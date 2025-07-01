Присцилла Хон — Екатерина Александрова, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

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В первый день июля первый матч на травяном корте Уимблдона проведет Екатерина Александрова. Соперница у россиянки не самая именитая - занимающая 134-ю строчку в женском рейтинге Присцилла Хон. Сможет ли спортсменка из Австралии поставить неразрешимые задачи перед Катей?
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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Уроженка Гонконга выступает под австралийским флагом. Побед на серьезных турнирах в карьере не значится. Наивысшее место в рейтинге - 126. В 2025 году Выиграла 24 матча и проиграла 13. Финалистка турнира в Брисбене в парном разряде, в котором вместе с Анной Калинской уступила российской паре Мирра Андреева / Диана Шнайдер.
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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 36 матчах одержала 24 победы при 12 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф.
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Ранее теннисистки никогда не встречались.
Тотал больше 18.5 идет за 1.78, а тотал меньше 18.5 в линии предложен за 2,04.
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К 27 годам Хон так ни разу и не заходила в первую сотню рейтинга. Ее достижения относятся к турнирам в парном разряде или случаются на соревнованиях со скромным статусом. Сам факт попадания Присциллы в основную сетку - уже значимое событие. Обыграть Александрову австралийки может помочь разве что дикое стечение приятных для нее и крайне неудачных для Кати событий.
Перед стартом Уимблдона Александрова получила практику на траве, приняв участие в турнирах в Хертогенбосхе и Бад-Хомбурге. Титулов россиянка не завоевала, но дошла соответственно полуфинальной и четвертьфинальной стадий, а, значит, привыкание к травяному покрытию идет по наработанному плану. Не станем долго ходить вокруг да около, уж больно велика разница в классе соперниц. Наш выбор - победа Екатерины с форой в 5.5 геймов. Екатерина вполне способна такую разницу обеспечить.