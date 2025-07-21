Хуан-Мануэль Серундоло — Александр Бублик, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гштааде

В воскресенье, 20 июля, в финале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде встретятся Хуан-Мануэль Серундоло и Александр Бублик. Аргентинец довольно неожиданно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира - норвежца Каспера Рууда. Теннисист из Казахстана был посеян под вторым номером и оправдал свой статус, не проиграв по пути к финалу ни одного сета. Оцениваем шансы противников.

Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)

1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 103) — 6:3, 3:6, 6:3

2-й круг: Давид Гоффен (Бельгия, 50) — 5:7, 6:4, 6:1

¼ финала: Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:2, 1:6, 6:3

½ финала: Игнасио Бусе (Перу, 167) — 6:3, 6:3

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)