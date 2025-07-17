Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 июля 15:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Лейре Ромеро Гормес — Кая Юван, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

Присматриваемся к потенциальным соперницам Екатерины Александровой по полуфиналу
Руслан Ипполитов

18 июля за путевку в полуфинал женского одиночного турнира в Гамбурге поспорят испанка Лейре Ромеро Гормес и словенка Кая Юван. Победительница может встретится на грунтовом корте с Екатериной Александровой. Внимательно изучаем соперниц и котировки букмекерских контор.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Лейре Ромеро Гормес (23 года, 133-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Николь Фосса-Уэрго (Италия, 279) — 6:1, 6:1
  • 2-й круг: Аранча Рус (Нидерланды, 91) — 6:2, 6:2

Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мария Тимофеева (Россия, 276) — 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Луиза Чирико (США, 155) — 4:6, 6:4, 6:1

Лейре Ромеро Гормес (Испания)

Свернуть

В профессионалах с 2020 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 124.

В основную сетку «Ролан Гаррос» в 2025 году пробилась через квалификационный турнир. Прошла один раунд, а во втором уступила 19-й ракетке мира - россиянке Людмиле Самсоновой.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Кая Юван (Словения)

Свернуть

Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58. 

В 2025 году выиграла 32 матча при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Раньше соперницы на кортах в турнирах WTA никогда не встречались.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты БК FONBET считают шансы Юван на выход в полуфинал более существенными. Вероятность победы теннисистки из Словении оценена кэфом 1,68. Сыгравшая ставка на испанку обернется расчетом по более весомому коэффициенту - 2.19.

Ставки на 1-й сет

Свернуть

На победу словенки в первом сете ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На успех Гормас можно заключить пари за 2.12.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа ГормасПобеда ЮванПобеда Гормас в 1-м сетеПобеда Юван в 1-м сете
FONBET2.191.682.121.72

Прогноз и ставка

Свернуть

В первом круге Гормас должна была встречаться с сеяной соперницей, но снятие с турнира немки Евы Лис, которую заменила 279-я ракетка мира Николь Фосса-Уэрго, значительно упростило испанке продвижение по сетке. Впрочем, своей игрой девушка доказала, что занимает на корте свое место. В первом раунде плей-офф она разгромила итальянку (6:1, 6:1), а в следующем с видимой легкостью разобралась уже с соперницей из первой сотни WTA - Аранчей Рус из Нидерландов (6:2, 6:2). Соперница по четвертьфиналу к топам мирового тенниса не относится, так что испанская сказка имеет возможность продлиться как минимум до полуфинала.

Юван после двух побед в Гамбурге улучшила свое положение в мировом рейтинге, но все еще остается за пределами топ-200. Ее первой жертвой на турнире стала россиянка Мария Тимофеева, а затем была повержена американка Луиза Чирико. Во встрече с представительницей США словенская теннисистка продемонстрировала завидные характер и волю к победе - победа в матче была одержана после проигранного первого сета. Так что и Кая - вовсе не простая штучка.

Юван умеет прибавлять по ходу матча, а испанка в Гамбурге включается на сто процентов с первых минут. Не факт, что это приведет Лейру к выходу в полуфинал, но наш выбор - победа Гормас в первом сете. Коэффициент за подобный сценарий довольно приличный - букмекер увеличит номинал пари более чем в два раза.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer532 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer532 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё