Интер — Лацио, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Чтобы остаться в чемпионской гонке до последнего тура, «Интеру» необходимо побеждать. Любая потеря очков в матче с римлянами может стать фатальной для золотых амбиций команды Симоне Индзаги.

«Лацио» завершил выступление в еврокубках, сойдя с турнирной дистанции на четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где довольно неожиданно уступил норвежскому «Буде-Глимт». «Интеру» же, после красивого прохода «Барселоны», предстоит сыграть в финале главного европейского клубного турнира. Учитывать отвлеченность игроков миланского клуба на мысли о предстоящем финале стоит, но вряд ли это сыграет ключевую роль в воскресной встрече.

Последние матчи с «Интером» не приносят «Лацио» положительных эмоций. Из пяти последних встреч между этими соперниками четыре завершились «сухими» победами «нерадзурри», среди которых были и декабрьские 0:6 в Риме. Единственный раз на этом временном отрезке «Лацио» удалось забить ровно год назад, когда римский клуб смог добиться ничьей (1:1) на «Джузеппе Меацца».

Для команды Марко Барони, ведущей сражение за попадание в лигочемпионскую зону, результат предстоящей встречи крайне важен. Но дело в том, что ничья «Лацио» не устроит. Учитывая все вводные, делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Интера», которая должна получиться уверенной. Берем фору в полтора мяча.