Чарльз Джонсон — Рамазан Темиров, 2 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит узбекистанец Рамазан Темиров. Его соперником по поединку в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) будет американец Чарльз Джонсон. Сумеет ли Темиров одержать победу и ворваться в топ-15?
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Джонсон
Темиров
США
Страна
Узбекистан
34
Возраст
28
23
Бои
21
17 (7 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (11 / 1 / 6)
6 (0 / 0 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
12
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
—
175
Рост (см)
162,5
178
Размах рук (см)
160
101,5
Размах ног (см)
91,5
В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Становился чемпионом LFA в наилегчайшем весе, а с 2022-го бьется под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шест боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Су Мудаэржи.
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Занимался рукопашным боем и карате. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. На данный момент идет на серии из десяти побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в UFC и нокаутировал Си-Джея Вергару в первом раунде.
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Букмекеры ждут конкурентный поединок, и понять их можно. Джонсон был близок к окончанию своей карьеры в UFC, после трех поражений кряду вышел на серию из четырех побед. Он выступает часто, бьется довольно ярко и на данный момент представляет угрозу для большинства соперников по дивизиону.
Неслучайно Темирова свели именно с этим американцем. Узбекистанец идет на ещё более внушительной победной серии, в UFC он дебютировал эффектно. В промоушене явно рассчитывают с его помощью освежить наилегчайший дивизион, поэтому Темиров получил и качественную проверку, и шанс попасть в топ-15 уже после второго поединка.
Получится ли у узбекистанца? Вполне возможно. В стойке он очень силен и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Однако и Джонсон делает ставку на работу на верхнем этаже. И в его пользу как минимум говорят опыт и существенное преимущество в размахе рук.
Резюмируя, видим риск в игре на исход. Явные шансы на победу есть у обоих бойцов. Мы же остановимся на ставке на полный поединок. Финишировать обоих крайне сложно, нокаутами они вовсе не проигрывали.
Турнир UFC Fight Night 253 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 1 на 2 марта по московскому времени. Бой Джонсон — Темиров стоит ожидать около 00:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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