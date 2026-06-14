Гана - Панама, 18 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года пройдет матч между сборными Ганы и Панамы. Эти команды попали в группу L наряду с англичанами и хорватами. Победитель четверговой игры с высокой степенью вероятности займет третье место в квартете. Рассмотрим шансы сторон на успех.
Ганцы сами себе создали проблемы в отборочном цикле ЧМ-2026, чтобы затем блистательно их преодолеть. Во втором туре квалификации фаворит неожиданно уступил сборной Коморских островов (0:1), но впредь таких провалов себе не позволял. За оставшиеся восемь туров команда Ганы потеряла всего два очка и выиграла группу, опередив мощную сборную Мали из первой корзины.
В апрельском рейтинге ФИФА сборная Ганы спустилась на две позиции - с 72-го на 74-е место.
Последние пять матчей сборной Ганы:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.06.2026
|Уэльс
1:1
Гана
Товарищеский матч
23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
27.03.2026
|Австрия
5:1
Гана
Товарищеский матч
18.11.2025
|Южная Корея
1:0
Гана
Товарищеский матч
Сборная Панамы на пути на свой второй мундиаль (дебют случился в России в 2018-м) выиграла не один, а два групповых турнира. В первом она опередила Никарагуа, Гайану, Монтсеррат и Белиз, во втором - Суринам, Гватемалу и Сальвадор. Всю дистанцию панамцы прошли без поражений. Беспроигрышную серию «Канальщиков» оборвали мексиканцы (0:1 в товарищеском матче).
Своего ближайшего соперника Панама опережает в мировой табели на 41 позицию (33-е место).
Последние пять матчей сборной Панамы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Панама
4:2
Доминиканская республика
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
|27.03.2025
|ЮАР
1:1
Панама
Товарищеский матч
Между собой сборные Ганы и Панамы сыграют впервые.
Предлагаем вашему вниманию три редакционных варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Первый матч на турнире сам по себе невероятно важен, а в данном случае ответственность повышает статус соперника. Фактически на старте может предопределиться судьба третьего места в группе - трудно же представить, что Англия с Хорватией отдадут два первых. Поэтому обе команды сыграют максимально осмотрительно. А это уже серьезная предпосылка к «низовой» игре.
Самый высокий коэффициент на тотал меньше 2.5 предлагает PARI - 1.65.
Сбалансированный. Сборная Ганы не в лучшем состоянии подходит к старту ЧМ-2026. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей, пять из которых она проиграла, причем подряд. У панамцев настроение куда лучше. В пользу представителя КОНКАКАФ говорит и значительно более высокая позиция в рейтинге ФИФА. Аналитики считают африканцев фаворитами, но у нас на этот счет несколько иное мнение. Полагаем, что сборная Панамы не уступит.
Рискованный. Панамцы только раз за последние 10 матчей сработали в обороне на ноль. Ставка на обмен голами за это время играла восемь раз, включая пять последних игр. А у Ганы в атаке собраны мастера из «Ман Сити», «Лиона», «Лестера», «Аталанты». Так что обмен голами в матче вовсе не выглядит заведомо нереальным.
В PARI поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
Суммируем вышесказанное: если команды по разу поразят ворота друг друга, это вряд ли кого-то сильно удивит. Трейдеров букмекерских компаний - точно нет.
Ожидаемый счет — 1:1.
На платформе Winline можно не только оформить пари на точный счет (коэффициенту на 1:1 составляет 5.60), но и бесплатно посмотреть игру Гана - Панама.