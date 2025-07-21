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20 июля 10:33ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Хамрун Спартанс - Динамо Киев, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Мальтийцы уже преподнесли один сюрприз
Валентин Васильев

Во вторник, 22 июля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет 13 матчей второго квалификационного раунда. С этой стадии в борьбу вступает один из самых титулованных клубов бывшего СССР - киевское «Динамо». Еврокампанию украинцы начнут на Мальте. С победителем тут все ясно?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

22.07.2025, Вт

20:00 МСК

«Динамо» (Киев, Украина)

П1 - 5.00

Х - 4.10

П2 - 1.56

Турнир:  Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Та-Кали»   (Та-Кали, Мальта)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Хамрун Спартанс»0000-0
«Динамо»0000-0

Последние пять официальных  матчей «Хамрун Спартанс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.07.2025«ОсиекСпартанс»

2:0, пен. 11:10

 «Жальгирис»

Лига чемпионов

09.07.2025 «Жальгирис»

2:0

«Хамрун Спартанс»

Лига чемпионов

14.05.2025«Хамрун Спартанс»

1:2

«Хибернианс»

Кубок Мальты

10.05.2025«Биркиркара»

0:1

«Хамрун Спартанс»

Премьер-лига Мальты

05.05.2025«Флориана»

0:0, пен. 2:4

«Хамрун Спартанс»

Премьер-лига Мальты

Последние пять официальных матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.07.2025«Осиек»

1:0

«Динамо»

Товарищеский матч

15.07.2025«Динамо»

0:0

«Корвинул»

Товарищеский матч

11.07.2025«Динамо»

1:1

«Вест Бромвич»

Товарищеский матч

10.07.2025«Динамо»

1:3

«Мидтьюлланн»

Товарищеский матч

06.07.2025«Динамо»

3:0

«Кишварда»

Товарищеский матч

Календарь матчей

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22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)  

22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)  

22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)  

22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)  

22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)  

22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби»  Т-А (Израиль)  

22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)  

22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)  

22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)  

22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)  

22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)  

22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)  

23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)  

23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан) 

Прогноз на матч

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Лет 15-20 назад исход противостояния сильнейших клубов Мальты и Украины не вызвал бы ни малейших сомнений. Уровень футбола в этих двух странах был несопоставим. Сегодня все не так однозначно: и киевляне сдали позиции на международной арене, и «спартанцы» подтянулись.

В прошлом раунде «Хамрун» выдал настоящий триллер за компанию с «Жальгирисом». Команды обменялись идентичными победами дома со счетом 2:0, и исход путевки во второй круг решался в серии пенальти. Там уже к «точке» подходили даже вратари (и оба реализовали свои удары!). В конце концов мальтийцы оказались удачливее - 11:10.

Киевляне только начинают официальный сезон. Но зато спаррингов они за неполный месяц наиграли очень много - целых шесть. При этом победу украинцы одержали только раз - над венгерской «Кишвардой» (3:0). Так что игры в Хамруне болельщики клуба ожидают с тревогой. В свете всего вышесказанного нам представляется перспективным такое комбо: 2Х и тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовую трансляцию с Мальты проведут ведущие спортивные СМИ России, а графическую - ресурсы букмекерских компаний.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Хамрун Спартанс»: нет

«Динамо»: нет 

Коэффициенты букмекеров

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Удачная ставка на мальтийцев сулит в Winline пятикратный выигрыш. Коэффициент на ничью не намного ниже - 4.10.  Победа гостей котируется за 1.56.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Хамрун Спартанс» - «Динамо»?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 0:1. В линии на точный счет этот вариант котируется за 6.60. За 6.80 можно поставить на 1:1 и 0:2.

Где пройдет ответный матч?

Киевляне примут соперника 29 июля на нейтральном поле в польском Люблине.

Кто тренирует команды?

«Хамрун» возглавляет итальянский специалист Джакомо Модика, динамовцев - легенда украинского футбола Александр Шовковский.

Когда стартует чемпионат Украины?

Сезон-2025/26 в УПЛ начнется в первый день августа.

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