Гаити - Шотландия, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В воскресенье, 14 июня 2026 года, рано утром на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо встретятся сборные Гаити и Шотландии. Для представителя Карибского бассейна этот матч исторический - первый на Кубке мира с 1974 года. Удастся ли команде по такому поводу зацепить хотя бы очко в игре с более мастеровитыми шотландцами?
Сборная Гаити совершила одну из самых больших сенсаций всего отборочного цикла чемпионата мира, а в своем географическом кластере - и вовсе главную. В первом раунде квалификации команда французского специалиста Себастьена Минье заняла второе место - зато в решающей фазе опередила гораздо более опытные сборные Коста-Рики и Гондураса.
В рейтинге ФИФА Гаити сейчас занимает 83-е место - между Кюрасао и Сирией.
Последние пять матчей сборной Гаити:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Гаити
1:2
Перу
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Гаити
1:1
Исландия
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Гаити
0:1
Тунис
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Гаити
2:0
Никарагуа
Отбор ЧМ-2026
Британцы тоже приятно удивили в отборе, опередив сразу двух чемпионов Европы - сборные Дании и Греции. За всю квалификацию Шотландия потерпела всего одно поражение и напрямую отобралась на ЧМ-2026. Последний матч отборочного турнира превратилась фактически в финальный: победа над датчанами со счетом 4:2 стала решающей для парней Стива Кларка.
В классификации ФИФА европейцы опережают своего соперника ровно на 40 мест.
Последние пять матчей сборной Шотландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Боливия
0:4
Шотландия
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Шотландия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Шотландия
4:2
Дания
Отбор ЧМ-2026
Сборные Гаити и Шотландии никогда прежде не пересекались. Так что игра эта, несмотря на скромную афишу, историческая вдвойне.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Фоксборо: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Очевидно, что фаворит в паре - Шотландия. У нее и опыта больших турниров больше, и состав более классный. Победа европейцев в этом матче никого не удивит, а самый высокий коэффициент на П2 предлагает БЕТСИТИ (1.57).
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Сбалансированный. Обе команды чаще играют результативные матчи, чем «низовые». У первых их набралось 8 из 15 игр, у вторых - 10 из 15.
Если решите поставить на тотал больше 2.5, то самый интересный кэф на этот исход дает Winline.
Рискованный. За 10 предыдущих встреч гаитяне только трижды обменивались голами с соперниками, шотландцы - в половине случаев. Поэтому можно рассмотреть вариант с пари на «обе забьют - нет». PARI оценила его вероятность котировкой 1.85.
Средняя результативность команды Кларка на дистанции в 10 матчей составляет два мяча за игру - при том, что соперники у нее были в большинстве своем сильнее гаитянских.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Шотландии
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