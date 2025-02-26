Чарльз Джонсон — Рамазан Темиров, 2 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Букмекеры ждут конкурентный поединок, и понять их можно. Джонсон был близок к окончанию своей карьеры в UFC, после трех поражений кряду вышел на серию из четырех побед. Он выступает часто, бьется довольно ярко и на данный момент представляет угрозу для большинства соперников по дивизиону.

Неслучайно Темирова свели именно с этим американцем. Узбекистанец идет на ещё более внушительной победной серии, в UFC он дебютировал эффектно. В промоушене явно рассчитывают с его помощью освежить наилегчайший дивизион, поэтому Темиров получил и качественную проверку, и шанс попасть в топ-15 уже после второго поединка.

Получится ли у узбекистанца? Вполне возможно. В стойке он очень силен и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Однако и Джонсон делает ставку на работу на верхнем этаже. И в его пользу как минимум говорят опыт и существенное преимущество в размахе рук.

Резюмируя, видим риск в игре на исход. Явные шансы на победу есть у обоих бойцов. Мы же остановимся на ставке на полный поединок. Финишировать обоих крайне сложно, нокаутами они вовсе не проигрывали.