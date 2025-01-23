Интер — Милан, 6 января: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

На пути к финалу «Интер» переиграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Милан» победил «Ювентус» – 2:1. Причем для нового главного тренера «россонери» Сержиу Консейсау это был дебютный матч. Португалец возглавил команду всего за четыре дня до полуфинала Суперкубка Италии, сменив своего соотечественника Паулу Фонсеку.

В Серии А «Интер» идет намного лучше «Милана». Действующий чемпион Италии занимает третье место, а по потерянным очкам и вовсе лидирует – отстает на один балл от «Аталанты» и «Наполи» при игре в запасе. «Милан» же находится на восьмой строчке в 13 очках от «нерадзурри».

В матчах с участием «Интера» в Серии А забивается 3,5 гола в среднем за игру. В матчах «Милана» – 2,5 гола. В нынешнем сезоне эти соперники уже встречались, и команда Индзаги неожиданно проиграла – 1:2. Тот результат добавляет интриги предстоящей встрече. Прогнозируем, что обе забьют и в финале Суперкубка Италии.