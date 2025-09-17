Ведомости
Ювентус — Боруссия Дортмунд, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Дуэль хорватских тренеров
Александр Бокулёв

В одном из центральных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Ювентус» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Какую ставку выбрать на это противостояние? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин, Италия)

16.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 2,00

Х - 3,55

П2 - 3,70

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Судьи: Франсуа Летексье (главный), Сириль Мюнье, Мехди Рахмуни (ассистенты), Жереми Пиньяр (резервный). Все — Франция

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»71322-14
«Боруссия»31714-22

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Ювентус»

4:3

«Интер»

Серия А

31.08.2025«Дженоа»

0:1

«Ювентус»

Серия А

24.08.2025«Ювентус»

2:0

«Парма»

Серия А

16.08.2025«Аталанта»

1:2

«Ювентус»

Товарищеский матч

13.08.2025«Ювентус»

2:0

«Ювентус U23»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Хайденхайм»

0:2

«Боруссия» (Дортмунд)

Бундеслига

31.08.2025«Боруссия» (Дортмунд)

3:0

«Унион Берлин»

Бундеслига

23.08.2025«Санкт-Паули»

3:3

«Боруссия» (Дортмунд)

Бундеслига

18.08.2025«Эссен»

0:1

«Боруссия» (Дортмунд)

Кубок Германии

10.08.2025«Боруссия» (Дортмунд)

1:2

«Ювентус»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Игра «Ювентуса» с «Интером» показала, что в обороне отнюдь не всё гладко. Однако за счет высокого атакующего потенциала турниры всё же смогли одержать победу. Учитывая, что «Боруссия» почти при любых тренерах остается довольно яркой командой, в предстоящем матче можно ожидать результативный футбол. Тем более что в прекрасной форме находится главный бомбардир дортмундцев Серу Гирасси.

Полагаем, как минимум на обмен голами соперники наиграют. Коэффициент на такой маркет симпатичный — им и воспользуемся.

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ювентусом» и «Боруссией» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ювентус»: Милик, Консейсау (оба — травмы), Жегрова (под вопросом)

«Боруссия»: Зюле, Брандт, Джан, Дюранвилль, Силва (все — травмы), Шлоттербек (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус»«Боруссия»:

Позиция«Ювентус»«Боруссия»
Вратарь16. Ди Грегорио1. Кобель
Защитник6. Келли26. Рюэрсон
Защитник4. Гатти3. Антон
Защитник3. Бремер5. Бенсебаини
Полузащитник22. Маккенни2. Коуто
Полузащитник15. Калюлю24. Свенссон
Полузащитник 5. Локателли8. Нмеча
Полузащитник19. Тюрам13. Грос
Полузащитник10. Йылдыз27. Адейеми
Полузащитник8. Копмейнерс14. Байер
Нападающий9. Влахович9. Гирасси
Главный тренерИгор ТудорНико Ковач

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 2,00. Ничья и выигрыш «Боруссии» идут за 3,55 и 3,70 соответственно.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ювентус» — «Боруссия»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Боруссия»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

