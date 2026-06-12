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ГлавнаяПрогнозыКот-д'Ивуар - Эквадор, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Кот-д'Ивуар - Эквадор, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Эквадорцы непобедимы почти два года!
Валентин Васильев
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Кот-д'Ивуар - Эквадор
Команды

15 июня 2026 (202:00) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд»    (Филадельфия, Пенсильвания, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.60
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар - Эквадор

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В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Филадельфии пройдет матч первого тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2026 года между командами Кот-д'Ивуара и Эквадора. Поможем болельщикам и любителям ставок на экзотический футбол разобраться, в какой форме соперники подошли к игре. Помимо этих двух команд в группу Е вошли Германия и Кюрасао. 

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.552.752.352.671.43
PARI 3.652.802.402.651.45
БЕТСИТИ2.033.603.702.901.41

Кот-д'Ивуар

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Сборная Кот-д'Ивуара мощно провела отбор ЧМ-2026: восемь побед, две ничьи и ни одного поражения. Но еще больше впечатляет разница забитых и пропущенных мячей: 25-0! Только команда Габона сумела навязать борьбу фавориту, но в итоге отстала на один зачетный пункт. О серьезности намерений и высоком потенциале команды свидетельствует и недавняя победа над лидером рейтинга ФИФА - сборной Франции (2:1). Она стала для парней Эмерса Фаэ четвертой подряд.

За последние 10 матчей ивуарийцы уступили только египтянам - 2:3 в четвертьфинале Кубка африканских наций. В апрельском рейтинге ФИФА сборная Кот-д'Ивуара поднялась на три позиции и теперь занимает 34-е место.

Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2026«Филадельфия Юнион»

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

28.03.2026Южная Корея

0:4

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

10.01.2026Египет

3:2

Кот-д'Ивуар

Кубок африканских наций

Эквадор

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Сборная Эквадора не проигрывает почти два года - с сентября 2024-го, когда минимально уступила Бразилии (0:1). Беспроигрышная серия «Ла Три» составляет уже 19 матчей. Правда, ничьих в ней больше половины - целых 11. 

В мировой табели о рангах эквадорцы занимают 23-ю позицию.

Последние пять матчей сборной Эквадора:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Эквадор

3:0

Гватемала

Товарищеский матч

31.05.2026Эквадор

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.03.2026Нидерланды

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

27.03.2026Марокко

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

19.11.2025Эквадор

2:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

Личные встречи

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Между собой представители Африки и Южной Америки сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

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Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру.

Консервативный. Сборная Эквадора предпочитает «низовые» матчи. Из 10 последних игр восемь подходили под это определение. А на старте ЧМ команды тем более не станут сверх меры рисковать. Тотал меньше 2.5 тут как будто напрашивается в качестве прогноза. 

Самый высокий коэффициент на этот исход обнаружен в PARI  - 1.45.

Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У африканцев этот показатель в последних 10 матчах составлял в среднем 0.7 мяча, у латиноамериканцев - 0.5. Полагаем, что вероятность обмена голами в этой паре не очень высока.##prediction:big:5721:Кот-д'Ивуар_-_Эквадор._Обе_забьют_-_нет## 

Рискованный. Уверенность в собственных силах - один из важнейших факторов на больших турнирах. Чем длиннее беспроигрышная серия латиноамериканцев, тем эта вера прочнее. В БЕТСИТИ поставить на победу Эквадора можно за 2.40.

Прогноз на точный счет

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Трейдеры букмекерских компаний находят нулевую ничью наиболее вероятным исходом матча. Мы склонны с ними согласиться.

Ожидаемый счет — 0:0

На официальном сайте Winline можно не только заключить  соответствующее пари (коэффициент 5.00), но и бесплатно посмотреть игру онлайн.

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