Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Вирна Яндироба – Табата Риччи, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бразильская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянками Вирной Яндиробой и Табатой Риччи. Сумеет ли бывшая претендентка на пояс закрыть поражение в титульном бою?

Статистика

Свернуть

Яндироба

 

Риччи

Бразилия

Страна

Бразилия

37

Возраст

31

26

Бои

15

22 (1 / 14 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (2 / 3 / 7)

4 (0 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

3

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

7

160

Рост (см)

155

162,5

Размах рук (см)

155

94

Размах ног (см)

91,5

Вирна Яндироба

Свернуть

В детстве начала заниматься кунг-фу, после чего освоила дзюдо, получила черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. Становилась чемпионкой Circuito MNA de MMA в минимальном весе. В 2018-м выиграла пояс Invicta FC в той же категории и после одной успешной защиты перешла в UFC. В сильнейшем промоушене выиграла восемь боев и уступила в четырех. В последнем поединке в октябре потерпела поражение от Маккензи Дерн единогласным решением судей и не смогла забрать чемпионский пояс. Занимает 11-е место в женском рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Табата Риччи

Свернуть

Обладательница черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировала в 2013-м, но регулярно выступает с 2020-го. В UFC дебютировала в 2021 году и проиграла, после чего вернулась из наилегчайшего веса в минимальный и одержала семь побед при ещё двух поражениях. В последнем бою в июле нокаутировала Аманду Рибас во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЯндиробыПобеда РиччиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,802,064,601,18

Прогноз на бой

Свернуть

Букмекеры дают очень близкие коэффициенты, и это можно понять. Обе спортсменки хорошо проявляют себя в UFC, а Яндироба даже добралась до титульного шанса. В целом она более опытна и по праву считается одной из лучших мастериц грэпплинга в женском ростере. Арсенал сабмишенов у Яндиробы выдающийся, чувство позиции тоже на высшем уровне.

Но и у Риччи наверняка найдется ответ в партере за счет качественной джитсерской базы. В стойке более молодая бразильянка обычно действует агрессивнее соотечественницы, но ее техника далека от идеала. В общем, шансы на обоих этажах есть у каждой спортсменки. Следовательно, быстрой развязки не ждем, тем более что обе регулярно доводят дело до судейских карточек. Для повышения коэффициента рискнем поставить на единогласное решение арбитров.

Полный кард, где смотреть бой Яндироба – Риччи

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Яндироба – Риччи стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Ренато Мойкано (Бразилия) Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Вирна Яндироба (Бразилия) Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Этин Юуин (США) – Рафаэль Эстевам (Бразилия). Легчайший вес;
  • Томми Макмиллен (США) – Маноло Зекчини (Италия). Полулегкий вес;
  • Хосе Делано (Бразилия) – Роберт Рухала (Польша). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Гильерме Пат (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Ландо Ванната (США) – Дарриус Флауэрс (США). Легкий вес;
  • Элис Перейра (Бразилия) – Хайли Кован (США). Женский легчайший вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) – Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Дионе Барбоса (Бразилия) – Мелисса Гатто (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Каи Камака-третий (США) – Дакота Хоуп (США). Легкий вес.

