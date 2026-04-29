Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани, 2 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Очередной поединок, когда приходится гадать, столкнется ли теперь Иноуэ с достойной конкуренцией. И шансы есть, ведь Накатани – большая японская звезда. Он стал чемпионом уже в трех весовых категориях и многократно подтвердил высокий нокаутирующий потенциал. Накатани обладает сильным ударом и уверенно идет вперед, при этом умеет грамотно работать и на контратаках.

Но Иноуэ попросту универсальнее. Это один из самых техничных боксеров современности, который умеет на ринге буквально всё. Иногда «зевает» в обороне, но здесь важен уровень оппозиции и мотивации. Похоже, Иноуэ воспринимает Накатани как серьезный вызов, а потому о недооценке речи не идет.

Резюмируя, ждем довольно трудовой бой для действующего чемпиона мира. За счет универсально и высочайшего общего уровня мастерства он наверняка заберет свое. Но финишировать Накатани будет непросто, тем более что и в двух последних поединках Иноуэ обходился без нокаутов. С учетом коэффициентов интересной и при этом аккуратным выглядит, например, вариант с ТБ (10,5).