Джо Джойс — Филип Хргович, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Короткое уведомление на таком уровне — серьезный риск. Да, Хргович достаточно хорош, чтобы при любых раскладах навязать конкуренцию, однако вероятность поражения всё же растет, а оно может быть для него вторым подряд. Впрочем, букмекеры уверены в том, что победителем ринг покинет именно хорват.

И разрыв в котировках кажется завышенным. Вероятно, он определяется в том числе тем, что Джойса попросту списали со счетов. Но британец всё ещё обладает внушительным тоннажем и впечатляющим опытом. Да, возраст уже становится серьезным фактором, но 39 лет для тяжеловеса — совсем не приговор.

Кроме того, именно к Хрговичу больше вопросов по функциональной подготовке. В бою с Дюбуа хорват вымахался довольно быстро, после чего буквально стал боксерской грушей. Таким образом, есть основания ожидать, что Хргович быстро наберет обороты и попробует сразу забрать инициативу. И вот если Джойс справится с этим напором, то может перехватить преимущество ближе к экватору 10-раундового поединка.

Резюмируя, ждем досрочную развязку с акцентом на двух сценариях: либо Хргович реализует свой стартовый потенциал в первой половине, либо Джойс финиширует уставшего соперника позднее. Коэффициенты вынуждают чуть больше рискнуть с тоталом, поэтому остановимся на ТМ (8,5).