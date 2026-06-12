Кот-д'Ивуар - Эквадор, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру.

Консервативный. Сборная Эквадора предпочитает «низовые» матчи. Из 10 последних игр восемь подходили под это определение. А на старте ЧМ команды тем более не станут сверх меры рисковать. Тотал меньше 2.5 тут как будто напрашивается в качестве прогноза.

Самый высокий коэффициент на этот исход обнаружен в PARI - 1.45.

Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У африканцев этот показатель в последних 10 матчах составлял в среднем 0.7 мяча, у латиноамериканцев - 0.5. Полагаем, что вероятность обмена голами в этой паре не очень высока.##prediction:big:5721:Кот-д'Ивуар_-_Эквадор._Обе_забьют_-_нет##