Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 июня 17:41ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Ричардсон Хитчинс — Джордж Камбосос-младший, 15 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Непобежденный американец впервые защищает титул
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В ночь на воскресенье, 15 июня, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский вечер. Его возглавит титульный поединок американца Ричардсона Хитчинса и австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Кто покинет ринг с поясом IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Хитчинс

 

Камбосос-младший

США

Страна

Австралия

27

Возраст

31

19

Бои

25

19 (7)

Победы (нокауты)

22 (10)

0

Поражения (нокауты)

3 (1)

4

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

30

178

Рост (см)

175

188

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Правша

Ричардсон Хитчинс

Свернуть

На любительском уровне выступал на Олимпиаде-2016 под флагом Гаити. В 2017-м дебютировал на профессиональном ринге. Владел поясами IBF North American, WBC USA и NABO в первом полусреднем весе. В последнем поединке в декабре победил Лиама Паро раздельным решением судей и стал чемпионом мира по версии IBF в этом же дивизионе.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джордж Камбосос-младший

Свернуть

В 11-летнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне стал трехкратным призером чемпионатов Австралии, выиграл 85 из 100 боев. На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, в 2021-м стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и The Ring. В 2022-м провел объединительный бой с Девином Хэйни за звание «абсолюта», но уступил. Проиграл американцу и в реванше. В 2023-м победил Макси Хьюза и забрал титул IBO. Затем уступил Василию Ломаченко в 11-м раунде и потерял пояс. В последнем поединке в марте победил Джейка Уилли единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ХитчинсаПобеда Камбососа-младшегоДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,107,353,201,30

Прогноз на бой

Свернуть

Потенциально Хитчинс гораздо быстрее. Его атаки стремительны и точны, технический арсенал тоже более богат, чем у Камбососа-младшего. Вдобавок действующий чемпион имеет значительное преимущество в размахе рук, а потому может разбивать соперника на дистанции.

Австралийцу наверняка придется выходит в ближний бой и пытаться ловить оппонента на ошибках. Оборону Хитчинса нельзя назвать идеальной, вот только его плюсы всё же перевешивают потенциальные огрехи. Возможно, у претендента будут локальные успехи, но до общей победы он вряд ли доберется, как и полагают букмекеры.

Впрочем, финишировать самого Камбососа-младшего непросто, да и американец не выделяется высоким нокаутирующим потенциалом, поэтому вряд ли нас ждет быстрая развязка. С учетом коэффициентов пробуем ставку на победу Хитчинса по очкам.

Где смотреть бой Хитчинс Камбосоc-младший

Свернуть

Турнир на арене «The Theater at Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 15 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Хитчинс — Камбосос-младший стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Ричардсон Хитчинс (США) — Джордж Камбосос-младший (Австралия). Первый полусредний вес. Бой за титулы IBF;
  • Энди Крус (Куба) — Хиронори Мисиро (Япония). Легкий вес;
  • Алексис Баррьер (Канада) — Рони Хайнс (США). Тяжелый вес. Бой за титул WBC Continental Americas;
  • Закуин Мозес (США) — Карл Роджерс (США). Второй полулегкий вес;
  • Пабло Вальдес (США) — Сезар Диас (Перу). Полусредний вес;
  • Нишант Дев (Индия) — Жозуэ Силва (США). Первый средний вес;
  • Адам Мака (Албания) — Рафаэль Кастильо (США). Второй легчайший вес;
  • Теремоана Джуниор (Австралия) — Алим Уитфилд (США). Тяжелый вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer23 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer566 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer187 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer200 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer566 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё