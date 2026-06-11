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ГлавнаяПрогнозыГаити - Шотландия, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Гаити - Шотландия, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Гаитяне возвращаются на Кубок мира спустя более чем полвека!
Валентин Васильев
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Гаити - Шотландия

Команды

14 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт»  (Фоксборо, США)

Место проведения

Матч ТВ
Winline

Прямая трансляция

Тотал больше 5
Прогноз

1.85
Коэффициент

Матч ЧМ-2026: Гаити - Шотландия

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В воскресенье, 14 июня 2026 года, рано утром на стадионе  «Джиллетт»  в Фоксборо встретятся сборные Гаити и Шотландии. Для представителя Карибского бассейна этот матч исторический - первый на Кубке мира с 1974 года. Удастся ли команде по такому поводу зацепить хотя бы очко в игре с более мастеровитыми шотландцами?

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline5.804.201.561.901.90
PARI 5.904.201.551.881.92
БЕТСИТИ5.804.301.571.901.92

Гаити

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Сборная Гаити совершила одну из самых больших сенсаций всего отборочного цикла чемпионата мира, а в своем географическом кластере - и вовсе главную. В первом раунде квалификации команда французского специалиста Себастьена Минье заняла второе место - зато в решающей фазе опередила гораздо более опытные сборные Коста-Рики и Гондураса.

В рейтинге ФИФА Гаити сейчас занимает 83-е место - между Кюрасао и Сирией. 

Последние пять матчей сборной Гаити:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Гаити 

1:2

Перу

Товарищеский матч

31.05.2026Гаити 

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Гаити 

1:1

Исландия

Товарищеский матч

29.03.2026Гаити 

0:1

Тунис

Товарищеский матч

19.11.2025Гаити 

2:0

Никарагуа

Отбор ЧМ-2026

Шотландия

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Британцы тоже приятно удивили в отборе, опередив сразу двух чемпионов Европы - сборные Дании и Греции. За всю квалификацию Шотландия потерпела всего одно поражение и напрямую отобралась на ЧМ-2026. Последний матч отборочного турнира превратилась фактически в финальный: победа над датчанами со счетом 4:2 стала решающей для парней Стива Кларка.

В классификации ФИФА европейцы опережают своего соперника ровно на 40 мест. 

Последние пять матчей сборной Шотландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Боливия

0:4

Шотландия

Товарищеский матч

30.05.2026Шотландия

4:1

Кюрасао

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

27.03.2026Шотландия

0:1

Япония

Товарищеский матч

18.11.2025Шотландия

4:2

Дания

Отбор ЧМ-2026

Исторический контекст

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Сборные Гаити и Шотландии никогда прежде не пересекались. Так что игра эта, несмотря на скромную афишу, историческая вдвойне.

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Фоксборо: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Очевидно, что фаворит в паре - Шотландия. У нее и опыта больших турниров больше, и состав более классный. Победа европейцев в этом матче никого не удивит, а самый высокий коэффициент на П2 предлагает БЕТСИТИ (1.57).

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Сбалансированный. Обе команды чаще играют результативные  матчи, чем «низовые». У первых их набралось 8 из 15 игр, у вторых - 10 из 15. 

Если решите поставить на тотал больше 2.5, то самый интересный кэф на этот исход дает  Winline.

Рискованный. За 10 предыдущих встреч гаитяне только трижды обменивались голами с соперниками, шотландцы - в половине случаев. Поэтому можно рассмотреть вариант с пари на «обе забьют - нет». PARI оценила его вероятность котировкой 1.85.

Прогноз на точный счет

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Средняя результативность команды Кларка на дистанции в 10 матчей составляет два мяча за игру - при том, что соперники у нее были в большинстве своем сильнее гаитянских. 

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Шотландии

На сайте и в приложении Winline можно не только оформить пари на матч, но и посмотреть его бесплатно в прямом эфире. 

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