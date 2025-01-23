Интер - Аталанта, 2 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

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2 января «Интер» в рамках полуфинала Суперкубка Италии сыграет с «Аталантой». Имя первого финалиста престижного турнира определится на стадионе «Кингдом Арена» в Саудовской Аравии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
02.01.2025, Чт
22:00 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 2.25
Турнир: Суперкубок Италии по футболу. Полуфинал
Стадион: «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный арбитр: Даниэле Киффи
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|78
|36
|27
|252-128
|«Аталанта»
|27
|36
|78
|128-252
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|23.12.2024
|«Интер»
2:0
«Комо»
Серия А
|19.12.2024
|«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
|10.12.2024
|«Байер»
1:0
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2024
|«Лацио»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|18.12.2024
|«Аталанта»
6:1
«Чезена»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Кальяри»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|10.12.2024
|«Аталанта»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Интера» и «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2024
|«Интер»
4:0
«Аталанта»
Серия А
|28.02.2024
|«Интер»
4:0
«Аталанта»
Серия А
|04.11.2023
|«Аталанта»
1:2
«Интер»
Серия А
|27.05.2023
|«Интер»
3:2
«Аталанта»
Серия А
|31.01.2023
|«Интер»
1:0
«Аталанта»
Кубок Италии
В Эр-Рияде встретятся не просто лидеры Серии А, а действующий чемпион Италии и победитель Лиги Европы. Турнирную таблицу национального первенства на данный момент возглавляет именно «Аталанта», но лидером по потерянным очкам остается «Интер», имеющий матч в запасе.
Миланцы демонстрируют довольно качественный и эффективный футбол, продвигаясь по турнирной дистанции практически без потерь. Редко кому удается отобрать очки у «Интернационале», а «Аталанта» во внутреннем первенстве и вовсе крупно уступила команде Симоне Индзаги (4:0).
График набора очков «Аталанты» схож с миланским. Но сказать, что подопечные Джан Пьеро Гасперини показывают чемпионскую игру, было бы преувеличением. Миланский клуб оставляет более мощное и внушительное впечатление своими действиями на поле, от того именно «Интер» букмекеры и считают фаворитами предстоящей встречи.
Полностью на стороне миланцев и статистика. В последщних пяти встречах этих команд неизменно побеждал «Интер», а «Аталанте» удалось взять всего два очка в десяти последних играх. Учитывая, что существует вероятность того, что для определения победителя может понадобиться дополнительное время, наиболее предпочтительной выглядит ставка на выход «Интернационале» в финал за 1.70, но немного рискнем и сделаем выбор в пользу победы миланцев в основное время.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Интер» - «Аталанта» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Интер»: Ди Дженнаро, Ачерби, Павар, Дармиан (все - травма)
«Аталанта»: Ретеги, Руджери (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:
|Позиция
|«Интер»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|29. Карнезекки
|Вратарь
|Защитник
|31. Биссекк
|4. Хин
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|23. Колашинац
|Защитник
|Защитник
|30. Аугусто
|16. Белланова
|Защитник
|Защитник
|32. Димарко
|19. Джимсити
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Думфрис
|8. Пашалич
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|13. Эдерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|77. Дзаппакоста
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|17. Де Кетеларе
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мартинес
|15. Де Рон
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
|11. Лукман
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
Вероятность победы «Интера» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.25, а выход миланцев в финал - 1.70. На ничью можно поставить за 3.50, на выигрыш «Аталанты» - за 3.25 (проход в финал - 2.20).
Армянский полузащитник является твердым игроком основы миланского клуба. 35-летний игрок в текущем сезоне Серии А выходил в стартовом составе «Интера» в 17-ти матчах из 17-ти. Нет оснований полагать, что в полуфинале Суперкубка тренерский штаб решит оставить одного из лидеров команды на скамейке запасных.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире.
По версии аналитиков PARI, рейтинг претендентов на трофей выглядит следующим образом:
«Интер» - 2.90
«Ювентус» - 3.33
«Милан» - 4.10
«Аталанта» - 4.60
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