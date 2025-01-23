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4 января 10:10ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Италии по футболу

Интер — Милан, 6 января: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Какому из миланских клубов достанется трофей?
Руслан Ипполитов

В понедельник, 6 января, состоится финал Суперкубка Италии. В решающей битве за трофей сойдутся «Интер» и «Милан». Прогнозируем исход предстоящего дерби и изучаем котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

06.01.2025, Пн

22:00 МСК

«Милан»

П1 - 1.75

Х - 3.80

П2 - 4.60

Турнир: Суперкубок Италии, финал

Стадион: «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»856772307-287
«Милан»726785287-307

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

23.12.2024«Интер»

2:0

«Комо»

Серия А

19.12.2024«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии

29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

20.12.2024«Верона»

0:1

«Милан»

Серия А

15.12.2024«Милан»

0:0

«Дженоа»

Серия А

11.12.2024«Милан»

2:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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На пути к финалу «Интер» переиграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Милан» победил «Ювентус» – 2:1. Причем для нового главного тренера «россонери» Сержиу Консейсау это был дебютный матч. Португалец возглавил команду всего за четыре дня до полуфинала Суперкубка Италии, сменив своего соотечественника Паулу Фонсеку.

В Серии А «Интер» идет намного лучше «Милана». Действующий чемпион Италии занимает третье место, а по потерянным очкам и вовсе лидирует – отстает на один балл от «Аталанты» и «Наполи» при игре в запасе. «Милан» же находится на восьмой строчке в 13 очках от «нерадзурри».

В матчах с участием «Интера» в Серии А забивается 3,5 гола в среднем за игру. В матчах «Милана» – 2,5 гола. В нынешнем сезоне эти соперники уже встречались, и команда Индзаги неожиданно проиграла – 1:2. Тот результат добавляет интриги предстоящей встрече. Прогнозируем, что обе забьют и в финале Суперкубка Италии.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матчи Суперкубка Италии показывает в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Найти трансляции можно также на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Ачерби, Павар, Ди Дженнаро, Тюрам (все - травмированы).

«Милан»: Флоренци, Лофтус-Чик, Леау, Чуквезе, Окафор (все - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Милан»:

Позиция«Интер»«Милан»Позиция
Вратарь1. Зоммер16. МеньянВратарь
Защитник6. де Врей22. ЭмерсонЗащитник
Защитник31. Биссекк23. ТомориЗащитник
Защитник95. Бастони28. ТшауЗащитник
Защитник2. Думфрис19. ЭрнандесЗащитник
Защитник 32. Димарко29. ФофанаПолузащитник
Полузащитник 20. Чалханоглу4. БеннасерПолузащитник 
Полузащитник22. Мхитарян14. РейндерсПолузащитник
Полузащитник23. Барелла11. ПулишичПолузащитник
Нападающий10. Мартинес20. ХименесПолузащитник
Нападающий99. Тареми7. МоратаНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают фаворитом Суперкубка Италии «Интер». На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.75. Выигрыш «Милана» котируется за 4.60, а ничья – за 3.80.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Интер» - «Милан»?

Самый прогнозируемый исход финала – победа «Интера». Команда Симоне Индзаги набрала мощный ход и по-настоящему тренерская. «Милан» же нестабилен и только-только сменил коуча. Однако его козырем может стать эмоциональный подъем игроков. В полуфинале с «Ювентусом» это сработало.

Сколько раз выигрывали Суперкубок Италии «Интер» и «Милан»?

«Интер» – действующий обладатель Суперкубка Италии. «Нерадзурри» выигрывали этот трофей восемь раз, в том числе три последних года под руководством Симоне Индзаги. В случае очередного успеха «Интер» догонит лидера «Ювентус» (девять завоеванных Суперкубков). У «Милана» семь побед в турнире. Но с 2016 года «россонери» не брали Суперкубок Италии.

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