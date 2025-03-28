Интер Майами - Филадельфия Юнион, 30 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч « Интер Майами » - «Филадельфия»?

По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи является ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 9.00.

Будет ли играть Месси?

Месси пропустил два матча сборной Аргентины из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Клуб не уточнял сроки возвращения своей звезды на поле, а значит, полностью исключать его выход против лидера конференции не стоит.

Сколько голов у Месси?

В списке лучших бомбардиров клуба из Майами в регулярном чемпионате сейчас лидируют венесуэльский полузащитник Сеговиа (три гола) и аргентинский вингер Альенде (два). Месси в 2025 году отличился в МЛС только раз, но он и сыграл всего два тура. Зато в Кубке КОНКАКАФ у Лионеля три мяча в трех матчах.