втором - Суринам, Гватемалу и Сальвадор. Всю дистанцию панамцы прошли без поражений.  Беспроигрышную серию «Канальщиков» оборвали мексиканцы (0:1 в товарищеском матче). 

Своего ближайшего соперника Панама опережает в мировой табели на 41 позицию (33-е место).

Последние пять матчей сборной Панамы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

04.06.2026Панама

4:2

Доминиканская республика

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

31.03.2026ЮАР

1:2

Панама

Товарищеский матч

27.03.2025ЮАР

1:1

Панама

Товарищеский матч

Личные встречи

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Между собой сборные Ганы и Панамы сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

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Предлагаем вашему вниманию три редакционных варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Первый матч на турнире сам по себе невероятно важен, а в данном случае ответственность повышает статус соперника. Фактически на старте может предопределиться судьба третьего места в группе - трудно же представить, что Англия с Хорватией отдадут два первых. Поэтому обе команды сыграют максимально осмотрительно. А это уже серьезная предпосылка к «низовой» игре. 

Самый высокий коэффициент на тотал меньше 2.5 предлагает PARI  - 1.65.

Сбалансированный. Сборная Ганы не в лучшем состоянии подходит к старту ЧМ-2026. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей, пять из которых она проиграла, причем подряд. У панамцев настроение куда лучше. В пользу представителя КОНКАКАФ говорит и значительно более высокая позиция в рейтинге ФИФА. Аналитики считают африканцев фаворитами, но у нас на этот счет несколько иное мнение. Полагаем, что сборная Панамы не уступит.

Рискованный. Панамцы только раз за последние 10 матчей сработали в обороне на ноль. Ставка на обмен голами за это время играла восемь раз, включая пять последних игр. А у Ганы в атаке собраны мастера из «Ман Сити», «Лиона», «Лестера», «Аталанты». Так что обмен голами в матче вовсе не выглядит заведомо нереальным.

В PARI  поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Прогноз на точный счет

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Суммируем вышесказанное: если команды по разу поразят ворота друг друга, это вряд ли кого-то сильно удивит. Трейдеров букмекерских компаний - точно нет.   

Ожидаемый счет — 1:1.

На платформе Winline можно не только оформить пари на точный счет (коэффициенту на 1:1 составляет 5.60), но и бесплатно посмотреть игру Гана - Панама.

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