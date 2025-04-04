Джо Джойс — Филип Хргович, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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У британца Джо Джойса был запланирован поединок с именитым соотечественником Диллианом Уайтом, но последний снялся из-за травмы. На замену вышел хорват Филип Хргович. Сумеет ли он одолеть именитого соперника в лимите тяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг)?
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Джойс
Хргович
Великобритания
Страна
Хорватия
39
Возраст
32
19
Бои
18
16 (15)
Победы (нокауты)
17 (14)
3 (2)
Поражения (нокауты)
1 (1)
18
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
20
198
Рост (см)
198
203
Размах рук (см)
208
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в 22-летнем возрасте. На любительском стал победителем Европейских игр и Игр Содружества, взял серебро Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2017 года. Выиграл несколько поясов, а в 2022-м стал временным чемпионом мира по версии WBO. Потерял титул после поражения Чжану Чжилэю. В реванше вновь уступил и не смог вернуть пояс. После этого одержал одну победу при одном поражении. В последнем поединке в июле единогласным решением судей уступил Дереку Чисоре.
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Начал заниматься боксом в 13-летнем возрасте. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2016, чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBC International и IBF International в тяжелом весе. В последнем поединке в июне бился за временный титул IBF и уступил Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.
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Короткое уведомление на таком уровне — серьезный риск. Да, Хргович достаточно хорош, чтобы при любых раскладах навязать конкуренцию, однако вероятность поражения всё же растет, а оно может быть для него вторым подряд. Впрочем, букмекеры уверены в том, что победителем ринг покинет именно хорват.
И разрыв в котировках кажется завышенным. Вероятно, он определяется в том числе тем, что Джойса попросту списали со счетов. Но британец всё ещё обладает внушительным тоннажем и впечатляющим опытом. Да, возраст уже становится серьезным фактором, но 39 лет для тяжеловеса — совсем не приговор.
Кроме того, именно к Хрговичу больше вопросов по функциональной подготовке. В бою с Дюбуа хорват вымахался довольно быстро, после чего буквально стал боксерской грушей. Таким образом, есть основания ожидать, что Хргович быстро наберет обороты и попробует сразу забрать инициативу. И вот если Джойс справится с этим напором, то может перехватить преимущество ближе к экватору 10-раундового поединка.
Резюмируя, ждем досрочную развязку с акцентом на двух сценариях: либо Хргович реализует свой стартовый потенциал в первой половине, либо Джойс финиширует уставшего соперника позднее. Коэффициенты вынуждают чуть больше рискнуть с тоталом, поэтому остановимся на ТМ (8,5).
Боксерский вечер пройдет на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Джойс — Хргович стоит ожидать не ранее полуночи.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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