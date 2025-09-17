Ювентус — Боруссия Дортмунд, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В одном из центральных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Ювентус» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Судьи: Франсуа Летексье (главный), Сириль Мюнье, Мехди Рахмуни (ассистенты), Жереми Пиньяр (резервный). Все — Франция
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|7
|1
|3
|22-14
|«Боруссия»
|3
|1
|7
|14-22
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Ювентус»
4:3
«Интер»
Серия А
|31.08.2025
|«Дженоа»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|24.08.2025
|«Ювентус»
2:0
«Парма»
Серия А
|16.08.2025
|«Аталанта»
1:2
«Ювентус»
Товарищеский матч
|13.08.2025
|«Ювентус»
2:0
«Ювентус U23»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Хайденхайм»
0:2
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|31.08.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
3:0
«Унион Берлин»
Бундеслига
|23.08.2025
|«Санкт-Паули»
3:3
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|18.08.2025
|«Эссен»
0:1
«Боруссия» (Дортмунд)
Кубок Германии
|10.08.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
1:2
«Ювентус»
Товарищеский матч
Игра «Ювентуса» с «Интером» показала, что в обороне отнюдь не всё гладко. Однако за счет высокого атакующего потенциала турниры всё же смогли одержать победу. Учитывая, что «Боруссия» почти при любых тренерах остается довольно яркой командой, в предстоящем матче можно ожидать результативный футбол. Тем более что в прекрасной форме находится главный бомбардир дортмундцев Серу Гирасси.
Полагаем, как минимум на обмен голами соперники наиграют. Коэффициент на такой маркет симпатичный — им и воспользуемся.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ювентусом» и «Боруссией» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ювентус»: Милик, Консейсау (оба — травмы), Жегрова (под вопросом)
«Боруссия»: Зюле, Брандт, Джан, Дюранвилль, Силва (все — травмы), Шлоттербек (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» — «Боруссия»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Боруссия»
|Вратарь
|16. Ди Грегорио
|1. Кобель
|Защитник
|6. Келли
|26. Рюэрсон
|Защитник
|4. Гатти
|3. Антон
|Защитник
|3. Бремер
|5. Бенсебаини
|Полузащитник
|22. Маккенни
|2. Коуто
|Полузащитник
|15. Калюлю
|24. Свенссон
|Полузащитник
|5. Локателли
|8. Нмеча
|Полузащитник
|19. Тюрам
|13. Грос
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|27. Адейеми
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|14. Байер
|Нападающий
|9. Влахович
|9. Гирасси
|Главный тренер
|Игор Тудор
|Нико Ковач
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 2,00. Ничья и выигрыш «Боруссии» идут за 3,55 и 3,70 соответственно.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.