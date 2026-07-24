Энтони Джошуа – Кристиан Пренга, 25 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Боксерский мир идет к очному поединку Джошуа и Тайсона Фьюри в конце 2026 г. Перед этим оба с интервалом в день проводят своеобразные разминочные бои – чтобы не терять форму, но и не рисковать результатом.

Пренга – точно не тот соперник, который выглядит опасно для Джошуа. У албанца впечатляющий рекорд из 20 досрочных побед при одном поражении, серия из трех нокаутов в первых раундах. Но уровень оппозиции очень далек от британца. Джошуа – с огромным запасом самый статусный и серьезный соперник в карьере Пренги.

При этом албанцу уже 35 лет, то есть он уже вплотную подобрался к своему потолку. И по навыкам не видно, за счет чего Пренга может добыть сенсацию. Пожалуй, единственный его шанс в сложном ментальном состоянии Джошуа, для которого это будет первый бой после страшной аварии с его участием, унесшей жизни двух его тренеров.

Резюмируя, серьезной спортивной интриги не видим. Вопрос, пожалуй, в том, насколько быстро бывший чемпион мира одержит победу. Рискнем предположить, что Джошуа оформит нокаут за первые три раунда.