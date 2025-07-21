Хуан-Мануэль Серундоло — Александр Бублик, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гштааде

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В воскресенье, 20 июля, в финале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде встретятся Хуан-Мануэль Серундоло и Александр Бублик. Аргентинец довольно неожиданно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира - норвежца Каспера Рууда. Теннисист из Казахстана был посеян под вторым номером и оправдал свой статус, не проиграв по пути к финалу ни одного сета. Оцениваем шансы противников.
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Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)
28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана.
В 2025 году выиграл 15 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.
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Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.
В 2025 году провел 14 матчей: 8 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил.
На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.
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Это будет первая встреча теннисистов из Аргентины и Казахстана в рамках турниров АТР.
Заключить пари на то, что первый сет останется за Серундоло букмекер предлагает за 2,60. Такая же ставка на Бублика принимается с коэффициентом 1.50.
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Болельщики еще долго будут вспоминать красивую победу Серундоло над Каспером Руудом в четвертьфинале. Аргентинец проигрывал в решающем сете 0:3, но взял у первой ракетки турнира шесть геймов подряд. Полуфинал дал понять, что у Хуана-Мануэля остались и физические силы, и эмоции - победа над перуанцем Игнасио Бусе (6:3, 6:3) далась Серундоло с видимой легкостью.
На правах второго сеяного игрока турнира Бублик элегантно прошел по нижней части турнирной сетки до финала, не отдав соперникам ни одного сета. Спортсмен из Казахстана пребывает в превосходной форме, а в его игре нет видимых явных слабых мест. Именно качество игры Александра позволяет назвать его явным фаворитом в борьбе за титул. 1.40 - не самый щедрый коэффициент, но такой вариант представляется весьма надежным.