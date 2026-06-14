Гана - Панама, 18 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Предлагаем вашему вниманию три редакционных варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Первый матч на турнире сам по себе невероятно важен, а в данном случае ответственность повышает статус соперника. Фактически на старте может предопределиться судьба третьего места в группе - трудно же представить, что Англия с Хорватией отдадут два первых. Поэтому обе команды сыграют максимально осмотрительно. А это уже серьезная предпосылка к «низовой» игре.

Самый высокий коэффициент на тотал меньше 2.5 предлагает PARI - 1.65.

Сбалансированный. Сборная Ганы не в лучшем состоянии подходит к старту ЧМ-2026. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей, пять из которых она проиграла, причем подряд. У панамцев настроение куда лучше. В пользу представителя КОНКАКАФ говорит и значительно более высокая позиция в рейтинге ФИФА. Аналитики считают африканцев фаворитами, но у нас на этот счет несколько иное мнение. Полагаем, что сборная Панамы не уступит.

Рискованный. Панамцы только раз за последние 10 матчей сработали в обороне на ноль. Ставка на обмен голами за это время играла восемь раз, включая пять последних игр. А у Ганы в атаке собраны мастера из «Ман Сити», «Лиона», «Лестера», «Аталанты». Так что обмен голами в матче вовсе не выглядит заведомо нереальным.