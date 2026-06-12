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ГлавнаяПрогнозыИспания - Кабо-Верде, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Испания - Кабо-Верде, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
В игру вступает один из главных фаворитов Кубка мира
Валентин Васильев
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Испания - Кабо-Верде

Команды

15 июня 2026 19:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум»   (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 4.5
Прогноз

1.72
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Испания - Кабо-Верде

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Свой первый матч на ЧМ-2026 сильнейшая сборная Европы проведет в понедельник, 15 июня. В первом туре группы H испанцы разомнутся на команде Кабо-Верде. При всей очевидности глобального исхода встречи, даже в таком противостоянии футбольных великана с карликом можно отыскать любопытные опции для пари. Рассмотрим их, внимательно изучив предложения ведущих букмекеров России.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline1.099.4023.001.901.90
БЕТСИТИ1.0812.5028.001.921.90
PARI 1.0910.5030.001.901.90

Испания

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В апрельском рейтинге ФИФА сборная Испании уступила первое место Франции, но глобально это вообще ни о чем не говорит. Ничьи в спаррингах едва ли стоит воспринимать всерьез. Чемпионы Европы как были, так и остаются одними из главных претендентов на Кубок мира.

Результаты «Красной фурии» в квалификации ЧМ-2026 говорят сами за себя: пять побед при одной ничьей - в уже ничего не решавшей для фаворита игре с турками (2:2).

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2026Испания

3:1

Перу

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

31.03.2026Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026Испания

3:0

Сербия

Товарищеский матч

18.11.2025Испания

2:2

Турция

Отбор ЧМ-2026

Кабо-Верде

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Государство-архипелаг у берегов Африки выдало одну из главных сенсаций отборочного цикла. В своей группе квалификации команда Кабо-Верде заняла первое место, опередив в числе прочих опытнейшую сборную Камеруна. За 10 туров она потерпела всего одно поражение, одержав семь побед, и напрямую квалифицировалась на ЧМ-2026. Это первое участие кабовердианцев на Кубке мира.

В классификации ФИФА команда занимает 69-е место. 

Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Кабо-Верде

3:0

Бермуды

Товарищеский матч

31.05.2026Кабо-Верде

3:0

Сербия

Товарищеский матч

30.03.2026Кабо-Верде

1:1, пен. 4:2

Сербия

Серия ФИФА

27.03.2026Чили

4:2

Кабо-Верде

Серия ФИФА

17.11.2025Египет

1:1, пен. 2:0

Кабо-Верде

Товарищеский матч

Личные встречи

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Сборные Испании и Кабо-Верде никогда ранее не встречались.

Прогнозы на матч

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Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Победа Испании - самый явный и практически беспроигрышный вариант в паре. Понятно, что и коэффициенты на него во всех конторах минимальны. В PARI он составляет 1.09.

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Сбалансированный. Периодически испанцы устраивают голевые представления - вроде 4:0 с Болгарией и Грузией или даже 6:0 с Турцией. Но в последнее время голы им даются не так легко. Иракцам они забили только один (1:1), египтянам - вообще ничего (0:0). Для фаворита важно грамотно распределить силы на дистанцию турнира - в идеале до победного конца. Поэтому рвать жилы в первом туре фаворит, скорее всего, не станет. А его соперник - наоборот, будет. Поэтому тотал меньше 3.5 выглядит здесь вполне рабочим вариантом.

Рискованный. Техничных испанцев крайне сложно остановить в рамках правил. Очевидно, что африканцы выйдут на игру максимально заряженными и не будут гнушаться мелким и не очень фолом, чтобы сдержать фаворита. При таких вводных можно рассмотреть комбинацию из предсказуемой победы Испании с общим количеством предупреждений у соперника больше 2.5. Такой вариант в PARI котируется за 2.62.

Прогноз на точный счет

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Испанцы обычно собранно и аккуратно в обороне проводят официальные матчи. Здесь же они постараются выиграть на классе, не прикладывая для победы сверхусилий. Пары безответных мячей им должно для этого хватит.

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Испании

В линии Winline этот исход котируется за 5.60.

 

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