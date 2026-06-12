Кот-д'Ивуар - Эквадор, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Филадельфии пройдет матч первого тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2026 года между командами Кот-д'Ивуара и Эквадора. Поможем болельщикам и любителям ставок на экзотический футбол разобраться, в какой форме соперники подошли к игре. Помимо этих двух команд в группу Е вошли Германия и Кюрасао.
Сборная Кот-д'Ивуара мощно провела отбор ЧМ-2026: восемь побед, две ничьи и ни одного поражения. Но еще больше впечатляет разница забитых и пропущенных мячей: 25-0! Только команда Габона сумела навязать борьбу фавориту, но в итоге отстала на один зачетный пункт. О серьезности намерений и высоком потенциале команды свидетельствует и недавняя победа над лидером рейтинга ФИФА - сборной Франции (2:1). Она стала для парней Эмерса Фаэ четвертой подряд.
За последние 10 матчей ивуарийцы уступили только египтянам - 2:3 в четвертьфинале Кубка африканских наций. В апрельском рейтинге ФИФА сборная Кот-д'Ивуара поднялась на три позиции и теперь занимает 34-е место.
Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.06.2026
|«Филадельфия Юнион»
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Южная Корея
0:4
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|10.01.2026
|Египет
3:2
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
Сборная Эквадора не проигрывает почти два года - с сентября 2024-го, когда минимально уступила Бразилии (0:1). Беспроигрышная серия «Ла Три» составляет уже 19 матчей. Правда, ничьих в ней больше половины - целых 11.
В мировой табели о рангах эквадорцы занимают 23-ю позицию.
Последние пять матчей сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Эквадор
3:0
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Марокко
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Эквадор
2:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
Между собой представители Африки и Южной Америки сыграют впервые.
Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру.
Консервативный. Сборная Эквадора предпочитает «низовые» матчи. Из 10 последних игр восемь подходили под это определение. А на старте ЧМ команды тем более не станут сверх меры рисковать. Тотал меньше 2.5 тут как будто напрашивается в качестве прогноза.
Самый высокий коэффициент на этот исход обнаружен в PARI - 1.45.
Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У африканцев этот показатель в последних 10 матчах составлял в среднем 0.7 мяча, у латиноамериканцев - 0.5. Полагаем, что вероятность обмена голами в этой паре не очень высока.##prediction:big:5721:Кот-д'Ивуар_-_Эквадор._Обе_забьют_-_нет##
Рискованный. Уверенность в собственных силах - один из важнейших факторов на больших турнирах. Чем длиннее беспроигрышная серия латиноамериканцев, тем эта вера прочнее. В БЕТСИТИ поставить на победу Эквадора можно за 2.40.
Трейдеры букмекерских компаний находят нулевую ничью наиболее вероятным исходом матча. Мы склонны с ними согласиться.
Ожидаемый счет — 0:0
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