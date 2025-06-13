Ричардсон Хитчинс — Джордж Камбосос-младший, 15 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 15 июня, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский вечер. Его возглавит титульный поединок американца Ричардсона Хитчинса и австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Кто покинет ринг с поясом IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)?
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Хитчинс
Камбосос-младший
США
Страна
Австралия
27
Возраст
31
19
Бои
25
19 (7)
Победы (нокауты)
22 (10)
0
Поражения (нокауты)
3 (1)
4
Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec
30
178
Рост (см)
175
188
Размах рук (см)
173
Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне выступал на Олимпиаде-2016 под флагом Гаити. В 2017-м дебютировал на профессиональном ринге. Владел поясами IBF North American, WBC USA и NABO в первом полусреднем весе. В последнем поединке в декабре победил Лиама Паро раздельным решением судей и стал чемпионом мира по версии IBF в этом же дивизионе.
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В 11-летнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне стал трехкратным призером чемпионатов Австралии, выиграл 85 из 100 боев. На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, в 2021-м стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и The Ring. В 2022-м провел объединительный бой с Девином Хэйни за звание «абсолюта», но уступил. Проиграл американцу и в реванше. В 2023-м победил Макси Хьюза и забрал титул IBO. Затем уступил Василию Ломаченко в 11-м раунде и потерял пояс. В последнем поединке в марте победил Джейка Уилли единогласным решением судей.
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Потенциально Хитчинс гораздо быстрее. Его атаки стремительны и точны, технический арсенал тоже более богат, чем у Камбососа-младшего. Вдобавок действующий чемпион имеет значительное преимущество в размахе рук, а потому может разбивать соперника на дистанции.
Австралийцу наверняка придется выходит в ближний бой и пытаться ловить оппонента на ошибках. Оборону Хитчинса нельзя назвать идеальной, вот только его плюсы всё же перевешивают потенциальные огрехи. Возможно, у претендента будут локальные успехи, но до общей победы он вряд ли доберется, как и полагают букмекеры.
Впрочем, финишировать самого Камбососа-младшего непросто, да и американец не выделяется высоким нокаутирующим потенциалом, поэтому вряд ли нас ждет быстрая развязка. С учетом коэффициентов пробуем ставку на победу Хитчинса по очкам.
Турнир на арене «The Theater at Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 15 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Хитчинс — Камбосос-младший стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
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