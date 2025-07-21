Хамрун Спартанс - Динамо Киев, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лет 15-20 назад исход противостояния сильнейших клубов Мальты и Украины не вызвал бы ни малейших сомнений. Уровень футбола в этих двух странах был несопоставим. Сегодня все не так однозначно: и киевляне сдали позиции на международной арене, и «спартанцы» подтянулись.

В прошлом раунде «Хамрун» выдал настоящий триллер за компанию с «Жальгирисом». Команды обменялись идентичными победами дома со счетом 2:0, и исход путевки во второй круг решался в серии пенальти. Там уже к «точке» подходили даже вратари (и оба реализовали свои удары!). В конце концов мальтийцы оказались удачливее - 11:10.

Киевляне только начинают официальный сезон. Но зато спаррингов они за неполный месяц наиграли очень много - целых шесть. При этом победу украинцы одержали только раз - над венгерской «Кишвардой» (3:0). Так что игры в Хамруне болельщики клуба ожидают с тревогой. В свете всего вышесказанного нам представляется перспективным такое комбо: 2Х и тотал меньше 3.5.