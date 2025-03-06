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6 марта 8:12ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Монца, 5 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Первая команда чемпионата Италии против последней
Руслан Ипполитов

В субботу, 8 марта, лидирующий в Серии А  «Интер» примет в Милане безнадежного аутсайдера первенства -  «Монцу». В первом круге «Интернационале» не смог обыграть на выезде команду Алессандро Несты. Сумеет ли последняя команда итальянского первенства вновь отобрать очки у главного претендента на чемпионский титул? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан) 

08.03.2024, Сб

22:45 МСК

«Монца» (Монца) 

П1 - 1.13

Х - 7.80

П2 - 18.00

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: Лука Цуфферели

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Интер» 73223-12
«Монца»23712-23

Последние пять игр «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Монца»

0:2

«Торино»

Серия А

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

16.02.2025«Монца»

0:0

«Лечче»

Серия А

09.02.2025«Лацио»

5:1

«Монца»

Серия А

01.02.2025«Монца»

0:1

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Фейенорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Интер»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Интера» и «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Монца»

1:1

«Интер»

Серия А

13.01.2024«Монца»

1:5

«Интер»

Кубок Италии

19.08.2023«Интер»

2:0

«Монца»

Серия А

15.04.2023«Интер»

0:1

«Монца»

Серия А

07.01.2023«Монца»

2:2

«Интер»

Серия А

Турнирное положение

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После 27-ми туров «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Наполи» на один балл. «Монца» осела на последней строчке турнирной таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер27177360-2558
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Рома27127842-3043
9. Милан27118839-3041
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино27810931-3234
12. Дженоа277101025-3531
13. Комо27771333-4328
14. Верона27821727-5626
15. Кальяри27671427-4225
16. Лечче27671418-4325
17. Парма27581432-4623
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция27391522-4118
20. Монца27281721-4514

Прогноз на матч

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В первом круге команды сыграли не самый красивый и захватывающий матч, что компенсировали яркой концовкой. Оба гола случились в последние 10 минут. Сначала Дани Карвалью вывел хозяев вперед, а на предпоследней минуте основного времени Дензел Думфрис сравнял счет, что позволило «Интеру» избежать поражения. Есть вероятность, что и в этот раз града голов зрители не увидят.

Пусть «Монца» занимает последнее место в турнирной таблице, обороняется эта команда довольно плотно и имеет не худший показатель в Серии А по пропущенным мячам. В уже упомянутом матче первого круга «Интер» атаковал значительно больше соперника, но нанес лишь два удара в створ ворот. Добавим сюда утомленность игроков миланского клуба после Лиги чемпионов. Впрочем, Симоне Индзаги в Нидерландах дал отдохнуть сразу нескольким своим основным игрокам, в числе которых были и Генрих Мхитарян. Еще один ветеран - Хакан Чалханоглу - появился на поле в Роттердаме лишь на 81-й минуте при комфортном для гостей чете 0:2.

На «Джузеппе Меацца» хозяева будут бесспорными фаворитами. Но вполне возможно, что разгрома гостей не случится. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая должна достигнуть отметки в два мяча, но не перешагнуть планку в три.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Джузеппе Меацца» в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монца»: Сенси, Гальярдини, Капрари, Кальдирола, Акпро, Карбони (все - травмы)

«Интер»: Дармиан, Аугусто, Карбони, Залевски (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Монца»:

Позиция«Интер»«Монца»Позиция
Вратарь13. Риера30. ТуратиВратарь
Защитник15. Ачерби44. КарбониЗащитник
Защитник28. Павар33. Д'АмброзиоЗащитник
Защитник95. Бастони22. ПаласиосЗащитник
Защитник22. Мхитарян77. КирьякопулосПолузащитник
Полузащитник32. Димарко13. ПерейраПолузащитник
Полузащитник 23. Барелла42. Бьянко Полузащитник 
Полузащитник 7. Зелиньски8. УрбаньскиПолузащитник
Полузащитник 20. Чалханоглу47. КарвальюПолузащитник
Нападающий10. Мартинес84. ЧиурриаПолузащитник
Нападающий65. Тюрам35. ГанвулаНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиАлессандро НестаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выплатит в восемнадцатикратном размере выигрыш в случае успешной ставки на победу «Монцы». Коэффициент на лидера Серии А всего 1.13. Ничья в компании котируется за 7.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер» - «Монца»?

Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают победу «Интера» со счетом 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.00. 1:0 котируется за 7.00

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

В матче Лиги чемпионов против «Фейенорда» армянский полузащитник остался в запасе. Видимо, тренерский штаб дал отдохнуть опытному футболисту. Генрих с большой долей вероятности выйдет в «старте» против «Монцы».

Будет ли много голов в матче «Интер» - «Монца»?

Котировки подсказывают, что букмекеры ждут три гола в этой встрече. За тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.46, а за тотал меньше 3.5 - 1.64.

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