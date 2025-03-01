Наташа Джонас — Лорен Прайс, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу, 7 марта, англичанка Наташа Джонас встретится в объединительном поединке с представительницей Уэльса Лорен Прайс. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, IBF и The Ring в женском полусреднем весе (до 66,7 кг). Кто окажется сильнее?
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Джонас
Прайс
Англия
Страна
Уэльс
40
Возраст
30
19
Бои
8
16 (9)
Победы (нокауты)
8 (2)
2 (1)
Поражения (нокауты)
0
1
Ничьи
0
1
Место в рейтинге женского полусреднего дивизиона BoxRec
4
173
Рост (см)
167
173
Размах рук (см)
165
Левша
Стойка
Левша
На любительском уровне становилась медалисткой чемпионатов мира и Европы, выступала на Олимпиаде-2012. На профессиональном ринге бьется с 2017 года. В 2022-м выиграла пояс WBO в первом среднем весе. В двух следующих боях забрала также титулы WBO, WBC, IBF и The Ring. В 2023-м стала чемпионкой IBF в полусреднем весе. Дважды защитила этот титул, а в последнем поединке в декабре забрала и пояс WBC благодаря победе единогласным решением судей над Иваной Хабазин.
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Профессионально занималась футболом, но с 2014 года сосредоточилась на карьере в боксе. Становилась чемпионкой мира, Игр Содружества и Европейских игр. Взяла золото на Олимпиаде-2020. На профессиональном ринге выступает с 2022 года. В прошлом году выиграла пояса WBA, IBO и The Ring в женском полусреднем весе. В последнем поединке в декабре нокаутировала Бекси Матеус в третьем раунде и защитила все титулы.
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Классическое противостояние опыта и молодости (пусть и относительной). Акцент на возрасте важен, так как разница может оказаться критической для Джонас. Прайс способна задать очень высокий темп боя, и далеко не факт, что её соперница сможет долго его поддерживать.
Да, представительница Уэльса нечасто побеждает досрочно, но в целом действует довольно агрессивно и дарит оппоненткам внушительный накопительный урон. Полагаем, и в предстоящем поединке Прайс постепенно завладеет инициативой, что в итоге приведет к сохранению идеального рекорда и объединению аж пяти титулов. Но быстрой развязки, повторимся, совсем не ждем.
Боксерский вечер пройдет на арене «Royal Albert Hall» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 22:00 по московскому времени. Главный бой Джонас — Прайс стоит ожидать не ранее полуночи.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Партнерский проект