Ричардсон Хитчинс — Джордж Камбосос-младший, 15 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Потенциально Хитчинс гораздо быстрее. Его атаки стремительны и точны, технический арсенал тоже более богат, чем у Камбососа-младшего. Вдобавок действующий чемпион имеет значительное преимущество в размахе рук, а потому может разбивать соперника на дистанции.

Австралийцу наверняка придется выходит в ближний бой и пытаться ловить оппонента на ошибках. Оборону Хитчинса нельзя назвать идеальной, вот только его плюсы всё же перевешивают потенциальные огрехи. Возможно, у претендента будут локальные успехи, но до общей победы он вряд ли доберется, как и полагают букмекеры.

Впрочем, финишировать самого Камбососа-младшего непросто, да и американец не выделяется высоким нокаутирующим потенциалом, поэтому вряд ли нас ждет быстрая развязка. С учетом коэффициентов пробуем ставку на победу Хитчинса по очкам.