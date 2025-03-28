Интер Майами - Филадельфия Юнион, 30 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральное событие уикенда в МЛС - игра во Флориде. К клубу Бекхэма, Месси и Суареса по умолчанию приковано повышенное внимание любителей футбола по всему миру, а тут еще и в гости к ним едет лидер конференции. Рассказываем о наиболее интересных вариантах для ставки в матче «Интер Майами» - «Филадельфия Юнион».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер Майами»
30.03.2025, Вс
02:30 МСК
«Филадельфия Юнион»
|П1 - 1.60
Турнир: MLS, 6-й тур
Стадион: Стадион: «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер Майами»
|5
|2
|4
|17-16
|«Филадельфия Юнион»
|4
|2
|5
|16-17
Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
17.03.2025
«Атланта»
1:2
«Интер Майами»
MLS
14.03.2025
«Кавальер»
0:2
«Интер Майами»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
09.03.2025
«Интер Майами»
2:0
«Шарлотт»
MLS
07.03.2025
«Интер Майами»
2:0
«Кавальер»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
03.03.2025
«Динамо Хьюстон»
1:4
«Интер Майами»
MLS
Последние пять официальных матчей «Филадельфии Юнион»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.03.2025
«Филадельфия»
1:0
«Сент-Луис»
MLS
16.03.2025
«Филадельфия»
1:3
«Нэшвилл»
MLS
09.03.2025
«Нью-Инглэнд»
0:2
«Филадельфия»
MLS
02.03.2025
«Филадельфия»
4:1
«Цинциннати»
MLS
23.02.2025
«Орландо Сити»
2:4
«Филадельфия»
MLS
Последние пять матчей «Интер Майами» и «Филадельфии Юнион»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.09.2024
«Интер Майами»
3:1
«Филадельфия»
MLS
16.06.2024
«Филадельфия»
1:2
«Интер Майами»
MLS
16.08.2023
«Филадельфия»
1:4
«Интер Майами»
Кубок MLS
05.03.2023
«Интер Майами»
2:0
«Филадельфия»
MLS
14.07.2022
«Интер Майами»
1:2
«Филадельфия»
MLS
«Интер» отстает от своего соперника в Восточной конференции на два очка, но имеет игру в запасе.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Филадельфия
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|2. Шарлотт
|5
|3
|1
|1
|10-4
|10
|3. Интер Майами
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|4. Нэшвилл
|5
|3
|1
|1
|8-3
|10
|5. Чикаго Файр
|5
|3
|1
|1
|12-9
|10
|6. Коламбус Крю
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|7. Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|8. Нью-Йорк Сити
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|9. Орландо Сити
|5
|2
|1
|2
|13-11
|7
|10. Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|11. Ди Си Юнайтед
|5
|1
|3
|1
|7-9
|6
|12. Атланта
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|13. Нью-Инглэнд
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|14. Торонто
|5
|0
|1
|4
|6-12
|1
|15. Монреаль
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
Прогноз редакции: обе забьют и тотал больше 2.5.
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Потери
«Интер Майами»: Месси, Вейгандт (оба - травмы)
«Филадельфия»: Андерсон (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер Майами» - «Филадельфия»:
|Позиция
|«Интер Майами»
|«Филадельфия»
|Позиция
|Вратарь
|19. Устари
|76. Рик
|Вратарь
|Защитник
|2. Лухан
|2. Главинович
|Защитник
|Защитник
|37.Фалькон
|5. Глеснес
|Защитник
|Защитник
|14. Мартинес
|15. Мбезо
|Защитник
|Защитник
|18. Альба
|26. Харриэль
|Защитник
|Полузащитник
|5. Бускетс
|27. Вагнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Редондо
|4. Лукич
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Альенде
|19. Вассилев
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Сеговиа
|33. Салливан
|Нападающий
|Нападающий
|9. Суарес
|7. Уре
|Нападающий
|Нападающий
|22. Афонсо
|20. Дамиани
|Нападающий
|Главный тренер
|Хавьер Маскерано
|Брэдли Карнелл
|Главный тренер
Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.60. Успех гостей котируется в три раза выше. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 4.60.
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По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи является ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 9.00.
Месси пропустил два матча сборной Аргентины из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Клуб не уточнял сроки возвращения своей звезды на поле, а значит, полностью исключать его выход против лидера конференции не стоит.
В списке лучших бомбардиров клуба из Майами в регулярном чемпионате сейчас лидируют венесуэльский полузащитник Сеговиа (три гола) и аргентинский вингер Альенде (два). Месси в 2025 году отличился в МЛС только раз, но он и сыграл всего два тура. Зато в Кубке КОНКАКАФ у Лионеля три мяча в трех матчах.
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