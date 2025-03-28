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28 марта 10:08ГлавнаяПрогнозыФутболMLS

Интер Майами - Филадельфия Юнион, 30 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Интрига: вернется ли Месси?
Валентин Васильев

Центральное событие уикенда в МЛС - игра во Флориде. К клубу Бекхэма, Месси и Суареса по умолчанию приковано повышенное внимание любителей футбола по всему миру, а тут еще и в гости к ним едет лидер конференции. Рассказываем о наиболее интересных вариантах для ставки в матче «Интер Майами»  - «Филадельфия Юнион».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер Майами»

30.03.2025, Вс

02:30 МСК

«Филадельфия Юнион»

П1 - 1.60

Х - 4.60

П2 - 4.80

Турнир: MLS, 6-й тур

Стадион: Стадион: «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум»  (Форт-Лодердейл, США)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер Майами»52417-16
«Филадельфия Юнион»42516-17

Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.03.2025

«Атланта»

1:2

«Интер Майами»

MLS

14.03.2025

«Кавальер»

0:2

«Интер Майами»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

09.03.2025

«Интер Майами»

2:0

«Шарлотт»

MLS

07.03.2025

«Интер Майами» 

2:0

«Кавальер»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

03.03.2025

«Динамо Хьюстон»

1:4

«Интер Майами»

MLS

Последние пять официальных матчей «Филадельфии Юнион»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025

«Филадельфия»

1:0

«Сент-Луис»

MLS

16.03.2025

«Филадельфия»

1:3

«Нэшвилл»

MLS

09.03.2025

«Нью-Инглэнд»

0:2

«Филадельфия»

MLS

02.03.2025

«Филадельфия»

4:1

«Цинциннати»

MLS

23.02.2025

«Орландо Сити»

2:4

«Филадельфия»

MLS

Последние пять матчей «Интер Майами» и «Филадельфии Юнион»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024

«Интер Майами»

3:1

«Филадельфия»

MLS

16.06.2024

«Филадельфия»

1:2

«Интер Майами»

MLS

16.08.2023

«Филадельфия»

1:4

«Интер Майами»

Кубок MLS

05.03.2023

«Интер Майами»

2:0

«Филадельфия»

MLS

14.07.2022

«Интер Майами»

1:2

«Филадельфия»

MLS

Место в таблице

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«Интер» отстает от своего соперника в Восточной конференции на два очка, но имеет игру в запасе.

КомандыИВНПМО
1. Филадельфия540112-612
2. Шарлотт531110-410
3. Интер Майами43109-410
4. Нэшвилл53118-310
5. Чикаго Файр531112-910
6. Коламбус Крю52306-39
7. Нью-Йорк Ред Буллз52216-48
8. Нью-Йорк Сити52216-58
9. Орландо Сити521213-117
10. Цинциннати52126-87
11. Ди Си Юнайтед51317-96
12. Атланта51226-85
13. Нью-Инглэнд40131-51
14. Торонто50146-121
15. Монреаль50142-91

Прогноз на матч

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  • За восемь матчей 2025 года «Интер» не потерпел ни одного поражения: семь побед при одной ничьей.
  • «Филадельфия» в новом сезоне обходится без ничьих: четыре победы и одно поражение.
  • Четыре предыдущих очных матча завершились в пользу флоридцев.
  • Лучший бомбардир пары - Лионель Месси (три гола).
  • В пяти из шести предыдущих «личек» отличались обе команды.

Прогноз редакции: обе забьют и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Матчи МЛС можно смотреть по подписке через приложение Apple TV. Графические трансляции организуют лицензированные букмекеры, а текстовые - спортивные медиа.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер Майами»: Месси, Вейгандт (оба - травмы)

«Филадельфия»: Андерсон (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер Майами» - «Филадельфия»:

Позиция«Интер Майами»«Филадельфия»Позиция
Вратарь19. Устари76. РикВратарь
Защитник2. Лухан2. ГлавиновичЗащитник
Защитник37.Фалькон5. ГлеснесЗащитник
Защитник14. Мартинес15. МбезоЗащитник
Защитник18. Альба26. ХарриэльЗащитник
Полузащитник 5. Бускетс27. ВагнерПолузащитник
Полузащитник 55. Редондо4. ЛукичПолузащитник 
Полузащитник21. Альенде19. ВассилевПолузащитник
Нападающий8. Сеговиа33. СалливанНападающий
Нападающий9. Суарес7. УреНападающий
Нападающий22. Афонсо20. ДамианиНападающий
Главный тренерХавьер МаскераноБрэдли КарнеллГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.60. Успех гостей котируется в три раза выше.  При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 4.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер Майами» - «Филадельфия»?

По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи является ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 9.00.

Будет ли играть Месси?

Месси пропустил два матча сборной Аргентины из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Клуб не уточнял сроки возвращения своей звезды на поле, а значит, полностью исключать его выход против лидера конференции не стоит.

Сколько голов у Месси?

В списке лучших бомбардиров клуба из Майами в регулярном чемпионате сейчас лидируют венесуэльский полузащитник Сеговиа (три гола) и аргентинский вингер Альенде (два). Месси в 2025 году отличился в МЛС только раз, но он и сыграл всего два тура. Зато в Кубке КОНКАКАФ у Лионеля три мяча в трех матчах. 

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