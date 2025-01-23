Ювентус - Фиорентина, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 29 декабря, «Ювентус» проведет в Турине матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной». Соперники, имея в активе по 31-му очку, делят в турнирной таблице пятую строчку. Победитель встречи приблизится к группе лидеров, а проигравший рискует выпасть из чемпионской гонки по итогам последнего матча уходящего года.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
29.12.2024, Вс
20:00 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 1.92
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|92
|59
|41
|318-204
|«Фиорентина»
|41
|59
|92
|204-318
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Венеция»
Серия А
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|19.12.2024
|«Витория Гимараэш»
1:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|15.12.2024
|«Болонья»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|12.12.2024
|«Фиорентина»
7:0
ЛАСК
Лига конференций
|08.12.2024
|«Фиорентина»
1:0
«Кальяри»
Серия А
Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|2. Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|3. Интер
|16
|11
|4
|1
|42-15
|37
|4. Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|5. Фиорентина
|16
|9
|4
|3
|29-13
|31
|6. Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|7. Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|8. Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|9. Удинезе
|17
|7
|2
|8
|21-26
|23
|10. Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|11. Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|12. Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|13. Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|14. Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|15. Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|16. Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|17. Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|18. Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|19. Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|20. Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
В одном из главных матчей 18-го тура Серии А сойдутся команды, которые довольно близко располагаются к тройке лидеров в турнирной таблице и имеют теоретические шансы весной побороться за чемпионский титул.
«Ювентус» не блещет результативностью, но туринский клуб и в лучшие времена не являлся приверженцем остроатакующего футбола. В обороне у команды Тьяго Мотты традиционный порядок - второй (после «Наполи») по надежности показатель в лиге. Впрочем, это второе место место «Юве» делит как раз с «Фиорентиной», имеющей почти идентичные показатели по мячам: 28 - 13 у «Ювентуса», 29 - 13 - у «фиалок».
Вряд ли зрители увидят в этой встрече голевую феерию. В девяти последних матчах этих соперников ни разу не был превышен рубеж в два забитых мяча. Последний раз подобное случалось в декабре 2020 года, когда флорентийцы обыграли “Юве” в Турине (0:3). Итоговый счет, если верить статистике и котировкам букмекеров, должен быть где-то в диапазоне между 0:0 и 1:1. Делаем математически выверенную ставку на то, что одной из команд так и не удастся поразить ворота противника.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Ювентус» - «Фиорентина» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Ювентус»: Данило, Милик, Веа, Бремер, Кабаль (все - травма).
«Фиорентина»: Понграчич (травма), Бове (проблемы с сердцем)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Фиорентина»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|43. Давид де Хеа
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|33. Кайоде
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|15. Комуццо
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|6. Раньери
|Защитник
|Защитник
|16. Маккени
|21. Госенс
|Защитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|32. Катальди
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|29. Адли
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|23. Кольпани
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|9. Бельтран
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гонсалес
|7. Соттиль
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Влахович
|20. Кин
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Раффаэле Палладино
|Главный тренер
Вероятность победы «Ювентуса» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.90. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Фиорентины» - за 4.30.
Встречается две команды из первой пятерки Серии А. Фактор своего поля и результаты последних игр на стороне туринцев, которым букмекеры и отдают предпочтения в котировках.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.70
«Аталанта» - 3.70
«Наполи» - 5.00
На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 65.00, на «Фиорентину» - 150.00.
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