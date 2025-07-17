Лейре Ромеро Гормес — Кая Юван, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

В первом круге Гормас должна была встречаться с сеяной соперницей, но снятие с турнира немки Евы Лис, которую заменила 279-я ракетка мира Николь Фосса-Уэрго, значительно упростило испанке продвижение по сетке. Впрочем, своей игрой девушка доказала, что занимает на корте свое место. В первом раунде плей-офф она разгромила итальянку (6:1, 6:1), а в следующем с видимой легкостью разобралась уже с соперницей из первой сотни WTA - Аранчей Рус из Нидерландов (6:2, 6:2). Соперница по четвертьфиналу к топам мирового тенниса не относится, так что испанская сказка имеет возможность продлиться как минимум до полуфинала.

Юван после двух побед в Гамбурге улучшила свое положение в мировом рейтинге, но все еще остается за пределами топ-200. Ее первой жертвой на турнире стала россиянка Мария Тимофеева, а затем была повержена американка Луиза Чирико. Во встрече с представительницей США словенская теннисистка продемонстрировала завидные характер и волю к победе - победа в матче была одержана после проигранного первого сета. Так что и Кая - вовсе не простая штучка.

Юван умеет прибавлять по ходу матча, а испанка в Гамбурге включается на сто процентов с первых минут. Не факт, что это приведет Лейру к выходу в полуфинал, но наш выбор - победа Гормас в первом сете. Коэффициент за подобный сценарий довольно приличный - букмекер увеличит номинал пари более чем в два раза.