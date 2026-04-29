Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани, 2 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 2 мая, Наоя Иноуэ будет вновь защищать звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Сумеет ли японец одержать очередную победу – на этот раз над своим соотечественником Дзюнто Накатани?
Иноуэ
Накатани
|Япония
Страна
Япония
|33
Возраст
28
|32
Бои
32
|32 (27)
Победы (нокауты)
32 (24)
|0
Поражения (нокауты)
0
|1
Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec
2
|165
Рост (см)
173
|171
Размах рук (см)
174
|Правша
Стойка
Левша
Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 г. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 г. забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го освободил все пояса и поднялся во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в этой категории, защитил титул шесть раз. В последнем поединке в декабре победил Давида Пикассо единогласным решением судей.
На профессиональном ринге выступает с 2015 г. В 2021 г. стал чемпионом мира в легчайшем весе по версии WBO. В 2023 г. выиграл титул этой же организации во втором наилегчайшем дивизионе. В 2024 г. забрал пояс WBC в легчайшей категории, в 2025 г. добавил к нему титулы IBF и The Ring. В последнем поединке в декабре дебютировал во втором легчайшем весе и победил Себастьяна Эрнандеса единогласным решением судей.
Очередной поединок, когда приходится гадать, столкнется ли теперь Иноуэ с достойной конкуренцией. И шансы есть, ведь Накатани – большая японская звезда. Он стал чемпионом уже в трех весовых категориях и многократно подтвердил высокий нокаутирующий потенциал. Накатани обладает сильным ударом и уверенно идет вперед, при этом умеет грамотно работать и на контратаках.
Но Иноуэ попросту универсальнее. Это один из самых техничных боксеров современности, который умеет на ринге буквально всё. Иногда «зевает» в обороне, но здесь важен уровень оппозиции и мотивации. Похоже, Иноуэ воспринимает Накатани как серьезный вызов, а потому о недооценке речи не идет.
Резюмируя, ждем довольно трудовой бой для действующего чемпиона мира. За счет универсально и высочайшего общего уровня мастерства он наверняка заберет свое. Но финишировать Накатани будет непросто, тем более что и в двух последних поединках Иноуэ обходился без нокаутов. С учетом коэффициентов интересной и при этом аккуратным выглядит, например, вариант с ТБ (10,5).
Турнир на арене «Tokyo Dome» в Токио начнется в субботу, 2 мая, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ – Накатани стоит ожидать не 14:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
Полный кард