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14 мая 9:19ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер — Лацио, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Центральный матч предпоследнего тура чемпионата Италии
Руслан Ипполитов

Центральным матчем 37-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча в Милане, где сыграют «Интер» и «Лацио». За два тура до финиша «нерадзурри» отстают в чемпионской гонке от «Наполи» всего на одно очко, а римский клуб ведет ожесточенную борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, за которую на финише положена путевка в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

18.05.2024, Вс

21:45 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 1.60

Х - 4.20

П2 - 5.30

Турнир:  Серия А, 37-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер» 796048303-210
«Лацио»486079210-303

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

04.05.2025«Эмполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

28.04.2025«Лацио»

2:2

«Парма»

Серия А

23.04.2025«Дженоа»

0:2

«Лацио»

Серия А

17.04.2025«Лацио»

3:1 (2:3 - пен.)

«Буде-Глимт»

Лига Европы

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Интер»

1:0

«Верона»

Серия А

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

26.04.2025«Интер»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

19.05.2024«Интер»

1:1

«Лацио»

Серия А

19.01.2024«Интер»

3:0

«Лацио»

Суперкубок Италии

17.12.2023«Лацио»

0:2

«Интер»

Серия А

Турнирное положение

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«Лацио» и «Ювентус» перед 37-м туром делят 4-ю строчку. «Интер» на втором месте, отставая от «Наполи» на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи36239457-2778
2. Интер36238575-3377
3. Аталанта36218773-3271
4. Ювентус361616453-3364
5. Лацио361810859-4664
6. Рома36189951-3463
7. Болонья361614654-4162
8. Милан361791058-4060
9. Фиорентина361781154-3759
10. Комо361391448-4948
11. Торино3610141239-4244
12. Удинезе361281639-5144
13. Дженоа369131432-4540
14. Кальяри36891937-5433
15. Верона36962131-6433
16. Парма366141641-5632
17. Венеция365141730-5029
18. Лечче366102025-5828
19. Эмполи365131829-5628
20. Монца36392427-6418

Прогноз на матч

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Чтобы остаться в чемпионской гонке до последнего тура, «Интеру» необходимо побеждать. Любая потеря очков в матче с римлянами может стать фатальной для золотых амбиций команды Симоне Индзаги.

«Лацио» завершил выступление в еврокубках, сойдя с турнирной дистанции на четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где довольно неожиданно уступил норвежскому «Буде-Глимт». «Интеру» же, после красивого прохода «Барселоны», предстоит сыграть в финале главного европейского клубного турнира. Учитывать отвлеченность игроков миланского клуба на мысли о предстоящем финале стоит, но вряд ли это сыграет ключевую роль в воскресной встрече.

Последние матчи с «Интером» не приносят «Лацио» положительных эмоций. Из пяти последних встреч между этими соперниками четыре завершились «сухими» победами «нерадзурри», среди которых были и декабрьские 0:6 в Риме. Единственный раз на этом временном отрезке «Лацио» удалось забить ровно год назад, когда римский клуб смог добиться ничьей (1:1) на «Джузеппе Меацца».

Для команды Марко Барони, ведущей сражение за попадание в лигочемпионскую зону, результат предстоящей встречи крайне важен. Но дело в том, что ничья «Лацио» не устроит. Учитывая все вводные, делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Интера», которая должна получиться уверенной. Берем фору в полтора мяча. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Милане полностью в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Лацио»: Габаррон (все - травма).

«Интер»: Павар, Карбони (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Лацио»:

Позиция«Лацио»

«Интер»

Позиция

Вратарь94. Проведель

1. Зоммер

Вратарь

Защитник3. Пеллегрини

15. Ачерби

Защитник

Защитник25. Нильсен

95. Де Врей

Защитник

Защитник34. Хила

31. Биссекк

Защитник

Полузащитник77. Марушич

2. Думфрис

Полузащитник

Полузащитник6. Ровелла

32. Димарко

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

22. Мхитарян

Полузащитник 

Полузащитник 7. Деле-Баширу

21. Аслани

Полузащитник

Нападаюший20. Чауна

20. Чалханоглу

Полузащитник

Нападающий10. Дзакканьи

9. Тюрам

Нападающий

Нападающий19. Диа

99. Тареми

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Симоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET называет записным фаворитом встречи миланский клуб. Букмекер рассчитает по коэффициенту 1.60 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей обернется выплатой по кэфу 5.30. Заключить пари на ничью можно за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер» - «Лацио»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за «сухие» победы хозяев 1:0 и 2:0. На 1:1 можно заключить пари за 8.50

Много ли голов будет в матче «Интер» - «Лацио»?

Эксперты не ждут града голов в этом матче, но без них точно не обойдется. ТМ 2.5 можно взять за 2.07. На то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.75. Вариант, что забьют обе команды, котируется за 1.80.  

Кто станет чемпионом Италии?

Претендента на чемпионство за два тура до финиша всего два. Аналитики предлагают 3.60 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за скромные 1.30.  

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных