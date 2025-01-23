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28 декабря 10:15ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Фиорентина, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Туринский клуб может выбыть из борьбы за чемпионский титул уже в этом году
Руслан Ипполитов
Ювентус - Фиорентина.jpg
Ювентус - Фиорентина.jpg

В воскресенье, 29 декабря, «Ювентус» проведет в Турине матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной». Соперники, имея в активе по 31-му очку, делят в турнирной таблице пятую строчку. Победитель встречи приблизится к группе лидеров, а проигравший рискует выпасть из чемпионской гонки по итогам последнего матча уходящего года.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

29.12.2024, Вс

20:00 МСК

«Фиорентина» (Флоренция)

П1 - 1.92

Х - 3.30

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»925941318-204
«Фиорентина»415992204-318

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Кубок Италии

14.12.2024«Ювентус»

2:2

«Венеция»

Серия А

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.12.2024«Ювентус»

2:2

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе»

Серия А

19.12.2024«Витория Гимараэш»

1:1

«Фиорентина»

Лига конференций

15.12.2024«Болонья»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

12.12.2024«Фиорентина»

7:0

ЛАСК

Лига конференций

08.12.2024«Фиорентина»

1:0

«Кальяри»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Аталанта17131342-1940
2. Наполи17122326-1238
3. Интер16114142-1537
4. Лацио17111532-2434
5. Фиорентина1694329-1331
6. Ювентус17710028-1331
7. Болонья1677223-1828
8. Милан1675425-1626
9. Удинезе1772821-2623
10. Рома1754823-2319
11. Эмполи1747616-1919
12. Торино1754817-2219
13. Дженоа1737714-2616
14. Лечче1744911-2916
15. Комо1736818-3015
16. Верона17501221-4015
17. Парма1736823-3315
18. Кальяри1735916-2814
19. Венеция17341017-3013
20. Монца1717915-2310

Прогноз на матч

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В одном из главных матчей 18-го тура Серии А сойдутся команды, которые довольно близко располагаются к тройке лидеров в турнирной таблице и имеют теоретические шансы весной побороться за чемпионский титул. 

«Ювентус» не блещет результативностью, но туринский клуб и в лучшие времена не являлся приверженцем остроатакующего футбола. В обороне у команды Тьяго Мотты традиционный порядок - второй (после «Наполи») по надежности показатель в лиге. Впрочем, это второе место место «Юве» делит как раз с «Фиорентиной», имеющей почти идентичные показатели по мячам: 28 - 13 у «Ювентуса», 29 - 13 - у «фиалок». 

Вряд ли зрители увидят в этой встрече голевую феерию. В девяти последних матчах этих соперников ни разу не был превышен рубеж в два забитых мяча. Последний раз подобное случалось в декабре 2020 года, когда флорентийцы обыграли “Юве” в Турине (0:3). Итоговый счет, если верить статистике и котировкам букмекеров, должен быть где-то в диапазоне между 0:0 и 1:1. Делаем математически выверенную ставку на то, что одной из команд так и не удастся поразить ворота противника.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Ювентус» - «Фиорентина» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Ювентус»: Данило, Милик, Веа, Бремер, Кабаль (все - травма).

«Фиорентина»: Понграчич (травма), Бове (проблемы с сердцем)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Фиорентина»:

Позиция«Ювентус»«Фиорентина»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио43. Давид де ХеаВратарь
Защитник4. Гатти33. КайодеЗащитник
Защитник15. Калюлю15. КомуццоЗащитник
Защитник37. Савона6. РаньериЗащитник
Защитник16. Маккени21. ГосенсЗащитник
Полузащитник5. Локателли32. КатальдиПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс29. АдлиПолузащитник 
Полузащитник7. Консейсау23. КольпаниПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз9. БельтранПолузащитник
Нападающий11. Гонсалес7. СоттильПолузащитник
Нападающий9. Влахович20. КинНападающий
Главный тренерТьяго МоттаРаффаэле ПалладиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Ювентуса» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.90. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Фиорентины» - за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ювентус» - «Фиорентина»?

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Встречается две команды из первой пятерки Серии А. Фактор своего поля и результаты последних игр на стороне туринцев, которым букмекеры и отдают предпочтения в котировках.

Где смотреть матч «Ювентус» - «Фиорентина»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.70

«Аталанта» - 3.70

«Наполи» - 5.00

На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 65.00, на «Фиорентину» - 150.00.

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