Интер - Монца, 5 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 8 марта, лидирующий в Серии А «Интер» примет в Милане безнадежного аутсайдера первенства - «Монцу». В первом круге «Интернационале» не смог обыграть на выезде команду Алессандро Несты. Сумеет ли последняя команда итальянского первенства вновь отобрать очки у главного претендента на чемпионский титул?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
08.03.2024, Сб
22:45 МСК
«Монца» (Монца)
|П1 - 1.13
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: Лука Цуфферели
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|7
|3
|2
|23-12
|«Монца»
|2
|3
|7
|12-23
Последние пять игр «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Монца»
0:2
«Торино»
Серия А
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
|16.02.2025
|«Монца»
0:0
«Лечче»
Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
5:1
«Монца»
Серия А
|01.02.2025
|«Монца»
0:1
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Фейенорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Интера» и «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Монца»
1:1
«Интер»
Серия А
|13.01.2024
|«Монца»
1:5
«Интер»
Кубок Италии
|19.08.2023
|«Интер»
2:0
«Монца»
Серия А
|15.04.2023
|«Интер»
0:1
«Монца»
Серия А
|07.01.2023
|«Монца»
2:2
«Интер»
Серия А
После 27-ми туров «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Наполи» на один балл. «Монца» осела на последней строчке турнирной таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|27
|17
|7
|3
|60-25
|58
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|9. Милан
|27
|11
|8
|8
|39-30
|41
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|12. Дженоа
|27
|7
|10
|10
|25-35
|31
|13. Комо
|27
|7
|7
|13
|33-43
|28
|14. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|15. Кальяри
|27
|6
|7
|14
|27-42
|25
|16. Лечче
|27
|6
|7
|14
|18-43
|25
|17. Парма
|27
|5
|8
|14
|32-46
|23
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|27
|3
|9
|15
|22-41
|18
|20. Монца
|27
|2
|8
|17
|21-45
|14
В первом круге команды сыграли не самый красивый и захватывающий матч, что компенсировали яркой концовкой. Оба гола случились в последние 10 минут. Сначала Дани Карвалью вывел хозяев вперед, а на предпоследней минуте основного времени Дензел Думфрис сравнял счет, что позволило «Интеру» избежать поражения. Есть вероятность, что и в этот раз града голов зрители не увидят.
Пусть «Монца» занимает последнее место в турнирной таблице, обороняется эта команда довольно плотно и имеет не худший показатель в Серии А по пропущенным мячам. В уже упомянутом матче первого круга «Интер» атаковал значительно больше соперника, но нанес лишь два удара в створ ворот. Добавим сюда утомленность игроков миланского клуба после Лиги чемпионов. Впрочем, Симоне Индзаги в Нидерландах дал отдохнуть сразу нескольким своим основным игрокам, в числе которых были и Генрих Мхитарян. Еще один ветеран - Хакан Чалханоглу - появился на поле в Роттердаме лишь на 81-й минуте при комфортном для гостей чете 0:2.
На «Джузеппе Меацца» хозяева будут бесспорными фаворитами. Но вполне возможно, что разгрома гостей не случится. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая должна достигнуть отметки в два мяча, но не перешагнуть планку в три.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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Потери
«Монца»: Сенси, Гальярдини, Капрари, Кальдирола, Акпро, Карбони (все - травмы)
«Интер»: Дармиан, Аугусто, Карбони, Залевски (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Монца»:
|Позиция
|«Интер»
|«Монца»
|Позиция
|Вратарь
|13. Риера
|30. Турати
|Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
|44. Карбони
|Защитник
|Защитник
|28. Павар
|33. Д'Амброзио
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|22. Паласиос
|Защитник
|Защитник
|22. Мхитарян
|77. Кирьякопулос
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|13. Перейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|42. Бьянко
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|8. Урбаньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|47. Карвалью
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
|84. Чиурриа
|Полузащитник
|Нападающий
|65. Тюрам
|35. Ганвула
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Алессандро Неста
|Главный тренер
Winline выплатит в восемнадцатикратном размере выигрыш в случае успешной ставки на победу «Монцы». Коэффициент на лидера Серии А всего 1.13. Ничья в компании котируется за 7.80.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают победу «Интера» со счетом 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.00. 1:0 котируется за 7.00
В матче Лиги чемпионов против «Фейенорда» армянский полузащитник остался в запасе. Видимо, тренерский штаб дал отдохнуть опытному футболисту. Генрих с большой долей вероятности выйдет в «старте» против «Монцы».
Котировки подсказывают, что букмекеры ждут три гола в этой встрече. За тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.46, а за тотал меньше 3.5 - 1.64.
Партнерский проект