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ГлавнаяПрогнозыЯпония – Швеция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Япония – Швеция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Борьба за прямой выход в плей-офф
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Япония – Швеция

Команды

26 июня 2026 (02:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Японии не проиграет + Тотал голов больше 1,5
Прогноз

1,58
Коэффициент

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Япония – Швеция
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Япония – Швеция

Эти национальные команды попали в группу F вместе с Тунисом и Нидерландами. Африканцев обе сборные обыграли. А вот с Нидерландами результат разный: японцы добились ничьей, а шведы потерпели поражение. Таким образом, азиатской команде достаточное не проиграть в третьем туре, чтобы напрямую выйти в плей-офф. Скандинавам для выполнения данной задачи необходимо только побеждать. Но ниже третьей строчки шведы в любом случае не опустятся, а это тоже шанс на 1/16 финала.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе F таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇳🇱Нидерланды21107-34
2🇯🇵Япония21106-24
3🇸🇪Швеция21016-63
4🇹🇳Тунис20021-90

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,933,554,401,871,93
PARI1,973,584,491,901,95
БЕТСИТИ1,933,504,401,921,90

Япония

Сборная Японии дебютировала на чемпионате мира в 1998 г. и с тех пор не пропускала ни одного розыгрыша. Четыре раза, в том числе на двух прошлых турнирах, команда выходила в 1/8 финала – это её рекорд. В минувшей квалификации она потерпела только одно поражение в 16 матчах и получила путевку в третьем раунде – максимально рано. На азиатской арене японцы традиционно в числе лидеров. В XXI веке они дважды выигрывали Кубок Азии и еще один раз становились вице-чемпионами. К ЧМ-2026 команда подошла на 18-й позиции – лучшей среди представителей Азиатской конфедерации футбола.

Турнир японцы начали с результативной ничьей с Нидерландами – 2:2. По мячу забили Кэйто Накамура и Даити Камада. Затем последовал разгром сборной Туниса со счетом 4:0 благодаря дублю Аясэ Уэды и голам Камады и Дзюни Ито.

Последние пять матчей сборной Японии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Тунис

0:4

Япония

ЧМ-2026

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

31.05.2026Япония

1:0

Исландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

28.03.2026Шотландия

0:1

Япония

Товарищеский матч

Швеция

В середине прошлого века шведы взяли серебро (1958) и бронзу (1950) чемпионатов мира. Еще раз на пьедестал они попали в 1994 году – третье место. Затем были еще три турнира и выходы в плей-офф, но не дальше 1/4 финала. Прошлый ЧМ сборная Швеции пропустила. В минувшей квалификации она заняла последнее место в группе со Швейцарией, Косово и Словенией. Но через Лигу наций шведы попали в стыковые матчи, где обыграли Украину и Польшу.

Выступление на ЧМ 38-я команда рейтинга ФИФА начала с разгромной победы над Тунисом – 5:1. Дубль оформил Ясин Аяри, еще по мячу забили Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Но во втором туре шведы с тем же счётом проиграли Нидерландам. Автором единственного гола скандинавов стал Энтони Эланга.

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Нидерланды

5:1

Швеция

ЧМ-2026

15.06.2026Швеция

5:1

Тунис

ЧМ-2026

04.06.2026Швеция

2:2

Греция

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Квалификация ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Япония0223-5
Швеция2205-3

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Японии и Швеции: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. У сборной Швеции выдалось такое начало ЧМ, которое сложно повторить. Оба матча завершились со счетом 5:1, но это были победа и поражение. Команда Туниса слишком слаба и разобрана, чтобы делать серьезные выводы. А вот разгром от Нидерландов показал, что скандинавам сильно не хватает баланса. Неслучайно в восьми матчах при Грэме Поттере они на разу не сыграли на ноль.

Японцы – гораздо более цельная команда. Они действуют организованно, а навыки и системность дополняются фирменным неуступчивым характером. Сборная Японии по делу идет фаворитом по коэффициентам, и вариант с «Двойным шансом» через нее выглядит аккуратным и уместным.

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Сбалансированный. При не самой надежной обороне у шведов очень качественная атака. Чего стоит хотя бы наличие в одном составе Дьёкереша, Исака и Эланги. Разумеется, их ещё надо правильно использовать, но обычно у Поттера это так или иначе получается. Скандинавское нападение работает хорошо, а потому в предстоящем матче можем ждать обоюдные голы.

Но даже если японцы справятся с атакующим потенциалом соперникам, хотя бы пару мячей зрители, полагаем, увидят. Азиатская команда ведь тоже играет весьма результативно. Скомбинируем такой тотал с уже упомянутым двойным шансом в пользу японцев.

Рискованный. Исходя из вышесказанного, в меру рискованным вариантом выглядит пари на обоюдные голы. Если обе забьют, то сыграет коэффициент на уровне 1,7-1,8.

Прогноз на точный счет

Если совместить все три прошлых прогноза, то рисуется, например, 2:1. Такой счет действительно выглядит вполне реалистично относительно понятных рисков с данной линией. PARI дает внушительный коэффициент 9,00.

Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной Японии.

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