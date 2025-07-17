Лейре Ромеро Гормес — Кая Юван, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

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18 июля за путевку в полуфинал женского одиночного турнира в Гамбурге поспорят испанка Лейре Ромеро Гормес и словенка Кая Юван. Победительница может встретится на грунтовом корте с Екатериной Александровой. Внимательно изучаем соперниц и котировки букмекерских контор.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Лейре Ромеро Гормес (23 года, 133-я ракетка мира)
Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира)
В профессионалах с 2020 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 124.
В основную сетку «Ролан Гаррос» в 2025 году пробилась через квалификационный турнир. Прошла один раунд, а во втором уступила 19-й ракетке мира - россиянке Людмиле Самсоновой.
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Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58.
В 2025 году выиграла 32 матча при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде.
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Раньше соперницы на кортах в турнирах WTA никогда не встречались.
На победу словенки в первом сете ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На успех Гормас можно заключить пари за 2.12.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
В первом круге Гормас должна была встречаться с сеяной соперницей, но снятие с турнира немки Евы Лис, которую заменила 279-я ракетка мира Николь Фосса-Уэрго, значительно упростило испанке продвижение по сетке. Впрочем, своей игрой девушка доказала, что занимает на корте свое место. В первом раунде плей-офф она разгромила итальянку (6:1, 6:1), а в следующем с видимой легкостью разобралась уже с соперницей из первой сотни WTA - Аранчей Рус из Нидерландов (6:2, 6:2). Соперница по четвертьфиналу к топам мирового тенниса не относится, так что испанская сказка имеет возможность продлиться как минимум до полуфинала.
Юван после двух побед в Гамбурге улучшила свое положение в мировом рейтинге, но все еще остается за пределами топ-200. Ее первой жертвой на турнире стала россиянка Мария Тимофеева, а затем была повержена американка Луиза Чирико. Во встрече с представительницей США словенская теннисистка продемонстрировала завидные характер и волю к победе - победа в матче была одержана после проигранного первого сета. Так что и Кая - вовсе не простая штучка.
Юван умеет прибавлять по ходу матча, а испанка в Гамбурге включается на сто процентов с первых минут. Не факт, что это приведет Лейру к выходу в полуфинал, но наш выбор - победа Гормас в первом сете. Коэффициент за подобный сценарий довольно приличный - букмекер увеличит номинал пари более чем в два раза.