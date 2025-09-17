Ювентус — Боруссия Дортмунд, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Игра «Ювентуса» с «Интером» показала, что в обороне отнюдь не всё гладко. Однако за счет высокого атакующего потенциала турниры всё же смогли одержать победу. Учитывая, что «Боруссия» почти при любых тренерах остается довольно яркой командой, в предстоящем матче можно ожидать результативный футбол. Тем более что в прекрасной форме находится главный бомбардир дортмундцев Серу Гирасси.

Полагаем, как минимум на обмен голами соперники наиграют. Коэффициент на такой маркет симпатичный — им и воспользуемся.