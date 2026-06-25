Япония – Швеция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу F вместе с Тунисом и Нидерландами. Африканцев обе сборные обыграли. А вот с Нидерландами результат разный: японцы добились ничьей, а шведы потерпели поражение. Таким образом, азиатской команде достаточное не проиграть в третьем туре, чтобы напрямую выйти в плей-офф. Скандинавам для выполнения данной задачи необходимо только побеждать. Но ниже третьей строчки шведы в любом случае не опустятся, а это тоже шанс на 1/16 финала.
После второго тура положение в группе F таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇳🇱Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|2
|🇯🇵Япония
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|3
|🇸🇪Швеция
|2
|1
|0
|1
|6-6
|3
|4
|🇹🇳Тунис
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
Сборная Японии дебютировала на чемпионате мира в 1998 г. и с тех пор не пропускала ни одного розыгрыша. Четыре раза, в том числе на двух прошлых турнирах, команда выходила в 1/8 финала – это её рекорд. В минувшей квалификации она потерпела только одно поражение в 16 матчах и получила путевку в третьем раунде – максимально рано. На азиатской арене японцы традиционно в числе лидеров. В XXI веке они дважды выигрывали Кубок Азии и еще один раз становились вице-чемпионами. К ЧМ-2026 команда подошла на 18-й позиции – лучшей среди представителей Азиатской конфедерации футбола.
Турнир японцы начали с результативной ничьей с Нидерландами – 2:2. По мячу забили Кэйто Накамура и Даити Камада. Затем последовал разгром сборной Туниса со счетом 4:0 благодаря дублю Аясэ Уэды и голам Камады и Дзюни Ито.
Последние пять матчей сборной Японии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Тунис
0:4
Япония
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|31.05.2026
|Япония
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Шотландия
0:1
Япония
Товарищеский матч
В середине прошлого века шведы взяли серебро (1958) и бронзу (1950) чемпионатов мира. Еще раз на пьедестал они попали в 1994 году – третье место. Затем были еще три турнира и выходы в плей-офф, но не дальше 1/4 финала. Прошлый ЧМ сборная Швеции пропустила. В минувшей квалификации она заняла последнее место в группе со Швейцарией, Косово и Словенией. Но через Лигу наций шведы попали в стыковые матчи, где обыграли Украину и Польшу.
Выступление на ЧМ 38-я команда рейтинга ФИФА начала с разгромной победы над Тунисом – 5:1. Дубль оформил Ясин Аяри, еще по мячу забили Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Но во втором туре шведы с тем же счётом проиграли Нидерландам. Автором единственного гола скандинавов стал Энтони Эланга.
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Нидерланды
5:1
Швеция
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Швеция
5:1
Тунис
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Швеция
2:2
Греция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Квалификация ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Япония
|0
|2
|2
|3-5
|Швеция
|2
|2
|0
|5-3
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Японии и Швеции: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. У сборной Швеции выдалось такое начало ЧМ, которое сложно повторить. Оба матча завершились со счетом 5:1, но это были победа и поражение. Команда Туниса слишком слаба и разобрана, чтобы делать серьезные выводы. А вот разгром от Нидерландов показал, что скандинавам сильно не хватает баланса. Неслучайно в восьми матчах при Грэме Поттере они на разу не сыграли на ноль.
Японцы – гораздо более цельная команда. Они действуют организованно, а навыки и системность дополняются фирменным неуступчивым характером. Сборная Японии по делу идет фаворитом по коэффициентам, и вариант с «Двойным шансом» через нее выглядит аккуратным и уместным.
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Сбалансированный. При не самой надежной обороне у шведов очень качественная атака. Чего стоит хотя бы наличие в одном составе Дьёкереша, Исака и Эланги. Разумеется, их ещё надо правильно использовать, но обычно у Поттера это так или иначе получается. Скандинавское нападение работает хорошо, а потому в предстоящем матче можем ждать обоюдные голы.
Но даже если японцы справятся с атакующим потенциалом соперникам, хотя бы пару мячей зрители, полагаем, увидят. Азиатская команда ведь тоже играет весьма результативно. Скомбинируем такой тотал с уже упомянутым двойным шансом в пользу японцев.
Рискованный. Исходя из вышесказанного, в меру рискованным вариантом выглядит пари на обоюдные голы. Если обе забьют, то сыграет коэффициент на уровне 1,7-1,8.
Если совместить все три прошлых прогноза, то рисуется, например, 2:1. Такой счет действительно выглядит вполне реалистично относительно понятных рисков с данной линией. PARI дает внушительный коэффициент 9,00.
Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной Японии.