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ГлавнаяПрогнозыЭнтони Джошуа – Кристиан Пренга, 25 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Энтони Джошуа – Кристиан Пренга, 25 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Быстрый нокаут от британской звезды?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Энтони Джошуа
  • Кристиан Пренга
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Джошуа – Пренга

В субботу, 25 июля, очередной профессиональный поединок проведет Энтони Джошуа. Именитый британец возглавит вечер бокса в Саудовской Аравии, где побьется с албанцем Кристианом Пренгой в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг). Вторая подряд победа для бывшего чемпиона мира?

Статистика

Джошуа

 

Пренга

Великобритания

Страна

Албания

37

Возраст

35

33

Бои

21

29 (26)

Победы (нокауты)

20 (20)

4 (2)

Поражения (нокауты)

1 (0)

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

35

198

Рост (см)

196

208

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Энтони Джошуа

Серебряный призер чемпионата мира 2011 г. и чемпион Олимпиады-2012 построил выдающуюся карьеру и в профессионалах. Долгое время оставался непобежденным и выиграл несколько поясов: WBC International, IBF, WBA (Super), IBO, WBO. Впервые на профессиональном уровне уступил в 2019 г. Энди Руису. В реванше победил и вернул себе пояса, после чего нокаутировал Кубрата Пулева, но затем дважды проиграл Александру Усику, вновь лишившись титулов. Одержав четыре победы подряд, в 2024 г. бился с Даниэлем Дюбуа за звание чемпиона мира по версии IBF и потерпел досрочное поражение в пятом раунде. В последнем поединке в декабре нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.

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Кристиан Пренга

На профессиональном ринге выступает с 2016 г. В 2023 г. выиграл пояс WBA-NABA в тяжелом весе. Идет на серии из 16 досрочных побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Джо Джонса в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ДжошуаПобеда ПренгиДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,029,101,067,30

Прогноз на бой

Боксерский мир идет к очному поединку Джошуа и Тайсона Фьюри в конце 2026 г. Перед этим оба с интервалом в день проводят своеобразные разминочные бои – чтобы не терять форму, но и не рисковать результатом. 

Пренга – точно не тот соперник, который выглядит опасно для Джошуа. У албанца впечатляющий рекорд из 20 досрочных побед при одном поражении, серия из трех нокаутов в первых раундах. Но уровень оппозиции очень далек от британца. Джошуа – с огромным запасом самый статусный и серьезный соперник в карьере Пренги.

При этом албанцу уже 35 лет, то есть он уже вплотную подобрался к своему потолку. И по навыкам не видно, за счет чего Пренга может добыть сенсацию. Пожалуй, единственный его шанс в сложном ментальном состоянии Джошуа, для которого это будет первый бой после страшной аварии с его участием, унесшей жизни двух его тренеров.

Резюмируя, серьезной спортивной интриги не видим. Вопрос, пожалуй, в том, насколько быстро бывший чемпион мира одержит победу. Рискнем предположить, что Джошуа оформит нокаут за первые три раунда.

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Полный кард, где смотреть бой Джошуа – Пренга

Турнир на арене «Jeddah Superdome» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 25 июля, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Джошуа – Пренга ожидается не ранее полуночи.

В России легальной бесплатной прямой трансляции не будет.

Полный кард

  • Энтони Джошуа (Великобритания) – Кристиан Пренга (Албания). Тяжелый вес;
  • Джош Келли (Великобритания) – Каоимхин Агьярко (Ирландия). Первый средний вес. Бой за пояс IBF;
  • Хамза Шираз (Великобритания) – Симон Захенхубер (Германия). Второй средний вес. Бой за пояс WBO;
  • Рейто Цуцуми (Япония) – Альвино Эррера (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Александр Хижняк (Украина) – Ленни Патрач (Франция). Полутяжелый вес;
  • Якоб Банк (Дания) – Павел Август (Польша). Второй средний вес;
  • Майки Таллон (Великобритания) – Орландо Пино (Венесуэла). Второй наилегчайший вес;
  • Нишант Дев (Индия) – Сезар Диас (Перу). Первый средний вес;
  • Зияд Аль-Мааюф (Саудовская Аравия) – Франк Лусиан Манго (Танзания). Полусредний вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) – Лидон Чиркоп (Мальта). Легкий вес;
  • Султан Аль-Мохамед (Саудовская Аравия) – Эфрен Бесалдуч (Испания). Второй полулегкий вес;
  • Махмуд Мубарак (Египет) – Брайан Сапата (Колумбия). Первый полусредний вес.

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