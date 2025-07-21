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19 июля 15:55ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Хуан-Мануэль Серундоло — Александр Бублик, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гштааде

Первая ракетка Казахстана близок к завоеванию пятого титула
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 20 июля, в финале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде встретятся Хуан-Мануэль Серундоло и Александр Бублик. Аргентинец довольно неожиданно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира - норвежца Каспера Рууда. Теннисист из Казахстана был посеян под вторым номером и оправдал свой статус, не проиграв по пути к финалу ни одного сета. Оцениваем шансы противников.

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Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 103) — 6:3, 3:6, 6:3
  • 2-й круг: Давид Гоффен (Бельгия, 50) — 5:7, 6:4, 6:1
  • ¼ финала: Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:2, 1:6, 6:3
  • ½ финала: Игнасио Бусе (Перу, 167) — 6:3, 6:3

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Александр Шевченко (Казахстан, 97) — 6:2, 6:3
  • ¼ финала: Франсиско Комесанья (Аргентина, 64) — 6:4, 6:3
  • ½ финала: Артур Казо (Франция, 115) — 6:1, 7:5

Александр Бублик (Казахстан)

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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана. 

В 2025 году выиграл 15 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард). 

На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

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Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.

В 2025 году провел 14 матчей: 8 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил. 

На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча теннисистов из Аргентины и Казахстана в рамках турниров АТР.

Ставки на исход

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Эксперты PARI в котировках явное предпочтение отдают теннисисту из Казахстана, предлагая за победу Серундоло вдвое больший коэффициент, чем на успех Бублика. Вероятность победы Александра оценена коэффициентом 1,40. На аргентинца есть возможность поставить за 2.95.

Ставки на 1-й сет

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Заключить пари на то, что первый сет останется за Серундоло букмекер предлагает за 2,60. Такая же ставка на Бублика принимается с коэффициентом 1.50.

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Серундоло

Победа Бублик

Победа Серундоло в 1-м сете

Победа Бусе в 1-м сете

PARI

2.95

1.40

2.60

1.50

Прогноз и ставка

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Болельщики еще долго будут вспоминать красивую победу Серундоло над Каспером Руудом в четвертьфинале. Аргентинец проигрывал в решающем сете 0:3, но взял у первой ракетки турнира шесть геймов подряд. Полуфинал дал понять, что у Хуана-Мануэля остались и физические силы, и эмоции - победа над перуанцем Игнасио Бусе (6:3, 6:3) далась Серундоло с видимой легкостью.

На правах второго сеяного игрока турнира Бублик элегантно прошел по нижней части турнирной сетки до финала, не отдав соперникам ни одного сета. Спортсмен из Казахстана пребывает в превосходной форме, а в его игре нет видимых явных слабых мест. Именно качество игры Александра позволяет назвать его явным фаворитом в борьбе за титул. 1.40 - не самый щедрый коэффициент, но такой вариант представляется весьма надежным.

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