Тэд Джин — Логан Сторли, 2 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Джин перед стартом Гран-при явно держался в тени. Оказалось, что его недооценивали. Гаитянин одержал две разные, но статусные и важные победы и дошел до финала, сохранив идеальный рекорд. Неслучайно теперь именно его букмекеры считают фаворитом.

Но Сторли списывать со счетов точно не стоит. Американец всё же опытнее, и за его плечами немало серьезных боев. Что касается навыков, то оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. Нокаутирующий потенциал у них высок, поэтому досрочная развязка не удивит.

Однако форсировать события в столь важном поединке соперники вряд ли намерены. К тому же оба хорошо держат удар. Исходя из этого, ждем конкурентное и затяжное противостояние с акцентом на работе в стойке.