Интер - Монца, 5 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом круге команды сыграли не самый красивый и захватывающий матч, что компенсировали яркой концовкой. Оба гола случились в последние 10 минут. Сначала Дани Карвалью вывел хозяев вперед, а на предпоследней минуте основного времени Дензел Думфрис сравнял счет, что позволило «Интеру» избежать поражения. Есть вероятность, что и в этот раз града голов зрители не увидят.

Пусть «Монца» занимает последнее место в турнирной таблице, обороняется эта команда довольно плотно и имеет не худший показатель в Серии А по пропущенным мячам. В уже упомянутом матче первого круга «Интер» атаковал значительно больше соперника, но нанес лишь два удара в створ ворот. Добавим сюда утомленность игроков миланского клуба после Лиги чемпионов. Впрочем, Симоне Индзаги в Нидерландах дал отдохнуть сразу нескольким своим основным игрокам, в числе которых были и Генрих Мхитарян. Еще один ветеран - Хакан Чалханоглу - появился на поле в Роттердаме лишь на 81-й минуте при комфортном для гостей чете 0:2.

На «Джузеппе Меацца» хозяева будут бесспорными фаворитами. Но вполне возможно, что разгрома гостей не случится. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая должна достигнуть отметки в два мяча, но не перешагнуть планку в три.