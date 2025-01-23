Интер - Аталанта, 2 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

В Эр-Рияде встретятся не просто лидеры Серии А, а действующий чемпион Италии и победитель Лиги Европы. Турнирную таблицу национального первенства на данный момент возглавляет именно «Аталанта», но лидером по потерянным очкам остается «Интер», имеющий матч в запасе.

Миланцы демонстрируют довольно качественный и эффективный футбол, продвигаясь по турнирной дистанции практически без потерь. Редко кому удается отобрать очки у «Интернационале», а «Аталанта» во внутреннем первенстве и вовсе крупно уступила команде Симоне Индзаги (4:0).

График набора очков «Аталанты» схож с миланским. Но сказать, что подопечные Джан Пьеро Гасперини показывают чемпионскую игру, было бы преувеличением. Миланский клуб оставляет более мощное и внушительное впечатление своими действиями на поле, от того именно «Интер» букмекеры и считают фаворитами предстоящей встречи.

Полностью на стороне миланцев и статистика. В последщних пяти встречах этих команд неизменно побеждал «Интер», а «Аталанте» удалось взять всего два очка в десяти последних играх. Учитывая, что существует вероятность того, что для определения победителя может понадобиться дополнительное время, наиболее предпочтительной выглядит ставка на выход «Интернационале» в финал за 1.70, но немного рискнем и сделаем выбор в пользу победы миланцев в основное время.