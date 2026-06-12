Испания - Кабо-Верде, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Победа Испании - самый явный и практически беспроигрышный вариант в паре. Понятно, что и коэффициенты на него во всех конторах минимальны. В PARI он составляет 1.09.

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Сбалансированный. Периодически испанцы устраивают голевые представления - вроде 4:0 с Болгарией и Грузией или даже 6:0 с Турцией. Но в последнее время голы им даются не так легко. Иракцам они забили только один (1:1), египтянам - вообще ничего (0:0). Для фаворита важно грамотно распределить силы на дистанцию турнира - в идеале до победного конца. Поэтому рвать жилы в первом туре фаворит, скорее всего, не станет. А его соперник - наоборот, будет. Поэтому тотал меньше 3.5 выглядит здесь вполне рабочим вариантом.

Рискованный. Техничных испанцев крайне сложно остановить в рамках правил. Очевидно, что африканцы выйдут на игру максимально заряженными и не будут гнушаться мелким и не очень фолом, чтобы сдержать фаворита. При таких вводных можно рассмотреть комбинацию из предсказуемой победы Испании с общим количеством предупреждений у соперника больше 2.5. Такой вариант в PARI котируется за 2.62.