Интер — Милан, 6 января: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 6 января, состоится финал Суперкубка Италии. В решающей битве за трофей сойдутся «Интер» и «Милан». Прогнозируем исход предстоящего дерби и изучаем котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
06.01.2025, Пн
22:00 МСК
«Милан»
|П1 - 1.75
Турнир: Суперкубок Италии, финал
Стадион: «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|85
|67
|72
|307-287
|«Милан»
|72
|67
|85
|287-307
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|23.12.2024
|«Интер»
2:0
«Комо»
Серия А
|19.12.2024
|«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
|20.12.2024
|«Верона»
0:1
«Милан»
Серия А
|15.12.2024
|«Милан»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|11.12.2024
|«Милан»
2:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
На пути к финалу «Интер» переиграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Милан» победил «Ювентус» – 2:1. Причем для нового главного тренера «россонери» Сержиу Консейсау это был дебютный матч. Португалец возглавил команду всего за четыре дня до полуфинала Суперкубка Италии, сменив своего соотечественника Паулу Фонсеку.
В Серии А «Интер» идет намного лучше «Милана». Действующий чемпион Италии занимает третье место, а по потерянным очкам и вовсе лидирует – отстает на один балл от «Аталанты» и «Наполи» при игре в запасе. «Милан» же находится на восьмой строчке в 13 очках от «нерадзурри».
В матчах с участием «Интера» в Серии А забивается 3,5 гола в среднем за игру. В матчах «Милана» – 2,5 гола. В нынешнем сезоне эти соперники уже встречались, и команда Индзаги неожиданно проиграла – 1:2. Тот результат добавляет интриги предстоящей встрече. Прогнозируем, что обе забьют и в финале Суперкубка Италии.
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В России матчи Суперкубка Италии показывает в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Найти трансляции можно также на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Интер»: Ачерби, Павар, Ди Дженнаро, Тюрам (все - травмированы).
«Милан»: Флоренци, Лофтус-Чик, Леау, Чуквезе, Окафор (все - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Милан»:
|Позиция
|«Интер»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|6. де Врей
|22. Эмерсон
|Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
|23. Томори
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|28. Тшау
|Защитник
|Защитник
|2. Думфрис
|19. Эрнандес
|Защитник
|Защитник
|32. Димарко
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|4. Беннасер
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|11. Пулишич
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
|20. Хименес
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Тареми
|7. Мората
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают фаворитом Суперкубка Италии «Интер». На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.75. Выигрыш «Милана» котируется за 4.60, а ничья – за 3.80.
Самый прогнозируемый исход финала – победа «Интера». Команда Симоне Индзаги набрала мощный ход и по-настоящему тренерская. «Милан» же нестабилен и только-только сменил коуча. Однако его козырем может стать эмоциональный подъем игроков. В полуфинале с «Ювентусом» это сработало.
«Интер» – действующий обладатель Суперкубка Италии. «Нерадзурри» выигрывали этот трофей восемь раз, в том числе три последних года под руководством Симоне Индзаги. В случае очередного успеха «Интер» догонит лидера «Ювентус» (девять завоеванных Суперкубков). У «Милана» семь побед в турнире. Но с 2016 года «россонери» не брали Суперкубок Италии.
Партнерский проект