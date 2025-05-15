Интер — Лацио, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Центральным матчем 37-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча в Милане, где сыграют «Интер» и «Лацио». За два тура до финиша «нерадзурри» отстают в чемпионской гонке от «Наполи» всего на одно очко, а римский клуб ведет ожесточенную борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, за которую на финише положена путевка в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: Серия А, 37-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|79
|60
|48
|303-210
|«Лацио»
|48
|60
|79
|210-303
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Эмполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|28.04.2025
|«Лацио»
2:2
«Парма»
Серия А
|23.04.2025
|«Дженоа»
0:2
«Лацио»
Серия А
|17.04.2025
|«Лацио»
3:1 (2:3 - пен.)
«Буде-Глимт»
Лига Европы
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Интер»
1:0
«Верона»
Серия А
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|26.04.2025
|«Интер»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
|19.05.2024
|«Интер»
1:1
«Лацио»
Серия А
|19.01.2024
|«Интер»
3:0
«Лацио»
Суперкубок Италии
|17.12.2023
|«Лацио»
0:2
«Интер»
Серия А
«Лацио» и «Ювентус» перед 37-м туром делят 4-ю строчку. «Интер» на втором месте, отставая от «Наполи» на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2. Интер
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3. Аталанта
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4. Ювентус
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5. Лацио
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6. Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7. Болонья
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8. Милан
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9. Фиорентина
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10. Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11. Торино
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12. Удинезе
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13. Дженоа
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14. Кальяри
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15. Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16. Парма
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17. Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18. Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19. Эмполи
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20. Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
Чтобы остаться в чемпионской гонке до последнего тура, «Интеру» необходимо побеждать. Любая потеря очков в матче с римлянами может стать фатальной для золотых амбиций команды Симоне Индзаги.
«Лацио» завершил выступление в еврокубках, сойдя с турнирной дистанции на четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где довольно неожиданно уступил норвежскому «Буде-Глимт». «Интеру» же, после красивого прохода «Барселоны», предстоит сыграть в финале главного европейского клубного турнира. Учитывать отвлеченность игроков миланского клуба на мысли о предстоящем финале стоит, но вряд ли это сыграет ключевую роль в воскресной встрече.
Последние матчи с «Интером» не приносят «Лацио» положительных эмоций. Из пяти последних встреч между этими соперниками четыре завершились «сухими» победами «нерадзурри», среди которых были и декабрьские 0:6 в Риме. Единственный раз на этом временном отрезке «Лацио» удалось забить ровно год назад, когда римский клуб смог добиться ничьей (1:1) на «Джузеппе Меацца».
Для команды Марко Барони, ведущей сражение за попадание в лигочемпионскую зону, результат предстоящей встречи крайне важен. Но дело в том, что ничья «Лацио» не устроит. Учитывая все вводные, делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Интера», которая должна получиться уверенной. Берем фору в полтора мяча.
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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Милане полностью в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лацио»: Габаррон (все - травма).
«Интер»: Павар, Карбони (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Лацио»:
|Позиция
|«Лацио»
«Интер»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
1. Зоммер
Вратарь
|Защитник
|3. Пеллегрини
15. Ачерби
Защитник
|Защитник
|25. Нильсен
95. Де Врей
Защитник
|Защитник
|34. Хила
31. Биссекк
Защитник
|Полузащитник
|77. Марушич
2. Думфрис
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
32. Димарко
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
22. Мхитарян
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
21. Аслани
Полузащитник
|Нападаюший
|20. Чауна
20. Чалханоглу
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
9. Тюрам
Нападающий
|Нападающий
|19. Диа
99. Тареми
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Симоне Индзаги
Главный тренер
FONBET называет записным фаворитом встречи миланский клуб. Букмекер рассчитает по коэффициенту 1.60 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей обернется выплатой по кэфу 5.30. Заключить пари на ничью можно за 4.20.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за «сухие» победы хозяев 1:0 и 2:0. На 1:1 можно заключить пари за 8.50.
Эксперты не ждут града голов в этом матче, но без них точно не обойдется. ТМ 2.5 можно взять за 2.07. На то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.75. Вариант, что забьют обе команды, котируется за 1.80.
Претендента на чемпионство за два тура до финиша всего два. Аналитики предлагают 3.60 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за скромные 1.30.
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