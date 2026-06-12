Испания - Кабо-Верде, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Свой первый матч на ЧМ-2026 сильнейшая сборная Европы проведет в понедельник, 15 июня. В первом туре группы H испанцы разомнутся на команде Кабо-Верде. При всей очевидности глобального исхода встречи, даже в таком противостоянии футбольных великана с карликом можно отыскать любопытные опции для пари. Рассмотрим их, внимательно изучив предложения ведущих букмекеров России.
В апрельском рейтинге ФИФА сборная Испании уступила первое место Франции, но глобально это вообще ни о чем не говорит. Ничьи в спаррингах едва ли стоит воспринимать всерьез. Чемпионы Европы как были, так и остаются одними из главных претендентов на Кубок мира.
Результаты «Красной фурии» в квалификации ЧМ-2026 говорят сами за себя: пять побед при одной ничьей - в уже ничего не решавшей для фаворита игре с турками (2:2).
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.06.2026
|Испания
3:1
Перу
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Испания
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Испания
2:2
Турция
Отбор ЧМ-2026
Государство-архипелаг у берегов Африки выдало одну из главных сенсаций отборочного цикла. В своей группе квалификации команда Кабо-Верде заняла первое место, опередив в числе прочих опытнейшую сборную Камеруна. За 10 туров она потерпела всего одно поражение, одержав семь побед, и напрямую квалифицировалась на ЧМ-2026. Это первое участие кабовердианцев на Кубке мира.
В классификации ФИФА команда занимает 69-е место.
Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Кабо-Верде
3:0
Бермуды
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Кабо-Верде
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Кабо-Верде
1:1, пен. 4:2
Сербия
Серия ФИФА
|27.03.2026
|Чили
4:2
Кабо-Верде
Серия ФИФА
|17.11.2025
|Египет
1:1, пен. 2:0
Кабо-Верде
Товарищеский матч
Сборные Испании и Кабо-Верде никогда ранее не встречались.
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Победа Испании - самый явный и практически беспроигрышный вариант в паре. Понятно, что и коэффициенты на него во всех конторах минимальны. В PARI он составляет 1.09.
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Сбалансированный. Периодически испанцы устраивают голевые представления - вроде 4:0 с Болгарией и Грузией или даже 6:0 с Турцией. Но в последнее время голы им даются не так легко. Иракцам они забили только один (1:1), египтянам - вообще ничего (0:0). Для фаворита важно грамотно распределить силы на дистанцию турнира - в идеале до победного конца. Поэтому рвать жилы в первом туре фаворит, скорее всего, не станет. А его соперник - наоборот, будет. Поэтому тотал меньше 3.5 выглядит здесь вполне рабочим вариантом.
Рискованный. Техничных испанцев крайне сложно остановить в рамках правил. Очевидно, что африканцы выйдут на игру максимально заряженными и не будут гнушаться мелким и не очень фолом, чтобы сдержать фаворита. При таких вводных можно рассмотреть комбинацию из предсказуемой победы Испании с общим количеством предупреждений у соперника больше 2.5. Такой вариант в PARI котируется за 2.62.
Испанцы обычно собранно и аккуратно в обороне проводят официальные матчи. Здесь же они постараются выиграть на классе, не прикладывая для победы сверхусилий. Пары безответных мячей им должно для этого хватит.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Испании
В линии Winline этот исход котируется за 5.60.