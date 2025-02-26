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26 февраля 9:15ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Чарльз Джонсон — Рамазан Темиров, 2 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шанс попасть в топ-15 для узбекистанца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит узбекистанец Рамазан Темиров. Его соперником по поединку в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) будет американец Чарльз Джонсон. Сумеет ли Темиров одержать победу и ворваться в топ-15?

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Статистика

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Джонсон

 

Темиров

США

Страна

Узбекистан

34

Возраст

28

23

Бои

21

17 (7 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (11 / 1 / 6)

6 (0 / 0 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

12

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

175

Рост (см)

162,5

178

Размах рук (см)

160

101,5

Размах ног (см)

91,5

Чарльз Джонсон

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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Становился чемпионом LFA в наилегчайшем весе, а с 2022-го бьется под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шест боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Су Мудаэржи.

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Рамазан Темиров

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Занимался рукопашным боем и карате. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. На данный момент идет на серии из десяти побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в UFC и нокаутировал Си-Джея Вергару в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжонсонаПобеда ТемироваТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET2,001,852,601,46

Прогноз на бой

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Букмекеры ждут конкурентный поединок, и понять их можно. Джонсон был близок к окончанию своей карьеры в UFC, после трех поражений кряду вышел на серию из четырех побед. Он выступает часто, бьется довольно ярко и на данный момент представляет угрозу для большинства соперников по дивизиону.

Неслучайно Темирова свели именно с этим американцем. Узбекистанец идет на ещё более внушительной победной серии, в UFC он дебютировал эффектно. В промоушене явно рассчитывают с его помощью освежить наилегчайший дивизион, поэтому Темиров получил и качественную проверку, и шанс попасть в топ-15 уже после второго поединка.

Получится ли у узбекистанца? Вполне возможно. В стойке он очень силен и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Однако и Джонсон делает ставку на работу на верхнем этаже. И в его пользу как минимум говорят опыт и существенное преимущество в размахе рук.

Резюмируя, видим риск в игре на исход. Явные шансы на победу есть у обоих бойцов. Мы же остановимся на ставке на полный поединок. Финишировать обоих крайне сложно, нокаутами они вовсе не проигрывали.

Полный кард, где смотреть бой Джонсон Темиров

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Турнир UFC Fight Night 253 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 1 на 2 марта по московскому времени. Бой Джонсон Темиров стоит ожидать около 00:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Манель Капе (Португалия) Асу Алмабаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Коди Брандэйдж (США) Джулиан Маркес (США). Средний вес;
  • Насрат Хакпараст (Марокко) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Остен Лейн (США) — Мариу Пинту (Португалия). Тяжелый вес;
  • Хайдер Эмил (Филиппины) — Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Дэнни Бэрлоу (США) — Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Рикардо Рамос (Бразилия) — Чепе Марискал (США). Полулегкий вес;
  • Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) — Джон Кастанеда (США). Легчайший вес;
  • Андреа Ли (США) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Дэнни Силва (США) — Лукас Алмейда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Монтана де ла Роса (США) — Луана Каролина (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Чарльз Джонсон (США) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес.
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