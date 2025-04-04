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4 апреля 14:12ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Джо Джойс — Филип Хргович, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Два призера Олимпиады-2016
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
Источник: Queensberry Promotions

У британца Джо Джойса был запланирован поединок с именитым соотечественником Диллианом Уайтом, но последний снялся из-за травмы. На замену вышел хорват Филип Хргович. Сумеет ли он одолеть именитого соперника в лимите тяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг)?

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Статистика

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Джойс

 

Хргович

Великобритания

Страна

Хорватия

39

Возраст

32

19

Бои

18

16 (15)

Победы (нокауты)

17 (14)

3 (2)

Поражения (нокауты)

1 (1)

18

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

20

198

Рост (см)

198

203

Размах рук (см)

208

Правша

Стойка

Правша

Джо Джойс

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Начал заниматься боксом в 22-летнем возрасте. На любительском стал победителем Европейских игр и Игр Содружества, взял серебро Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2017 года. Выиграл несколько поясов, а в 2022-м стал временным чемпионом мира по версии WBO. Потерял титул после поражения Чжану Чжилэю. В реванше вновь уступил и не смог вернуть пояс. После этого одержал одну победу при одном поражении. В последнем поединке в июле единогласным решением судей уступил Дереку Чисоре. 

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Филип Хргович

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Начал заниматься боксом в 13-летнем возрасте. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2016, чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBC International и IBF International в тяжелом весе. В последнем поединке в июне бился за временный титул IBF и уступил Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжойсаПобеда ХрговичаДосрочное завершениеПолный бой
PARI4,201,271,402,75

Прогноз на бой

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Короткое уведомление на таком уровне — серьезный риск. Да, Хргович достаточно хорош, чтобы при любых раскладах навязать конкуренцию, однако вероятность поражения всё же растет, а оно может быть для него вторым подряд. Впрочем, букмекеры уверены в том, что победителем ринг покинет именно хорват.

И разрыв в котировках кажется завышенным. Вероятно, он определяется в том числе тем, что Джойса попросту списали со счетов. Но британец всё ещё обладает внушительным тоннажем и впечатляющим опытом. Да, возраст уже становится серьезным фактором, но 39 лет для тяжеловеса — совсем не приговор.

Кроме того, именно к Хрговичу больше вопросов по функциональной подготовке. В бою с Дюбуа хорват вымахался довольно быстро, после чего буквально стал боксерской грушей. Таким образом, есть основания ожидать, что Хргович быстро наберет обороты и попробует сразу забрать инициативу. И вот если Джойс справится с этим напором, то может перехватить преимущество ближе к экватору 10-раундового поединка.

Резюмируя, ждем досрочную развязку с акцентом на двух сценариях: либо Хргович реализует свой стартовый потенциал в первой половине, либо Джойс финиширует уставшего соперника позднее. Коэффициенты вынуждают чуть больше рискнуть с тоталом, поэтому остановимся на ТМ (8,5).

Где смотреть бой Джойс Хргович

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Боксерский вечер пройдет на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Джойс — Хргович стоит ожидать не ранее полуночи.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джо Джойс (Англия) — Филип Хргович (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Дэвид Аделейе (Англия) — Джейми Чикева (Англия). Тяжелый вес. Бой за пояс чемпиона Англии;
  • Халил Маджид (Англия) — Алекс Мёрфи (Англия). Первый полусредний вес;
  • Марк Чемберлейн (Англия) — Мигель Анхель Скаринги (Аргентина). Первый полусредний вес;
  • Джек Рафферти (Англия) — Кори О'Реган (Англия). Первый полусредний вес. Бой за пояс Содружества;
  • Юрген Ульдидай (Албания) — Херардо Мельядо (Чили). Тяжелый вес;
  • Рамтин Муса (Англия) — Робби Чапмэн (Англия). Второй средний вес;
  • Делишес Ори (Англия) — Милош Велетич (Босния и Герцеговина). Тяжелый вес;
  • Ройстон Барни Смит (Англия) — Сезар Игнасио Паредес (Перу). Второй полулегкий вес;
  • Нельсон Бирчалл (Англия) — Родриго Ареко (Аргентина). Полулегкий вес;
  • Альфи Миддлмисс (Англия) — Александр Моралес (Мексика). Полулегкий вес;
  • Луис Щето (Англия) — Набиль Ахмед (Англия). Легчайший вес.
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