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29 июля 14:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Тэд Джин — Логан Сторли, 2 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Битва за 500 тысяч долларов
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Ближайший турнир PFL возглавит финал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между гаитянином Тэдом Джином и американцем Логаном Сторли. Кто окажется сильнее и заберет пояс и 500 тысяч долларов?

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Статистика

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Джин

 

Сторли

Гаити

Страна

США

27

Возраст

32

10

Бои

21

10 (5 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (9 / 0 / 9)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

188

Рост (см)

175

193

Размах рук (см)

180,5

101,5

Размах ног (см)

99

Тэд Джин

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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все шесть боев. В четвертьфинале Гран-при нынешнего сезона нокаутировал Мухамеда Берхамова в первом раунде. В полуфинале победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.

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Логан Сторли

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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, добился успехов на национальных соревнованиях школьного и юниорского уровней. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2022-м выиграл временный пояс Bellator в полусреднем весе, но в объединительном поединке уступил Ярославу Амосову. В прошлом году дебютировал в PFL с поражения от Шамиля Мусаева. Затем вышел на серию из трех побед. В четвертьфинале и полуфинале Гран-при нынешнего сезона единогласными решениями судей одолел Джозефа Лусиано и Масаюки Кикуири соответственно.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжинаПобеда СторлиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,422,902,621,43

Прогноз на бой

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Джин перед стартом Гран-при явно держался в тени. Оказалось, что его недооценивали. Гаитянин одержал две разные, но статусные и важные победы и дошел до финала, сохранив идеальный рекорд. Неслучайно теперь именно его букмекеры считают фаворитом.

Но Сторли списывать со счетов точно не стоит. Американец всё же опытнее, и за его плечами немало серьезных боев. Что касается навыков, то оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. Нокаутирующий потенциал у них высок, поэтому досрочная развязка не удивит.

Однако форсировать события в столь важном поединке соперники вряд ли намерены. К тому же оба хорошо держат удар. Исходя из этого, ждем конкурентное и затяжное противостояние с акцентом на работе в стойке.

Полный кард, где смотреть бой Джин — Сторли

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Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Джин — Сторли стоит ожидать около 05:30 мск.

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Основной кард

  • Тэд Джин (Гаити) Логан Сторли (США). Полусредний вес. Финал Гран-при;
  • Мовлид Хайбулаев (Россия) Хесус Пинедо (Перу). Полулегкий вес. Финал Гран-при;
  • Асаэль Аджудж (Алжир) Ив Ланду (Франция). Полулегкий вес;
  • Джордан Ньюман (США) Ислам Абдулбасет (Египет). Средний вес;

Предварительный кард

  • Якуб Кашуба (Польша) Серхио Коссио (Мексика). Промежуточный вес;
  • Хусейн Кадимагомаев (Швейцария) Кайл Дрисколл (США). Легкий вес;
  • Натан Келли (Ирландия) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес;
  • Сарек Шилдс (США) Ник Мэк (США). Полусредний вес;
  • Дамион Нельсон (США) Исайя Диггс (США). Полулегкий вес;
  • Мэтт Тёрнбулл (США) Том Пальяруло (США). Полулегкий вес.

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