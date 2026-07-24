Энтони Джошуа – Кристиан Пренга, 25 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 25 июля, очередной профессиональный поединок проведет Энтони Джошуа. Именитый британец возглавит вечер бокса в Саудовской Аравии, где побьется с албанцем Кристианом Пренгой в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг). Вторая подряд победа для бывшего чемпиона мира?
Джошуа
Пренга
|Великобритания
Страна
Албания
|37
Возраст
35
|33
Бои
21
|29 (26)
Победы (нокауты)
20 (20)
|4 (2)
Поражения (нокауты)
1 (0)
|8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
35
|198
Рост (см)
196
|208
Размах рук (см)
N/A
|Правша
Стойка
Правша
Серебряный призер чемпионата мира 2011 г. и чемпион Олимпиады-2012 построил выдающуюся карьеру и в профессионалах. Долгое время оставался непобежденным и выиграл несколько поясов: WBC International, IBF, WBA (Super), IBO, WBO. Впервые на профессиональном уровне уступил в 2019 г. Энди Руису. В реванше победил и вернул себе пояса, после чего нокаутировал Кубрата Пулева, но затем дважды проиграл Александру Усику, вновь лишившись титулов. Одержав четыре победы подряд, в 2024 г. бился с Даниэлем Дюбуа за звание чемпиона мира по версии IBF и потерпел досрочное поражение в пятом раунде. В последнем поединке в декабре нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2016 г. В 2023 г. выиграл пояс WBA-NABA в тяжелом весе. Идет на серии из 16 досрочных побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Джо Джонса в первом раунде.
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Боксерский мир идет к очному поединку Джошуа и Тайсона Фьюри в конце 2026 г. Перед этим оба с интервалом в день проводят своеобразные разминочные бои – чтобы не терять форму, но и не рисковать результатом.
Пренга – точно не тот соперник, который выглядит опасно для Джошуа. У албанца впечатляющий рекорд из 20 досрочных побед при одном поражении, серия из трех нокаутов в первых раундах. Но уровень оппозиции очень далек от британца. Джошуа – с огромным запасом самый статусный и серьезный соперник в карьере Пренги.
При этом албанцу уже 35 лет, то есть он уже вплотную подобрался к своему потолку. И по навыкам не видно, за счет чего Пренга может добыть сенсацию. Пожалуй, единственный его шанс в сложном ментальном состоянии Джошуа, для которого это будет первый бой после страшной аварии с его участием, унесшей жизни двух его тренеров.
Резюмируя, серьезной спортивной интриги не видим. Вопрос, пожалуй, в том, насколько быстро бывший чемпион мира одержит победу. Рискнем предположить, что Джошуа оформит нокаут за первые три раунда.
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Турнир на арене «Jeddah Superdome» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 25 июля, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Джошуа – Пренга ожидается не ранее полуночи.
В России легальной бесплатной прямой трансляции не будет.