Гаити - Шотландия, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Фоксборо: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Очевидно, что фаворит в паре - Шотландия. У нее и опыта больших турниров больше, и состав более классный. Победа европейцев в этом матче никого не удивит, а самый высокий коэффициент на П2 предлагает БЕТСИТИ (1.57).

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Сбалансированный. Обе команды чаще играют результативные матчи, чем «низовые». У первых их набралось 8 из 15 игр, у вторых - 10 из 15.

Если решите поставить на тотал больше 2.5, то самый интересный кэф на этот исход дает Winline.