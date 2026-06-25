Япония – Швеция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Японии и Швеции: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. У сборной Швеции выдалось такое начало ЧМ, которое сложно повторить. Оба матча завершились со счетом 5:1, но это были победа и поражение. Команда Туниса слишком слаба и разобрана, чтобы делать серьезные выводы. А вот разгром от Нидерландов показал, что скандинавам сильно не хватает баланса. Неслучайно в восьми матчах при Грэме Поттере они на разу не сыграли на ноль.

Японцы – гораздо более цельная команда. Они действуют организованно, а навыки и системность дополняются фирменным неуступчивым характером. Сборная Японии по делу идет фаворитом по коэффициентам, и вариант с «Двойным шансом» через нее выглядит аккуратным и уместным.

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Сбалансированный. При не самой надежной обороне у шведов очень качественная атака. Чего стоит хотя бы наличие в одном составе Дьёкереша, Исака и Эланги. Разумеется, их ещё надо правильно использовать, но обычно у Поттера это так или иначе получается. Скандинавское нападение работает хорошо, а потому в предстоящем матче можем ждать обоюдные голы.

Но даже если японцы справятся с атакующим потенциалом соперникам, хотя бы пару мячей зрители, полагаем, увидят. Азиатская команда ведь тоже играет весьма результативно. Скомбинируем такой тотал с уже упомянутым двойным шансом в пользу японцев.

Рискованный. Исходя из вышесказанного, в меру рискованным вариантом выглядит пари на обоюдные голы. Если обе забьют, то сыграет коэффициент на уровне 1,7-1,8.