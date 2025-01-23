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1 января 9:12ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Аталанта, 2 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

Миланцы поспорят с командой из Бергамо за путевку в финал Суперкубка
Руслан Ипполитов

2 января «Интер» в рамках полуфинала Суперкубка Италии сыграет с «Аталантой». Имя первого финалиста престижного турнира определится на стадионе «Кингдом Арена» в Саудовской Аравии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

02.01.2025, Чт

22:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 2.25

Х - 3.50

П2 - 3.25

Турнир: Суперкубок Италии по футболу. Полуфинал

Стадион: «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»783627252-128
«Аталанта»273678128-252

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

23.12.2024«Интер»

2:0

«Комо»

Серия А

19.12.2024«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

10.12.2024«Байер»

1:0

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2024«Лацио»

1:1

«Аталанта»

Серия А

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

18.12.2024«Аталанта»

6:1

«Чезена»

Кубок Италии

14.12.2024«Кальяри»

0:1

«Аталанта»

Серия А

10.12.2024«Аталанта»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Интера» и «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2024«Интер»

4:0

«Аталанта»

Серия А

28.02.2024«Интер»

4:0

«Аталанта»

Серия А

04.11.2023«Аталанта»

1:2

«Интер»

Серия А

27.05.2023«Интер»

3:2

«Аталанта»

Серия А

31.01.2023«Интер»

1:0

«Аталанта»

Кубок Италии

Прогноз на матч

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В Эр-Рияде встретятся не просто лидеры Серии А, а действующий чемпион Италии и победитель Лиги Европы. Турнирную таблицу национального первенства на данный момент возглавляет именно «Аталанта», но лидером по потерянным очкам остается «Интер», имеющий матч в запасе.

Миланцы демонстрируют довольно качественный и эффективный футбол, продвигаясь по турнирной дистанции практически без потерь. Редко кому удается отобрать очки у «Интернационале», а «Аталанта» во внутреннем первенстве и вовсе крупно уступила команде Симоне Индзаги (4:0).

График набора очков «Аталанты» схож с миланским. Но сказать, что подопечные Джан Пьеро Гасперини показывают чемпионскую игру, было бы преувеличением. Миланский клуб оставляет более мощное и внушительное впечатление своими действиями на поле, от того именно «Интер» букмекеры и считают фаворитами предстоящей встречи.

Полностью на стороне миланцев и статистика. В последщних пяти встречах этих команд неизменно побеждал «Интер», а «Аталанте» удалось взять всего два очка в десяти последних играх. Учитывая, что существует вероятность того, что для определения победителя может понадобиться дополнительное время, наиболее предпочтительной выглядит ставка на выход «Интернационале» в финал за 1.70, но немного рискнем и сделаем выбор в пользу победы миланцев в основное время. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Интер» - «Аталанта» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Интер»: Ди Дженнаро, Ачерби, Павар, Дармиан (все - травма)

«Аталанта»: Ретеги, Руджери  (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:

Позиция«Интер»«Аталанта»Позиция
Вратарь1. Зоммер29. КарнезеккиВратарь
Защитник31. Биссекк4. ХинЗащитник
Защитник95. Бастони23. КолашинацЗащитник
Защитник30. Аугусто16. БеллановаЗащитник
Защитник32. Димарко19. ДжимситиПолузащитник
Полузащитник2. Думфрис8. ПашаличПолузащитник
Полузащитник 22. Мхитарян13. ЭдерсонПолузащитник 
Полузащитник23. Барелла77. ДзаппакостаПолузащитник
Полузащитник20. Чалханоглу17. Де КетелареПолузащитник
Полузащитник10. Мартинес15. Де РонПолузащитник
Нападающий9. Тюрам11. ЛукманНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Интера» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.25, а выход миланцев в финал - 1.70. На ничью можно поставить за 3.50, на выигрыш «Аталанты» - за 3.25 (проход в финал - 2.20).

Вопросы и ответы

Сыграет ли за «Интер» Генрих Мхитарян?

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Армянский полузащитник является твердым игроком основы миланского клуба. 35-летний игрок в текущем сезоне Серии А выходил в стартовом составе «Интера» в 17-ти матчах из 17-ти. Нет оснований полагать, что в полуфинале Суперкубка тренерский штаб решит оставить одного из лидеров команды на скамейке запасных.

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Аталанта»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. 

Кто выиграет Суперкубок Италии?

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По версии аналитиков PARI, рейтинг претендентов на трофей выглядит следующим образом:

«Интер» - 2.90

«Ювентус» - 3.33

«Милан» - 4.10

«Аталанта» - 4.60

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