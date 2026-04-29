Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани, 2 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дав непобежденных японца
Александр Бокулёв
Источник: DAZN Boxing
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Наоя Иноуэ
  • Дзюнто Накатани
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Иноуэ – Накатани

В субботу, 2 мая, Наоя Иноуэ будет вновь защищать звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Сумеет ли японец одержать очередную победу – на этот раз над своим соотечественником Дзюнто Накатани?

Статистика

Свернуть

Иноуэ

 

Накатани

Япония

Страна

Япония

33

Возраст

28

32

Бои

32

32 (27)

Победы (нокауты)

32 (24)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec

2

165

Рост (см)

173

171

Размах рук (см)

174

Правша

Стойка

Левша

Наоя Иноуэ

Свернуть

Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 г. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 г. забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го освободил все пояса и поднялся во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в этой категории, защитил титул шесть раз. В последнем поединке в декабре победил Давида Пикассо единогласным решением судей.

Дзюнто Накатани

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2015 г. В 2021 г. стал чемпионом мира в легчайшем весе по версии WBO. В 2023 г. выиграл титул этой же организации во втором наилегчайшем дивизионе. В 2024 г. забрал пояс WBC в легчайшей категории, в 2025 г. добавил к нему титулы IBF и The Ring. В последнем поединке в декабре дебютировал во втором легчайшем весе и победил Себастьяна Эрнандеса единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ИноуэПобеда НакатаниТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI1,234,452,371,55

Прогноз на бой

Свернуть

Очередной поединок, когда приходится гадать, столкнется ли теперь Иноуэ с достойной конкуренцией. И шансы есть, ведь Накатани – большая японская звезда. Он стал чемпионом уже в трех весовых категориях и многократно подтвердил высокий нокаутирующий потенциал. Накатани обладает сильным ударом и уверенно идет вперед, при этом умеет грамотно работать и на контратаках.

Но Иноуэ попросту универсальнее. Это один из самых техничных боксеров современности, который умеет на ринге буквально всё. Иногда «зевает» в обороне, но здесь важен уровень оппозиции и мотивации. Похоже, Иноуэ воспринимает Накатани как серьезный вызов, а потому о недооценке речи не идет.

Резюмируя, ждем довольно трудовой бой для действующего чемпиона мира. За счет универсально и высочайшего общего уровня мастерства он наверняка заберет свое. Но финишировать Накатани будет непросто, тем более что и в двух последних поединках Иноуэ обходился без нокаутов. С учетом коэффициентов интересной и при этом аккуратным выглядит, например, вариант с ТБ (10,5).

Где смотреть бой Иноуэ – Накатани

Свернуть

Турнир на арене «Tokyo Dome» в Токио начнется в субботу, 2 мая, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ – Накатани стоит ожидать не 14:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Наоя Иноуэ (Япония) – Дзюнто Накатани (Япония). Второй легчайший вес. Бой за звание абсолютного чемпиона мира;
  • Такума Иноуэ (Япония) – Кадзуто Иока (Япония). Легчайший вес. Бой за титул WBC;
  • Тосики Симомати (Япония) – Рейя Абэ (Япония). Полулегкий вес;
  • Сора Танака (Япония) – Джин Сасаки (Япония). Полусредний вес. Бой за титул OPBF;
  • Косуке Томиока (Япония) – Сёго Танака (Япония). Наилегчайший вес. Бой за титул WBO Asia Pacific;
  • Дёк Но Юн (Южная Корея) – Юйто Мориваки (Япония). Второй средний вес. Бой за титулы OPBF и WBO Asia Pacific;
  • Йосики Такео (Япония) – Декан Ван (Китай). Второй легчайший вес.

