Ювентус - Фиорентина, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В одном из главных матчей 18-го тура Серии А сойдутся команды, которые довольно близко располагаются к тройке лидеров в турнирной таблице и имеют теоретические шансы весной побороться за чемпионский титул.

«Ювентус» не блещет результативностью, но туринский клуб и в лучшие времена не являлся приверженцем остроатакующего футбола. В обороне у команды Тьяго Мотты традиционный порядок - второй (после «Наполи») по надежности показатель в лиге. Впрочем, это второе место место «Юве» делит как раз с «Фиорентиной», имеющей почти идентичные показатели по мячам: 28 - 13 у «Ювентуса», 29 - 13 - у «фиалок».

Вряд ли зрители увидят в этой встрече голевую феерию. В девяти последних матчах этих соперников ни разу не был превышен рубеж в два забитых мяча. Последний раз подобное случалось в декабре 2020 года, когда флорентийцы обыграли “Юве” в Турине (0:3). Итоговый счет, если верить статистике и котировкам букмекеров, должен быть где-то в диапазоне между 0:0 и 1:1. Делаем математически выверенную ставку на то, что одной из команд так и не удастся поразить ворота противника.