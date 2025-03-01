Наташа Джонас — Лорен Прайс, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Классическое противостояние опыта и молодости (пусть и относительной). Акцент на возрасте важен, так как разница может оказаться критической для Джонас. Прайс способна задать очень высокий темп боя, и далеко не факт, что её соперница сможет долго его поддерживать.

Да, представительница Уэльса нечасто побеждает досрочно, но в целом действует довольно агрессивно и дарит оппоненткам внушительный накопительный урон. Полагаем, и в предстоящем поединке Прайс постепенно завладеет инициативой, что в итоге приведет к сохранению идеального рекорда и объединению аж пяти титулов. Но быстрой развязки, повторимся, совсем не ждем.