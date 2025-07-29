Тэд Джин — Логан Сторли, 2 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир PFL возглавит финал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между гаитянином Тэдом Джином и американцем Логаном Сторли. Кто окажется сильнее и заберет пояс и 500 тысяч долларов?
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Джин
Сторли
Гаити
Страна
США
27
Возраст
32
10
Бои
21
10 (5 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (9 / 0 / 9)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
188
Рост (см)
175
193
Размах рук (см)
180,5
101,5
Размах ног (см)
99
В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все шесть боев. В четвертьфинале Гран-при нынешнего сезона нокаутировал Мухамеда Берхамова в первом раунде. В полуфинале победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.
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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, добился успехов на национальных соревнованиях школьного и юниорского уровней. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2022-м выиграл временный пояс Bellator в полусреднем весе, но в объединительном поединке уступил Ярославу Амосову. В прошлом году дебютировал в PFL с поражения от Шамиля Мусаева. Затем вышел на серию из трех побед. В четвертьфинале и полуфинале Гран-при нынешнего сезона единогласными решениями судей одолел Джозефа Лусиано и Масаюки Кикуири соответственно.
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Джин перед стартом Гран-при явно держался в тени. Оказалось, что его недооценивали. Гаитянин одержал две разные, но статусные и важные победы и дошел до финала, сохранив идеальный рекорд. Неслучайно теперь именно его букмекеры считают фаворитом.
Но Сторли списывать со счетов точно не стоит. Американец всё же опытнее, и за его плечами немало серьезных боев. Что касается навыков, то оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. Нокаутирующий потенциал у них высок, поэтому досрочная развязка не удивит.
Однако форсировать события в столь важном поединке соперники вряд ли намерены. К тому же оба хорошо держат удар. Исходя из этого, ждем конкурентное и затяжное противостояние с акцентом на работе в стойке.
Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Джин — Сторли стоит ожидать около 05:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард