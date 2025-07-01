Присцилла Хон — Екатерина Александрова, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

К 27 годам Хон так ни разу и не заходила в первую сотню рейтинга. Ее достижения относятся к турнирам в парном разряде или случаются на соревнованиях со скромным статусом. Сам факт попадания Присциллы в основную сетку - уже значимое событие. Обыграть Александрову австралийки может помочь разве что дикое стечение приятных для нее и крайне неудачных для Кати событий.

Перед стартом Уимблдона Александрова получила практику на траве, приняв участие в турнирах в Хертогенбосхе и Бад-Хомбурге. Титулов россиянка не завоевала, но дошла соответственно полуфинальной и четвертьфинальной стадий, а, значит, привыкание к травяному покрытию идет по наработанному плану. Не станем долго ходить вокруг да около, уж больно велика разница в классе соперниц. Наш выбор - победа Екатерины с форой в 5.5 геймов. Екатерина вполне способна такую разницу обеспечить.