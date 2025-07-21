Хамрун Спартанс - Динамо Киев, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 22 июля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет 13 матчей второго квалификационного раунда. С этой стадии в борьбу вступает один из самых титулованных клубов бывшего СССР - киевское «Динамо». Еврокампанию украинцы начнут на Мальте. С победителем тут все ясно?
Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Хамрун Спартанс»
|0
|0
|0
|0-0
|«Динамо»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Хамрун Спартанс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.07.2025
|«ОсиекСпартанс»
2:0, пен. 11:10
«Жальгирис»
Лига чемпионов
|09.07.2025
|«Жальгирис»
2:0
«Хамрун Спартанс»
Лига чемпионов
|14.05.2025
|«Хамрун Спартанс»
1:2
«Хибернианс»
Кубок Мальты
|10.05.2025
|«Биркиркара»
0:1
«Хамрун Спартанс»
Премьер-лига Мальты
|05.05.2025
|«Флориана»
0:0, пен. 2:4
«Хамрун Спартанс»
Премьер-лига Мальты
Последние пять официальных матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.07.2025
|«Осиек»
1:0
«Динамо»
Товарищеский матч
|15.07.2025
|«Динамо»
0:0
«Корвинул»
Товарищеский матч
|11.07.2025
|«Динамо»
1:1
«Вест Бромвич»
Товарищеский матч
|10.07.2025
|«Динамо»
1:3
«Мидтьюлланн»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Динамо»
3:0
«Кишварда»
Товарищеский матч
22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)
22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)
22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)
22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)
22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)
22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)
22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)
22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)
22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)
22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)
23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
Лет 15-20 назад исход противостояния сильнейших клубов Мальты и Украины не вызвал бы ни малейших сомнений. Уровень футбола в этих двух странах был несопоставим. Сегодня все не так однозначно: и киевляне сдали позиции на международной арене, и «спартанцы» подтянулись.
В прошлом раунде «Хамрун» выдал настоящий триллер за компанию с «Жальгирисом». Команды обменялись идентичными победами дома со счетом 2:0, и исход путевки во второй круг решался в серии пенальти. Там уже к «точке» подходили даже вратари (и оба реализовали свои удары!). В конце концов мальтийцы оказались удачливее - 11:10.
Киевляне только начинают официальный сезон. Но зато спаррингов они за неполный месяц наиграли очень много - целых шесть. При этом победу украинцы одержали только раз - над венгерской «Кишвардой» (3:0). Так что игры в Хамруне болельщики клуба ожидают с тревогой. В свете всего вышесказанного нам представляется перспективным такое комбо: 2Х и тотал меньше 3.5.
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Потери
«Хамрун Спартанс»: нет
«Динамо»: нет
Удачная ставка на мальтийцев сулит в Winline пятикратный выигрыш. Коэффициент на ничью не намного ниже - 4.10. Победа гостей котируется за 1.56.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 0:1. В линии на точный счет этот вариант котируется за 6.60. За 6.80 можно поставить на 1:1 и 0:2.
Киевляне примут соперника 29 июля на нейтральном поле в польском Люблине.
«Хамрун» возглавляет итальянский специалист Джакомо Модика, динамовцев - легенда украинского футбола Александр Шовковский.
Сезон-2025/26 в УПЛ начнется в первый день августа.