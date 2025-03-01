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1 марта 17:20ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Наташа Джонас — Лорен Прайс, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Большой объединительный бой
Александр Бокулёв
Источник: Boxxer
Источник: Boxxer

В пятницу, 7 марта, англичанка Наташа Джонас встретится в объединительном поединке с представительницей Уэльса Лорен Прайс. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, IBF и The Ring в женском полусреднем весе (до 66,7 кг). Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Джонас

 

Прайс

Англия

Страна

Уэльс

40

Возраст

30

19

Бои

8

16 (9)

Победы (нокауты)

8 (2)

2 (1)

Поражения (нокауты)

0

1

Ничьи

0

1

Место в рейтинге женского полусреднего дивизиона BoxRec

4

173

Рост (см)

167

173

Размах рук (см)

165

Левша

Стойка

Левша

Наташа Джонас

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На любительском уровне становилась медалисткой чемпионатов мира и Европы, выступала на Олимпиаде-2012. На профессиональном ринге бьется с 2017 года. В 2022-м выиграла пояс WBO в первом среднем весе. В двух следующих боях забрала также титулы WBO, WBC, IBF и The Ring. В 2023-м стала чемпионкой IBF в полусреднем весе. Дважды защитила этот титул, а в последнем поединке в декабре забрала и пояс WBC благодаря победе единогласным решением судей над Иваной Хабазин.

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Лорен Прайс

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Профессионально занималась футболом, но с 2014 года сосредоточилась на карьере в боксе. Становилась чемпионкой мира, Игр Содружества и Европейских игр. Взяла золото на Олимпиаде-2020. На профессиональном ринге выступает с 2022 года. В прошлом году выиграла пояса WBA, IBO и The Ring в женском полусреднем весе. В последнем поединке в декабре нокаутировала Бекси Матеус в третьем раунде и защитила все титулы. 

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжонасПобеда ПрайсДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE4,601,234,851,13

Прогноз на бой

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Классическое противостояние опыта и молодости (пусть и относительной). Акцент на возрасте важен, так как разница может оказаться критической для Джонас. Прайс способна задать очень высокий темп боя, и далеко не факт, что её соперница сможет долго его поддерживать.

Да, представительница Уэльса нечасто побеждает досрочно, но в целом действует довольно агрессивно и дарит оппоненткам внушительный накопительный урон. Полагаем, и в предстоящем поединке Прайс постепенно завладеет инициативой, что в итоге приведет к сохранению идеального рекорда и объединению аж пяти титулов. Но быстрой развязки, повторимся, совсем не ждем.

Где смотреть бой Джонас Прайс

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Боксерский вечер пройдет на арене «Royal Albert Hall» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 22:00 по московскому времени. Главный бой Джонас — Прайс стоит ожидать не ранее полуночи.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Наташа Джонас (Великобритания) — Лорен Прайс (Великобритания). Полусредний вес. Бой за пояса WBA, WBC, IBF, IBO и The Ring;
  • Каррисс Артингсталл (Великобритания) — Рэйвен Чапмен (Великобритания). Полулегкий вес;
  • Кэролайн Дюбуа (Великобритания) — Бо Ми Ре Шин (Республика Корея). Легкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Синди Нгамба (Великобритания) — Кирсти Бавингтон (Великобритания). Первый средний вес;
  • Хлоя Уотсон (Великобритания) — Ясмина Запоточная (Польша). Наилегчайший вес. Бой за пояс EBU;
  • Франческа Хеннесси (Великобритания) — Карла Камила Кампос (Боливия). Второй легчайший вес.
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