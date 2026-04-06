Вирна Яндироба – Табата Риччи, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Букмекеры дают очень близкие коэффициенты, и это можно понять. Обе спортсменки хорошо проявляют себя в UFC, а Яндироба даже добралась до титульного шанса. В целом она более опытна и по праву считается одной из лучших мастериц грэпплинга в женском ростере. Арсенал сабмишенов у Яндиробы выдающийся, чувство позиции тоже на высшем уровне.

Но и у Риччи наверняка найдется ответ в партере за счет качественной джитсерской базы. В стойке более молодая бразильянка обычно действует агрессивнее соотечественницы, но ее техника далека от идеала. В общем, шансы на обоих этажах есть у каждой спортсменки. Следовательно, быстрой развязки не ждем, тем более что обе регулярно доводят дело до судейских карточек. Для повышения коэффициента рискнем поставить на единогласное решение арбитров.